New Year 2026: न्यू ईयर के जश्न की शुरू हो गई प्लानिंग, देखें 31 दिसंबर की रात के लिए टॉप डेस्टिनेशन

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 20 Nov 2025 04:43 PM (IST)
न्यू ईयर सिर्फ काउंटडाउन या पार्टी का दिन नहीं, बल्कि अपनी लाइफ में नई उम्मीदें और नई शुरुआत लेकर आने का मौका है. इसलिए जगह चुनते समय सिर्फ घूमने का ही नहीं, बल्कि सुकून, माहौल और अपनी पसंद का भी ध्यान रखना जरूरी है. अगर आप चाहते हैं कि न्यू ईयर नाइट 2026 आपकी यादों में हमेशा चमकती रहे तो अभी से प्लानिंग करना शुरू करें. अच्छी प्लानिंग ही आपकी सेलिब्रेशन नाइट को परफेक्ट, कंर्फटेबल और यादगार बनाती है. आइए न्यू ईयर 2026 नाइट प्लानिंग के लिए बेहतरीन जगहें जानते हैं, जहां आप 31 दिसंबर 2025 की रात को शानदार अंदाज में अलविदा कह सकते हैं और 2026 का स्वागत खुशी के साथ कर सकते हैं.

अगर आप चाहते हैं कि न्यू ईयर की शुरुआत गिरती बर्फ, ठंडी हवा और सफेद चादर से ढकी पहाड़ियों के बीच हो, तो शिमला सबसे खूबसूरत ऑप्शन है. यहां की मॉल रोड की चमक, लाइटिंग और बर्फबारी के बीच लोगों का उत्साह देखकर दिल खुद-ब-खुद खुश हो जाता है. दोस्तों और कपल्स के लिए यह जगह बेस्ट है. साथ ही बोनफायर का मजा, मॉल रोड पर म्यूजिक और पार्टी, क्राइस्ट चर्च की खूबसूरती शामिल है.
अगर न्यू ईयर पार्टी का नाम लेते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है तो समझिए आपकी जगह गोवा ही है. 31 दिसंबर की रातें गोवा के बीच पर चमक उठती हैं. विदेशी संगीत, रंगीन लाइट, धमाकेदार आतिशबाजी, डांस फ्लोर की धूम , यहां आप बीच पार्टियों में खो सकते हैं, सनसेट डिनर का आनंद उठा सकते हैं और चाहे तो बीच कैंपिंग का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं. नए साल की रात को यादगार बनाने के लिए गोवा एकदम सही जगह है.
अगर आप चाहते हैं कि न्यू ईयर सिर्फ पार्टी नहीं, बल्कि थोड़े रोमांच के साथ बीते, तो मनाली आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है. यहां न्यू ईयर पर कैफे कल्चर, लाइव म्यूजिक और खूबसूरत वादियां मिलकर एक अलग ही माहौल बनाती हैं. सोलंग वैली में रोमांचक एक्टिविटीज, कसोल की छोटी ट्रिप, कैफे में लाइव बैंड, तारों के नीचे आराम सभी शामिल है. यह जगह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो एडवेंचर और आराम दोनों को साथ लेकर चलना चाहते हैं.
अगर आप चाहते हैं कि नए साल का स्वागत शानो-शौकत और रॉयल फील के साथ हो, तो जयपुर आपके लिए एकदम बेस्ट है. यहां के हेरिटेज होटल, रंग-बिरंगी लाइट्स और राजस्थानी संस्कृति मिलकर न्यू ईयर को और खास बना देते हैं. यहां हवा महल घूमने जाएं, चोखी ढाणी का मजा, राजा-महाराजाओं की तरह डिनर फैमिली और कपल्स दोनों के लिए बेस्ट है. यहां की रात वाकई किसी फिल्म के सीन जैसी लगती है.
अगर आप पार्टियों से दूर शांति और ध्यान के साथ शुरुआत चाहते हैं, तो ऋषिकेश एक अनोखा एक्सपीरियंस देगा. यहां आप नए साल की शुरुआत कर सकते हैं. जैसे गंगा आरती, योग और ध्यान, शांत वातावरण, पहाड़ों के बीच सुकून यह उन लोगों के लिए है जो 2026 को एक शांत, साफ और पॉजिटिव सोच के साथ शुरू करना चाहते हैं.
Published at : 20 Nov 2025 04:24 PM (IST)
New Year New Year Eve New Year Eve Party New Year 2026 Happy New Year 2026

लाइफस्टाइल फोटो गैलरी

