Mauni Amavasya 2026: पितृ और देव ही नहीं मौनी अमावस्या पर करें इन पेड़ों की पूजा, जीवन में आएगी खुशहाली
Mauni Amavasya 2026: रविवार 18 जनवरी 2026 को आज साल की पहली अमावस्या है, जिसे मौनी अमावस्या कहते हैं. यह तिथि देव और पितृ पूजन के साथ ही पेड़-पौधों की पूजा के लिए भी दुर्लभ मानी जाती है.
मौनी अमावस्या 2026
Published at : 18 Jan 2026 11:50 AM (IST)
