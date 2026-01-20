हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Panchak 2026: गुप्त नवरात्रि में पंचक का साया, 5 दिन तक आग से जुड़े ये काम भूल से भी न करें

Panchak 2026: गुप्त नवरात्रि में पंचक का साया, 5 दिन तक आग से जुड़े ये काम भूल से भी न करें

Panchak 2026: अग्नि पंचक 20 जनवरी 2026 से शुरू हो रहे हैं. पंचक में किए गए कार्य जीवन में दुख, तकलीफ और परेशानी लाते हैं. ऐसे में अग्नि पंचक में क्या करें, क्या नहीं यहां जानें.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 20 Jan 2026 05:54 PM (IST)
Panchak 2026: अग्नि पंचक 20 जनवरी 2026 से शुरू हो रहे हैं. पंचक में किए गए कार्य जीवन में दुख, तकलीफ और परेशानी लाते हैं. ऐसे में अग्नि पंचक में क्या करें, क्या नहीं यहां जानें.

पंचक 2026

1/6
पंचक हर महीने लगते हैं. जनवरी में पंचक आज देर रात 1.35 मिनट पर शुरू होंगे और इसका समापन 25 जनवरी 2026 को दोपहर 1.35 पर होगा.
पंचक हर महीने लगते हैं. जनवरी में पंचक आज देर रात 1.35 मिनट पर शुरू होंगे और इसका समापन 25 जनवरी 2026 को दोपहर 1.35 पर होगा.
2/6
पंचक काल को शुभ नहीं माना जाता है. यही वजह है कि पंचक के 5 दिन किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए. कुछ चीजों की खरीदारी करने की भी मनाही है क्योंकि ये संकट पैदा करती हैं.
पंचक काल को शुभ नहीं माना जाता है. यही वजह है कि पंचक के 5 दिन किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए. कुछ चीजों की खरीदारी करने की भी मनाही है क्योंकि ये संकट पैदा करती हैं.
Published at : 20 Jan 2026 05:53 PM (IST)
Tags :
Panchak 2026 Gupt Navratri 2026

