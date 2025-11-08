हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुनिया में इन 6 जगहों पर नहीं डूबता सूरज, एक क्लिक में देख लें सारे नाम

दुनिया में इन 6 जगहों पर नहीं डूबता सूरज, एक क्लिक में देख लें सारे नाम

लोग दिन-रात एक जैसी रौशनी में रहते हैं, काम करते हैं, घूमते हैं, सोते हैं. इन जगहों पर सूरज महीनों तक आसमान में चमकता रहता है और कभी-कभी साल के दूसरे हिस्से में महीनों तक अंधेरा ही रहता है.

08 Nov 2025 07:02 AM (IST)
लोग दिन-रात एक जैसी रौशनी में रहते हैं, काम करते हैं, घूमते हैं, सोते हैं. इन जगहों पर सूरज महीनों तक आसमान में चमकता रहता है और कभी-कभी साल के दूसरे हिस्से में महीनों तक अंधेरा ही रहता है.

हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसी अनोखी जगहें हैं, जहां सूरज कई-कई महीनों तक छिपता ही नहीं, यहां दिन और रात का फर्क मिट जाता है. लोग दिन-रात एक जैसी रौशनी में रहते हैं, काम करते हैं, घूमते हैं, सोते हैं. इन जगहों पर सूरज महीनों तक आसमान में चमकता रहता है और कभी-कभी साल के दूसरे हिस्से में महीनों तक अंधेरा ही रहता है. तो आइए जानते हैं दुनिया के ऐसे छह देशों के बारे में, जहां सूरज नहीं डूबता है.

1/6
नॉर्वे को दुनिया भर में मिडनाइट सन की भूमि कहा जाता है, यानी ऐसी जगह जहां आधी रात को भी सूरज आसमान में होता है.यहां मई से जुलाई के अंत तक, करीब 76 दिनों तक सूरज नहीं डूबता है. नार्वे के स्वालबार्ड नाम के इलाके में तो 10 अप्रैल से 23 अगस्त तक सूरज लगातार आसमान में रहता है. टूरिस्ट यहां रात में भी घूमने का मजा लेते हैं, क्योंकि चारों ओर दिन जैसी रोशनी होती है.
नॉर्वे को दुनिया भर में मिडनाइट सन की भूमि कहा जाता है, यानी ऐसी जगह जहां आधी रात को भी सूरज आसमान में होता है.यहां मई से जुलाई के अंत तक, करीब 76 दिनों तक सूरज नहीं डूबता है. नार्वे के स्वालबार्ड नाम के इलाके में तो 10 अप्रैल से 23 अगस्त तक सूरज लगातार आसमान में रहता है. टूरिस्ट यहां रात में भी घूमने का मजा लेते हैं, क्योंकि चारों ओर दिन जैसी रोशनी होती है.
2/6
कनाडा का नुनावुत शहर बेहद शांत और सुंदर जगह है. यहां लगभग 3,000 लोग रहते हैं. इस इलाके में हर साल करीब दो महीने तक सूरज अस्त नहीं होता यानी दो महीनों तक लगातार दिन ही दिन रहता है. लेकिन जब सर्दियां आती हैं, तो यहां कई हफ्तों तक सूरज उगता ही नहीं, और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा छा जाता है.
कनाडा का नुनावुत शहर बेहद शांत और सुंदर जगह है. यहां लगभग 3,000 लोग रहते हैं. इस इलाके में हर साल करीब दो महीने तक सूरज अस्त नहीं होता यानी दो महीनों तक लगातार दिन ही दिन रहता है. लेकिन जब सर्दियां आती हैं, तो यहां कई हफ्तों तक सूरज उगता ही नहीं, और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा छा जाता है.
3/6
यूरोप के सबसे बड़े और खूबसूरत द्वीपों में से एक आइसलैंड है. यहां की खासियत यह है कि जून के महीने में सूरज डूबता ही नहीं, 24 घंटे आसमान में उजाला रहता है.यहां का प्राकृतिक सौंदर्य, झरने, बर्फ से ढकी पहाड़ियां और झीलें सूरज की लगातार रोशनी में और भी ज्यादा सुंदर लगती हैं.आइसलैंड घूमने वालों के लिए यह एक्सपीरियंस किसी सपने जैसा होता है.
यूरोप के सबसे बड़े और खूबसूरत द्वीपों में से एक आइसलैंड है. यहां की खासियत यह है कि जून के महीने में सूरज डूबता ही नहीं, 24 घंटे आसमान में उजाला रहता है.यहां का प्राकृतिक सौंदर्य, झरने, बर्फ से ढकी पहाड़ियां और झीलें सूरज की लगातार रोशनी में और भी ज्यादा सुंदर लगती हैं.आइसलैंड घूमने वालों के लिए यह एक्सपीरियंस किसी सपने जैसा होता है.
4/6
अमेरिका के अलास्का राज्य का बैरो नामक शहर बहुत खास है.यहां मई के आखिर से जुलाई के आखिर तक सूरज कभी डूबता नहीं, इन दो महीनों में लगातार दिन रहता है. लेकिन जैसे ही सर्दी आती है, नवंबर से दिसंबर तक यहां लगभग एक महीने तक पूरी रात रहती है. इसे पोलर नाइट्स कहा जाता है.
अमेरिका के अलास्का राज्य का बैरो नामक शहर बहुत खास है.यहां मई के आखिर से जुलाई के आखिर तक सूरज कभी डूबता नहीं, इन दो महीनों में लगातार दिन रहता है. लेकिन जैसे ही सर्दी आती है, नवंबर से दिसंबर तक यहां लगभग एक महीने तक पूरी रात रहती है. इसे पोलर नाइट्स कहा जाता है.
5/6
फिनलैंड में साल के कुछ हिस्सों में सूरज लगातार 73 दिनों तक आसमान में बना रहता है. इस दौरान यहां लोग दिन-रात की चिंता किए बिना काम करते हैं और घूमते हैं. लेकिन दिसंबर से जनवरी के बीच जब सर्दी आती है, तो यहां सूरज बिल्कुल नहीं निकलता चारों ओर सिर्फ अंधेरा और ठंड रहती है. फिनलैंड के उत्तरी इलाके आर्कटिक सर्कल में यह नजारा बहुत आम है.
फिनलैंड में साल के कुछ हिस्सों में सूरज लगातार 73 दिनों तक आसमान में बना रहता है. इस दौरान यहां लोग दिन-रात की चिंता किए बिना काम करते हैं और घूमते हैं. लेकिन दिसंबर से जनवरी के बीच जब सर्दी आती है, तो यहां सूरज बिल्कुल नहीं निकलता चारों ओर सिर्फ अंधेरा और ठंड रहती है. फिनलैंड के उत्तरी इलाके आर्कटिक सर्कल में यह नजारा बहुत आम है.
6/6
स्वीडन में भी सूरज का अपना ही समय है. यहां मई से अगस्त के आखिर तक सूरज आधी रात को डूबता है और सुबह 4 बजे फिर से उग जाता है.इस वजह से यहां कई महीनों तक लगातार उजाला बना रहता है.
स्वीडन में भी सूरज का अपना ही समय है. यहां मई से अगस्त के आखिर तक सूरज आधी रात को डूबता है और सुबह 4 बजे फिर से उग जाता है.इस वजह से यहां कई महीनों तक लगातार उजाला बना रहता है.
08 Nov 2025 07:02 AM (IST)
Tags :
Travel Countries Midnight Sun Places Sun Never Sets Polar Nights

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
