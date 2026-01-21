घर के खुले आंगन में करें पपीते की खेती, कम खर्च में होगी अच्छी कमाई; जानें डिटेल्स

पपीता एक ऐसा फल है जो कम जगह में भी आसानी से उगाया जा सकता है. इसकी खेती में ज्यादा मेहनत नहीं लगती और पौधा जल्दी फल देना शुरू कर देता है. पपीता का इस्तेमाल फल, जूस, सलाद और औषधीय रूप में होता है, इसलिए इसकी बाजार में हमेशा अच्छी कीमत मिलती है. यही वजह है कि छोटे किसान और घर पर खेती करने वाले लोग इसे पसंद कर रहे हैं.