ये हैं दुनिया के 7 सबसे खतरनाक ट्रेक, जरा सी चूक बन सकती है आखिरी गलती

5364 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माउंट एवरेस्ट बेस कैंप ट्रेक दुनिया के सबसे फेमस रूट में से एक है. यहां ऑक्सीजन का लेवल समुद्र तल से करीब 50 प्रतिशत कम होता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है. ठंड और बर्फीले तूफान यहां पर अचानक आ सकते हैं. फिर भी एवरेस्ट ल्होत्से और नुप्त्से जैसे नजारे इसे यादगार बनाते हैं.