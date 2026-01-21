उत्तर प्रदेश के मौसम में इन दिनों उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा हैं. सोमवार से प्रदेश में ठंड और कोहरे का असर कम हुआ हैं. दिन के समय भी धूप निकल रही है. जिससे तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई हैं. मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार 21 जनवरी को भी आसमान साफ ही रहेगा. कहीं कोहरे या शीत लहर की चेतावनी नहीं दी गई हैं. 22 जनवरी से मौसम बदलेगा और पश्चिमी यूपी में बारिश हो सकती हैं.

मौसम विभाग ने यूपी के दोनों पश्चिमी और पूर्वी संभागों में आज भी मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है. सभी जिलों में आज मौसम सामान्य रहेगा, कहीं घने कोहरे या शीत दिवस का अलर्ट नहीं है. प्रदेश के ज़्यादातर जिले ग्रीन जोन में बने हुए हैं. सुबह और शाम को आसमान साफ रहेगा और दिन में धूप निकलेगी. जिससे लोगों को राहत मिलेगी.

नोएडा से लखनऊ तक कैसे रहेगा मौसम

राजधानी लखनऊ में बीते दो दिनों से कोहरा कम हो गया है. धूप निकलने की वजह से लोगों को कड़ाके की सर्दी राहत मिली हैं और अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी आई हैं. लखनऊ में न्यूनतम तापमान 9 और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान हैं जो सामान्य से 5.4 डिग्री अधिक है. नोएडा-गाजियाबाद में भी आज खिली-खिली धूप निकलेगी.

22 जनवरी से फिर बदलेगा यूपी की मौसम

यूपी में गुरुवार से मौसम में बदलाव आएगा. पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में बादलों का आवाजाही तेज होगी और बारिश का दौर देखने को मिलेगा. 22 जनवरी को नोएडा-गाजियाबाद समेत पश्चिमी यूपी के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी के आसार बन रहे हैं.

23 जनवरी को इसका सबसे ज्यादा असर दिखाई देगा. जब ज़्यादातर जिलों में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने का अनुमान हैं. इस दौरान 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चलेंगी. कुछ जगहों पर ओलावृष्टि होने का भी अनुमान है. बारिश की वजह से किसानों की रबी की फसल पर असर पड़ सकता हैं. इससे खेतों में नमी बढ़ेगी.

बारिश के चलते तापमान में आएगी गिरावट

बारिश की वजह से प्रदेश के अधिकतम तापमान में दो दिन बाद तापमान में फिर से 2-4 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी. वहीं न्यूनतम तापमान में भी 2-3 डिग्री की गिरावट आने का अनुमान हैं. इसके बाद धीरे-धीरे ठंड कम होना शुरू हो जाएगी.