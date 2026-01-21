हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजIndian Rupee Value: भारत के 1000 रुपये से आप इस देश में बन जाएंगे करोड़पति, जानें वहां रुपये की वैल्यू कितनी?

Indian Rupee Value: भारत के 1000 रुपये से आप इस देश में बन जाएंगे करोड़पति, जानें वहां रुपये की वैल्यू कितनी?

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 21 Jan 2026 07:10 AM (IST)
Indian Rupee Value: सोचिए आपके वॉलेट में सिर्फ ₹1000 हों और अचानक आपको करोड़पतियों में गिना जाने लगे. यह कोई ख्वाब नहीं है बल्कि सच है. ईरान वह देश बन गया है जहां पर भारतीय रुपये की कीमत काफी ज्यादा है. ऐसे इसलिए क्योंकि वहां की लोकल करेंसी ईरानी रियाल बुरी तरह गिर गई है. आइए जानते हैं भारत के ₹1000 वहां की मुद्रा में कितने हो जाएंगे.

ऑफिशियल एक्सचेंज रेट पर एक भारतीय रुपये की कीमत लगभग 463 से 500 ईरानी रियाल है. इसका सीधा सा मतलब है कि ₹1000 लगभग 4.6 से 5 लाख रियाल में बदल जाते हैं.
ईरान में दो पैरेलल एक्सचेंज रेट चलते हैं. ऑफिशियल रेट को सख्ती से कंट्रोल किया जाता है, लेकिन यहां पर ओपन या ब्लैक मार्केट रेट भी चलते हैं. यहां पर ओपन मार्केट में एक भारतीय रुपये की कीमत 15300 से 16000 रियाल है. इस हिसाब से ₹1000 भी लगभग 1.5 से 1.6 करोड़ रियाल में बदल सकते हैं.
Published at : 21 Jan 2026 07:10 AM (IST)
