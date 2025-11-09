हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रैवलये हैं दुनिया के 7 सबसे खतरनाक ट्रेक, जरा सी चूक बन सकती है आखिरी गलती

ये हैं दुनिया के 7 सबसे खतरनाक ट्रेक, जरा सी चूक बन सकती है आखिरी गलती

चीन के शांक्सी प्रांत में स्थित माउंट हुआशान को दुनिया का सबसे खतरनाक ट्रेक कहा जाता है. यहां के संकरे रास्ते और सीधी खड़ी सीढ़ियां 2000 फीट की ऊंचाई पर हैं.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 09 Nov 2025 12:33 PM (IST)
चीन के शांक्सी प्रांत में स्थित माउंट हुआशान को दुनिया का सबसे खतरनाक ट्रेक कहा जाता है. यहां के संकरे रास्ते और सीधी खड़ी सीढ़ियां 2000 फीट की ऊंचाई पर हैं.

हाइकिंग यानी ट्रैकिंग आजकल दुनियाभर में सबसे पसंदीदा एडवेंचर एक्टिविटी बन चुका है. एडवेंचर के शौकीनों के लिए यह सिर्फ खूबसूरत नजारों का सफर नहीं होता, बल्कि हिम्मत, सहनशक्ति और प्रकृति की परीक्षा से जूझने का तरीका भी होता है. दुनिया में कई ऐसे ट्रेक हैं जो अपने खतरनाक रास्ते, ऊंचाई, मौसम और परिस्थितियों के लिए जाने जाते हैं. ऐसे में चलिए तो आज हम आपको बताते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक ट्रेक, जहां एडवेंचर का हर कदम खतरनाक हो सकता है.

