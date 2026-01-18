हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोMauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर रखा मौन व्रत गलती से टूट जाए तो क्या करें

Mauni Amavasya 2026: माघ माह की मौनी अमावस्या पर साधु-संतों के साथ कई साघक भी मौन व्रत रखते हैं. किसी कारण भूलवश मौन व्रत टूट जाए तो मन मे ग्लानि व भय रहता है. लेकिन दोषमुक्ति के उपाय भी बताए गए हैं.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 18 Jan 2026 05:39 PM (IST)
मौनी अमावस्या 2026

आज रविवार 18 जनवरी 2026 को मौनी अमावस्या मनाई जा रही है. यह दिन विशेषरूप से मौन व्रत और साधना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. मौनी अमावस्या के दिन स्नान के बाद से मौन व्रत की शुरुआत होती है और अगले दिन स्नान के बाद ही मौन व्रत पूरा होता है.
मौन व्रत के दौरान कई नियमों का पालन भी करना पड़ता है. खासकर इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि, पूरे दिन गलती से मुख से एक शब्द नहीं निकलना चाहिए, वरना मौन व्रत टूट सकता है.
Published at : 18 Jan 2026 05:39 PM (IST)
Maun Vrat Magh Amavasya Mauni Amavasya 2026

