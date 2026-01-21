ईरान में दो पैरेलल एक्सचेंज रेट चलते हैं. ऑफिशियल रेट को सख्ती से कंट्रोल किया जाता है, लेकिन यहां पर ओपन या ब्लैक मार्केट रेट भी चलते हैं. यहां पर ओपन मार्केट में एक भारतीय रुपये की कीमत 15300 से 16000 रियाल है. इस हिसाब से ₹1000 भी लगभग 1.5 से 1.6 करोड़ रियाल में बदल सकते हैं.