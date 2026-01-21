एक्सप्लोरर
Indian Rupee Value: भारत के 1000 रुपये से आप इस देश में बन जाएंगे करोड़पति, जानें वहां रुपये की वैल्यू कितनी?
Indian Rupee Value: दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर भारत के ₹1000 ही आपको करोड़पति बना सकते हैं. आइए जानते हैं कौन सा है वह देश.
Indian Rupee Value: सोचिए आपके वॉलेट में सिर्फ ₹1000 हों और अचानक आपको करोड़पतियों में गिना जाने लगे. यह कोई ख्वाब नहीं है बल्कि सच है. ईरान वह देश बन गया है जहां पर भारतीय रुपये की कीमत काफी ज्यादा है. ऐसे इसलिए क्योंकि वहां की लोकल करेंसी ईरानी रियाल बुरी तरह गिर गई है. आइए जानते हैं भारत के ₹1000 वहां की मुद्रा में कितने हो जाएंगे.
Published at : 21 Jan 2026 07:10 AM (IST)
जनरल नॉलेज
स्पेस में अगर पैदा हो बच्चा तो कैसा होगा उसका शरीर, क्या उसमें होंगी एलियंस की शक्तियां
