Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर रखा मौन व्रत गलती से टूट जाए तो क्या करें
Mauni Amavasya 2026: माघ माह की मौनी अमावस्या पर साधु-संतों के साथ कई साघक भी मौन व्रत रखते हैं. किसी कारण भूलवश मौन व्रत टूट जाए तो मन मे ग्लानि व भय रहता है. लेकिन दोषमुक्ति के उपाय भी बताए गए हैं.
मौनी अमावस्या 2026
Published at : 18 Jan 2026 05:39 PM (IST)
