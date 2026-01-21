जामिया यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर पर जातिसूचक टिप्पणी का आरोप, कर्मचारी ने दी शिकायत

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार, 20 जनवरी को जामिया मिलिया इस्लामिया के एक एसोसिएट प्रोफेसर के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया. एसोसिएट प्रोफेसर के खिलाफ विश्वविद्यालय के पॉलिटेक्निक विभाग के एक कर्मचारी ने अपशब्द कहने और हमला करने का आरोप लगाया था.

पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों के विपरीत धर्मांतरण का कोई आरोप नहीं है. जेएमआई पॉलिटेक्निक में स्नातक शिक्षा अधिकारी रामफूल मीणा की शिकायत पर सिविल इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर रियाजुद्दीन के खिलाफ धारा 3(आई)(आर) एससी/एसटी अधिनियम 1989 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2) के तहत जामिया नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच शुरू कर दी गई है.

सिविल इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर पर लगा है आरोप

यूनिवर्सिटी ने हमले के आरोप और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को छेड़छाड़ किया हुआ बताते हुए खारिज किया है. पुलिस के एक बयान के अनुसार, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के ओखला इलाके में स्थित संस्थान के एक कर्मचारी ने सोमवार को सिविल इंजीनियरिंग विभाग के एक एसोसिएट प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. कर्मचारी ने आरोप लगाया कि 13 जनवरी को एसोसिएट प्रोफेसर उसकी डेस्क पर आए, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया और उसके साथ हिंसक व्यवहार किया.

पुलिस द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक, ‘‘कानूनी कार्रवाई की जा रही है. बयान दर्ज किए जा रहे हैं और सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं.’’ पुलिस ने इस विवाद में धर्मांतरण के किसी भी कोण से इनकार किया है. पुलिस अधिकारी का कहना है, ‘‘यह स्पष्ट किया जाता है कि शिकायतकर्ता ने जबरन धर्मांतरण के किसी भी प्रयास के संबंध में कोई आरोप नहीं लगाया है. ऐसी खबरें तथ्यात्मक रूप से गलत और बेबुनियाद हैं.’’ पुलिस ने लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है.

जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने पेश की सफाई

पुलिस सूत्रों ने बताया कि शिकायतकर्ता पॉलिटेक्निक विभाग में यूडीसी है. इस बीच, जामिया मिल्लिया इस्लामिया की आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हमें अपने कर्मचारी की ओर से किसी मारपीट या जाति-आधारित घटना के संबंध में कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है.’’ उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर हमले का जो वीडियो प्रसारित हो रहा है, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है. ऑनलाइन प्रसारित किए जा रहे वीडियो का किसी भी कथित हमले से कोई लेना-देना नहीं है.