1/7
चीन के शांक्सी प्रांत में स्थित माउंट हुआशान को दुनिया का सबसे खतरनाक ट्रेक कहा जाता है. यहां के संकरे रास्ते और सीधी खड़ी सीढ़ियां 2000 फीट की ऊंचाई पर हैं. एडवेंचर लवर हर साल यहां आते हैं, लेकिन एक गलती भी जानलेवा हो सकती है.
चीन के शांक्सी प्रांत में स्थित माउंट हुआशान को दुनिया का सबसे खतरनाक ट्रेक कहा जाता है. यहां के संकरे रास्ते और सीधी खड़ी सीढ़ियां 2000 फीट की ऊंचाई पर हैं. एडवेंचर लवर हर साल यहां आते हैं, लेकिन एक गलती भी जानलेवा हो सकती है.
2/7
5364 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माउंट एवरेस्ट बेस कैंप ट्रेक दुनिया के सबसे फेमस रूट में से एक है. यहां ऑक्सीजन का लेवल समुद्र तल से करीब 50 प्रतिशत कम होता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है. ठंड और बर्फीले तूफान यहां पर अचानक आ सकते हैं. फिर भी एवरेस्ट ल्होत्से और नुप्त्से जैसे नजारे इसे यादगार बनाते हैं.
5364 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माउंट एवरेस्ट बेस कैंप ट्रेक दुनिया के सबसे फेमस रूट में से एक है. यहां ऑक्सीजन का लेवल समुद्र तल से करीब 50 प्रतिशत कम होता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है. ठंड और बर्फीले तूफान यहां पर अचानक आ सकते हैं. फिर भी एवरेस्ट ल्होत्से और नुप्त्से जैसे नजारे इसे यादगार बनाते हैं.
3/7
5545 मीटर की ऊंचाई पर स्थित काला पत्थर ट्रेक एवरेस्ट का सबसे शानदार व्यू देखने के लिए जाना जाता है. लेकिन यहां भी ऑक्सीजन की कमी, ठंडी हवाएं और ऊंची चढ़ाई इस सफर को बहुत खतरनाक बना देती है. ज्यादातर ट्रेकर्स सनराइज के समय एवरेस्ट का व्यू देखने के लिए यहां पहुंचते हैं.
5545 मीटर की ऊंचाई पर स्थित काला पत्थर ट्रेक एवरेस्ट का सबसे शानदार व्यू देखने के लिए जाना जाता है. लेकिन यहां भी ऑक्सीजन की कमी, ठंडी हवाएं और ऊंची चढ़ाई इस सफर को बहुत खतरनाक बना देती है. ज्यादातर ट्रेकर्स सनराइज के समय एवरेस्ट का व्यू देखने के लिए यहां पहुंचते हैं.
4/7
साउथ अफ्रीका में स्थित ड्रेकन्सबर्ग ट्रैवर्स 200 किमी लंबा ट्रेक है. यह ट्रेक रग्ड पहाड़ी रास्तों, खड़ी चट्टानों और बदलते मौसम के लिए मशहूर है. यहां कोई निशान लगे ट्रेल भी नहीं है, इसलिए यहां जाने के लिए जीपीएस और एक्सपीरियंस दोनों जरूरी होता है. यह क्षेत्र टुगेला फॉल्स और 3000 साल पुराने प्राचीन रॉक पेंटिंग्स के लिए भी जाना जाता है.
साउथ अफ्रीका में स्थित ड्रेकन्सबर्ग ट्रैवर्स 200 किमी लंबा ट्रेक है. यह ट्रेक रग्ड पहाड़ी रास्तों, खड़ी चट्टानों और बदलते मौसम के लिए मशहूर है. यहां कोई निशान लगे ट्रेल भी नहीं है, इसलिए यहां जाने के लिए जीपीएस और एक्सपीरियंस दोनों जरूरी होता है. यह क्षेत्र टुगेला फॉल्स और 3000 साल पुराने प्राचीन रॉक पेंटिंग्स के लिए भी जाना जाता है.
5/7
दक्षिण अमेरिका का एवरेस्ट ट्रेक कहा जाने वाला हुआयूवाश सर्किट 5000 मीटर की ऊंचाई पर है और 130 से 170 किलोमीटर फैला हुआ है. यहां ग्लेशियर, खड़ी चढ़ाई और बर्फीली नदियां रास्ते को और खतरनाक बनाती है. इसके अलावा लैंडस्लाइड और हाइपोथर्मिया का खतरा यहां पर हमेशा बना रहता है.
दक्षिण अमेरिका का एवरेस्ट ट्रेक कहा जाने वाला हुआयूवाश सर्किट 5000 मीटर की ऊंचाई पर है और 130 से 170 किलोमीटर फैला हुआ है. यहां ग्लेशियर, खड़ी चढ़ाई और बर्फीली नदियां रास्ते को और खतरनाक बनाती है. इसके अलावा लैंडस्लाइड और हाइपोथर्मिया का खतरा यहां पर हमेशा बना रहता है.
6/7
नेपाल में स्थित अन्नपूर्णा सर्किट 160 से 230 किलोमीटर लंबा है. यह ट्रेक दुनिया के दसवें सबसे ऊंचे पर्वत के चारों ओर घूमता है. यहां बर्फीली चोटियों, संकरे रास्ते और भूस्खलन का खतरा हमेशा रहता है. अचानक मौसम बदलने और ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से यह रूट और भी खतरनाक बन जाता है.
नेपाल में स्थित अन्नपूर्णा सर्किट 160 से 230 किलोमीटर लंबा है. यह ट्रेक दुनिया के दसवें सबसे ऊंचे पर्वत के चारों ओर घूमता है. यहां बर्फीली चोटियों, संकरे रास्ते और भूस्खलन का खतरा हमेशा रहता है. अचानक मौसम बदलने और ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से यह रूट और भी खतरनाक बन जाता है.
7/7
पैटागोनिया के टोरेस डेल पाइन W ट्रेक में एक ही दिन में चारों मौसम देखने को मिल सकते हैं. तेज हवाएं और अचानक बढ़ते ग्लेशियल नदियों का पानी ट्रेक को सबसे खतरनाक बना देता है. 75 किलोमीटर लंबा यह ट्रेक सिर्फ एक्सपीरियंस ट्रेकर्स के लिए ही सही माना जाता है.
पैटागोनिया के टोरेस डेल पाइन W ट्रेक में एक ही दिन में चारों मौसम देखने को मिल सकते हैं. तेज हवाएं और अचानक बढ़ते ग्लेशियल नदियों का पानी ट्रेक को सबसे खतरनाक बना देता है. 75 किलोमीटर लंबा यह ट्रेक सिर्फ एक्सपीरियंस ट्रेकर्स के लिए ही सही माना जाता है.
Published at : 09 Nov 2025 12:33 PM (IST)
Tags :
Dangerous Treks Worlds Toughest Trails Mount Huashan

