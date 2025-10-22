हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मWednesday Worship: गणेश जी के आशीर्वाद से दूर करें जीवन की बाधाएं

Wednesday Worship: बुधवार को भगवान गणेश की विशेष पूजा करने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं. जानें उनकी कृपा से अटके हुए कार्य पूरे होते हैं और सफलता व समृद्धि प्राप्त होती है

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 22 Oct 2025 07:00 AM (IST)
Wednesday Worship: बुधवार को भगवान गणेश की विशेष पूजा करने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं. जानें उनकी कृपा से अटके हुए कार्य पूरे होते हैं और सफलता व समृद्धि प्राप्त होती है

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 22 Oct 2025 07:00 AM (IST)

गणेश जी के पूजा से दूर हों बाधाएं

1/6
शास्त्रों में बुधवार को भगवान गणेश का वार कहा जाता है. भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है. मान्यता है कि गणेश जी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर होने लगती हैं और उसके अटके हुए काम बनने लगते हैं.
शास्त्रों में बुधवार को भगवान गणेश का वार कहा जाता है. भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है. मान्यता है कि गणेश जी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर होने लगती हैं और उसके अटके हुए काम बनने लगते हैं.
2/6
मान्यता है कि अगर बुधवार के दिन श्री गणेश जी की पूजा में शमी पत्र यानी शमी की पत्तियां चढ़ाया जाए, तो व्यक्ति की करियर-कारोबार या जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो सकती है या बिगड़े और अटके काम बनने लगते हैं.
मान्यता है कि अगर बुधवार के दिन श्री गणेश जी की पूजा में शमी पत्र यानी शमी की पत्तियां चढ़ाया जाए, तो व्यक्ति की करियर-कारोबार या जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो सकती है या बिगड़े और अटके काम बनने लगते हैं.
3/6
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर हो, तो खासतौर पर उसे बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने और विशेष मंत्रों का जाप करने से ग्रह दोष कम होता है.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर हो, तो खासतौर पर उसे बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने और विशेष मंत्रों का जाप करने से ग्रह दोष कम होता है.
4/6
पौराणिक कथा है कि बुधवार के दिन गणेश जी के 108 नामों का जाप अत्याधिक शुभ है. इन नामों का उच्चारण करने से सभी दोष दूर होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.
पौराणिक कथा है कि बुधवार के दिन गणेश जी के 108 नामों का जाप अत्याधिक शुभ है. इन नामों का उच्चारण करने से सभी दोष दूर होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.
5/6
हिंदू मान्यता के अनुसार यदि आपके पास गणपति का कोई चित्र या मूर्ति ना हो तो सुपारी को ही लाल धागे से लपेट कर गणपति मानकर पूजा कर सकते हैं. गणेश जी की पूजा में सुपारी को बहुत खास माना गया है. कहते है कि गणपति जी को पान के साथ सुपारी अर्पित् करने से शुभता प्राप्त होती है.
हिंदू मान्यता के अनुसार यदि आपके पास गणपति का कोई चित्र या मूर्ति ना हो तो सुपारी को ही लाल धागे से लपेट कर गणपति मानकर पूजा कर सकते हैं. गणेश जी की पूजा में सुपारी को बहुत खास माना गया है. कहते है कि गणपति जी को पान के साथ सुपारी अर्पित् करने से शुभता प्राप्त होती है.
6/6
इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और हरा वस्त्र धारण करें. इस दिन हरा वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है. गणेश जी को दूर्वा (घास), मोदक, मोतीचूर का लड्डू और लाल फूल चढ़ाएं. गणेश जी को दूर्वा बहुत प्रिय है और इसे चढ़ाने से उनका आशीर्वाद शीघ्र प्राप्त होता है.
इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और हरा वस्त्र धारण करें. इस दिन हरा वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है. गणेश जी को दूर्वा (घास), मोदक, मोतीचूर का लड्डू और लाल फूल चढ़ाएं. गणेश जी को दूर्वा बहुत प्रिय है और इसे चढ़ाने से उनका आशीर्वाद शीघ्र प्राप्त होता है.

Published at : 22 Oct 2025 07:00 AM (IST)
Published at : 22 Oct 2025 07:00 AM (IST)
