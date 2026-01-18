मौनी अमावस्या 2026: हरिद्वार में गंगा स्नान का अद्भुत महत्व! जानें पुण्य प्राप्ति का रहस्य?

इस मास को कार्तिक मास के समान पुण्य मास माना जाता है, इसलिए श्रद्धालु पवित्र नदियों में आज के दिन स्नान कर पुण्य के भागी बनते हैं. हरिद्वार में सुबह से ही हर की पौड़ी पर मौनी अमावस्या स्नान पर श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं. श्रद्धालुओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हुए हैं.