ट्रैवल फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा चीफ अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव को जन्मदिन पर दी बधाई, बताया बिहार का अगला मुख्यमंत्री
सपा चीफ अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव को जन्मदिन पर दी बधाई, बताया बिहार का अगला मुख्यमंत्री
विश्व
बांग्लादेश में सड़कें छावनी में तब्दील, मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर भारी फोर्स तैनात, जानें पूरा माजरा
बांग्लादेश में सड़कें छावनी में तब्दील, मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर भारी फोर्स तैनात, जानें पूरा माजरा
क्रिकेट
IND vs SA Test Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
बॉलीवुड
किरण राव के बर्थडे को बेटे आजाद ने बनाया खास, इस तरह से पूरी की मां की फरमाइश
किरण राव के बर्थडे को बेटे आजाद ने बनाया खास, इस तरह से पूरी की मां की फरमाइश
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

ईरानी बहू के पीछे खुफिया कैमरा !
Tejashwi Yadav बनेंगे सीएम? Pappu Yadav का चौंकाने वाला दावा !
RJD का दावा... समस्तीपुर के स्ट्रांगरूम में घुसपैठ हुई
रण में मोदी.. पस्त विरोधी?
Makhana में करोड़ों का मुनाफा..लाचार क्यों मजदूर?Pratima Mishra की EXPOSE Report

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा चीफ अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव को जन्मदिन पर दी बधाई, बताया बिहार का अगला मुख्यमंत्री
सपा चीफ अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव को जन्मदिन पर दी बधाई, बताया बिहार का अगला मुख्यमंत्री
विश्व
बांग्लादेश में सड़कें छावनी में तब्दील, मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर भारी फोर्स तैनात, जानें पूरा माजरा
बांग्लादेश में सड़कें छावनी में तब्दील, मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर भारी फोर्स तैनात, जानें पूरा माजरा
क्रिकेट
IND vs SA Test Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
बॉलीवुड
किरण राव के बर्थडे को बेटे आजाद ने बनाया खास, इस तरह से पूरी की मां की फरमाइश
किरण राव के बर्थडे को बेटे आजाद ने बनाया खास, इस तरह से पूरी की मां की फरमाइश
इंडिया
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
नौकरी
प्रसार भारती में निकली वैकेंसी, कॉपी एडिटर से लेकर वीडियोग्राफर तक कई पदों पर मौका
प्रसार भारती में निकली वैकेंसी, कॉपी एडिटर से लेकर वीडियोग्राफर तक कई पदों पर मौका
ट्रेंडिंग
Smriti Irani Viral Video: हमको मीठा दीजिये भईया... जब पटना में ठेले वाले से बोलीं स्मृति ईरानी, चखा गोलगप्पे का स्वाद; वीडियो वायरल
हमको मीठा दीजिये भईया... जब पटना में ठेले वाले से बोलीं स्मृति ईरानी, चखा गोलगप्पे का स्वाद; वीडियो वायरल
हेल्थ
Signs of Insulin Resistance: इन 6 लक्षणों को हल्के में न लें, बढ़ सकता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा
इन 6 लक्षणों को हल्के में न लें, बढ़ सकता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget