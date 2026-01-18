आज रविवार 18 जनवरी 2026 को मौनी अमावस्या मनाई जा रही है. यह दिन विशेषरूप से मौन व्रत और साधना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. मौनी अमावस्या के दिन स्नान के बाद से मौन व्रत की शुरुआत होती है और अगले दिन स्नान के बाद ही मौन व्रत पूरा होता है.