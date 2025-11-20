अगर न्यू ईयर पार्टी का नाम लेते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है तो समझिए आपकी जगह गोवा ही है. 31 दिसंबर की रातें गोवा के बीच पर चमक उठती हैं. विदेशी संगीत, रंगीन लाइट, धमाकेदार आतिशबाजी, डांस फ्लोर की धूम , यहां आप बीच पार्टियों में खो सकते हैं, सनसेट डिनर का आनंद उठा सकते हैं और चाहे तो बीच कैंपिंग का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं. नए साल की रात को यादगार बनाने के लिए गोवा एकदम सही जगह है.