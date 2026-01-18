हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोMauni Amavasya 2026: पितृ और देव ही नहीं मौनी अमावस्या पर करें इन पेड़ों की पूजा, जीवन में आएगी खुशहाली

Mauni Amavasya 2026: पितृ और देव ही नहीं मौनी अमावस्या पर करें इन पेड़ों की पूजा, जीवन में आएगी खुशहाली

Mauni Amavasya 2026: रविवार 18 जनवरी 2026 को आज साल की पहली अमावस्या है, जिसे मौनी अमावस्या कहते हैं. यह तिथि देव और पितृ पूजन के साथ ही पेड़-पौधों की पूजा के लिए भी दुर्लभ मानी जाती है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 18 Jan 2026 11:50 AM (IST)
Mauni Amavasya 2026: रविवार 18 जनवरी 2026 को आज साल की पहली अमावस्या है, जिसे मौनी अमावस्या कहते हैं. यह तिथि देव और पितृ पूजन के साथ ही पेड़-पौधों की पूजा के लिए भी दुर्लभ मानी जाती है.

माघ महीने की अमावस्या सालभर पड़ने वाली सभी अमावस्या तिथि में बेहद दुर्लभ मानी जाती है. आज रविवार 18 जनवरी 2026 को साल की पहली और बड़ी अमावस्या है, जिसे माघ अमावस्या, दर्श अमावस्या या मौनी अमावस्या भी कहा जाता है.
माघ महीने की अमावस्या सालभर पड़ने वाली सभी अमावस्या तिथि में बेहद दुर्लभ मानी जाती है. आज रविवार 18 जनवरी 2026 को साल की पहली और बड़ी अमावस्या है, जिसे माघ अमावस्या, दर्श अमावस्या या मौनी अमावस्या भी कहा जाता है.
मौनी अमावस्या के दिन स्नान-दान, मौन व्रत, संयम, नियम, तप आदि का पालन किया जाता है. इस दिन संगम में पवित्र माघ स्नान का महत्व है. इसके साथ ही आज की अमावस्या पेड़-पौधों की पूजा के लिए भी महत्वपूर्ण होती है.
मौनी अमावस्या के दिन स्नान-दान, मौन व्रत, संयम, नियम, तप आदि का पालन किया जाता है. इस दिन संगम में पवित्र माघ स्नान का महत्व है. इसके साथ ही आज की अमावस्या पेड़-पौधों की पूजा के लिए भी महत्वपूर्ण होती है.
Published at : 18 Jan 2026 11:50 AM (IST)
Peepal Tree Tulsi Puja Belpatra Magh Amavasya 2026 Mauni Amavasya 2026

