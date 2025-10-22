हिंदू मान्यता के अनुसार यदि आपके पास गणपति का कोई चित्र या मूर्ति ना हो तो सुपारी को ही लाल धागे से लपेट कर गणपति मानकर पूजा कर सकते हैं. गणेश जी की पूजा में सुपारी को बहुत खास माना गया है. कहते है कि गणपति जी को पान के साथ सुपारी अर्पित् करने से शुभता प्राप्त होती है.