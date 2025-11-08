दुनिया में इन 6 जगहों पर नहीं डूबता सूरज, एक क्लिक में देख लें सारे नाम

नॉर्वे को दुनिया भर में मिडनाइट सन की भूमि कहा जाता है, यानी ऐसी जगह जहां आधी रात को भी सूरज आसमान में होता है.यहां मई से जुलाई के अंत तक, करीब 76 दिनों तक सूरज नहीं डूबता है. नार्वे के स्वालबार्ड नाम के इलाके में तो 10 अप्रैल से 23 अगस्त तक सूरज लगातार आसमान में रहता है. टूरिस्ट यहां रात में भी घूमने का मजा लेते हैं, क्योंकि चारों ओर दिन जैसी रोशनी होती है.