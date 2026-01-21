हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलRepublic Day 2026: 77वें गणतंत्र दिवस पर बच्चों को देना है भाषण, बेहद काम आएंगे ये आसान और जरूरी टिप्स

1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था और देश एक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य बना था. यह दिन हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और संविधान निर्माताओं के उस विजन की याद दिलाता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 21 Jan 2026 07:05 AM (IST)
26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस का दिन हर भारतीय के लिए गर्व और सम्मान का दिन होता है. इसी दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था और देश एक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य बना था. यह दिन हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और संविधान निर्माताओं के उस विजन की याद दिलाता है, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की नींव रखी गई थी. वहीं हर साल की तरह इस बार भी स्कूलों में गणतंत्र दिवस को लेकर विशेष आयोजन किए जाएंगे. वहीं कई बच्चे स्कूल में 26 जनवरी को होने वाली प्रतियोगिताओं में पार्ट लेते हैं. ऐसे में चलिए आज हम बच्चों के लिए 77 वें गणतंत्र दिवस पर आसान भाषण और टिप्स बताते हैं. 

गणतंत्र दिवस पर बच्चों के लिए आसान भाषण

26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर बच्चे भाषण की शुरुआत इस तरह कर सकते हैं... आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मेरे प्यारे शिक्षक और दोस्तों, आप सभी को सुप्रभात. आज 26 जनवरी है और हम सब गणतंत्र दिवस मना रहे हैं. इसी दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था. डॉ. भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाने में अहम भूमिका निभाई थी. हमें अपने देश के वीरों को याद करना चाहिए और तिरंगे का सम्मान करना चाहिए. हम सभी अच्छे नागरिक बनेंगे और मन लगाकर पढ़ाई करेंगे.आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं. जय हिंद. जय भारत.

कक्षा 6 से 12 के बच्चों के लिए भाषण 

मिडिल और सीनियर क्लास के छात्रों के लिए भाषण में जोश, समझ और जिम्मेदारी का भाव होना जरूरी है. ऐसे में कक्षा 6 से 12 के बच्चे भाषण की शुरुआत इस तरह से कर सकते हैं. 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली, लेकिन 26 जनवरी 1950 को उस आजादी को दिशा मिली. हमारा संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन साथ ही कर्तव्यों की याद भी दिलाता है. गणतंत्र दिवस का असली अर्थ जिम्मेदार नागरिक बनना, अनुशासन में रहना, देश और समाज के प्रति ईमानदार होना और भेदभाव से ऊपर उठकर सोचना है. 

गणतंत्र दिवस केवल उत्सव नहीं, बलिदान और संविधान की याद

गणतंत्र दिवस को हमें सिर्फ तिरंगा फहराने और परेड देखने का दिन मानकर नहीं देखना चाहिए. यह अवसर उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने का है, जिन्होंने देश को आजादी दिलाने और लोकतंत्र की नींव रखने के लिए अपने आप को न्योछावर कर दिया. इसी दिन हमें संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर और उनके साथियों के अमूल्य योगदान को भी याद करना चाहिए, जिनकी सोच और मेहनत से भारत एक मजबूत, समानता आधारित गणराज्य बना.

 इंग्लिश में गणतंत्र दिवस के लिए भाषण

1. Good morning everyone, respected teachers and my dear friends. Today, we have gathered here to celebrate Republic Day, which is proudly observed on 26th January every year. On this historic day in 1950, the Constitution of India came into effect, and our nation became a republic. This special occasion reminds us of the immense sacrifices made by our freedom fighters and the farsighted vision of our great leaders. It also inspires us to uphold the values of unity, equality, and respect for our country. Let us take a pledge to become responsible citizens and contribute positively to the growth and progress of India. Thank you, and wishing you all a very Happy Republic Day.

2. Good morning to everyone present here, respected principal, teachers, and my dear friends. Today, I feel honored and proud to stand before you to speak about one of the most important national festivals of our country Republic Day. We celebrate this day every year on 26th January to remember the historic moment when the Constitution of India came into force in 1950. This remarkable day transformed India into a sovereign, democratic, and republic nation, ensuring equality, freedom, and justice for every citizen.Thank you, and Happy Republic Day to all.

गणतंत्र दिवस पर जरूरी टिप्स

कोशिश करें की इस गणतंत्र दिवस  पर छोटे बच्चों के भाषण की भाषा सरल और स्पष्ट हो. इसके अलावा बच्चों के जीवन से जुड़े उदाहरण दें, बच्चों से सवाल पूछें और लास्ट में संविधान और देश के प्रति संकल्प जरूर दिलाएं.

Published at : 21 Jan 2026 07:04 AM (IST)
Republic Day Republic Day 2026 India 77th Republic Day
