घर के खुले आंगन में करें पपीते की खेती, कम खर्च में होगी अच्छी कमाई; जानें डिटेल्स
Papaya At Home: अगर आप अपने घर के खुले आंगन या छोटे बगीचे में खेती करना चाहते हैं तो पपीते की खेती आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है.आइये जानते हैं.
आज के समय में बहुत से लोग अपने घर के खुले आंगन या छोटे से बगीचे में खेती करना चाहते हैं. ऐसे में पपीता की खेती एक बेहतरीन विकल्प बनकर सामने आती है. पपीता न सिर्फ सेहत के लिए फायदेमंद है, बल्कि बाजार में इसकी मांग भी हमेशा बनी रहती है. सही तरीके और सही समय पर की गई खेती से घर बैठे अच्छी पैदावार और अतिरिक्त कमाई संभव है.
Published at : 21 Jan 2026 07:07 AM (IST)
गुलाब में नहीं आ रही कलियां? अपनाएं ये आसान टिप्स, पौधा हो जाएगा फूलों से भरपूर
