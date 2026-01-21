Fact Check: क्या कीरोन पोलार्ड का बेटा खेल रहा है अंडर-19 वर्ल्ड कप? सच्चाई जानिए

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटFact Check: क्या कीरोन पोलार्ड का बेटा खेल रहा है अंडर-19 वर्ल्ड कप? सच्चाई जानिए

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में जकीम पोलार्ड एक अलग वजह से सुर्खियों में आ गए. उनको वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड का बेटा बताया जा रहा है, लेकिन फैक्ट चेक में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आयी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 21 Jan 2026 06:38 AM (IST)
Fact Check: अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत हो चुकी है. सोशल मीडिया पर इन दिनों चर्चाओं का दौर तेज हो गया है. भारत और वेस्टइंडीज ने अपने-अपने शुरुआती मुकाबले जीतकर टूर्नामेंट में मजबूत एंट्री की है. वहीं वेस्टइंडीज की टीम एक अलग वजह से सुर्खियों में आ गई है. वजह है एक नाम - जकीम पोलार्ड.

वेस्टइंडीज ने अपने पहले मुकाबले में तंजानिया को आसानी से हरा दिया. यह जीत टीम के लिए शानदार शुरुआत रही है. हालांकि इसके बाद सोशल मीडिया पर एक बात फैल गई कि जकीम पोलार्ड, वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड के बेटे हैं. कई पोस्ट और वीडियो में दोनों को जोड़कर देखा गया, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है.

फैक्ट चेक: पोलार्ड सरनेम का सच

जकीम पोलार्ड का कीरोन पोलार्ड से कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है.  कीरोन पोलार्ड के एक 16 साल का बेटा जरुर है, लेकिन उसका नाम कैडेन पोलार्ड है. कैडेन भी अपने पिता की ही तरह क्रिकेट खेलते हैं और अंडर-15 लेवल पर अपने प्रदर्शन को लेकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच चुके हैं. यानी अंडर-19 वर्ल्ड कप में नजर आ रहे जकीम पोलार्ड, कीरोन पोलार्ड के बेटे नहीं हैं.

कौन हैं जकीम पोलार्ड?

26 फरवरी 2008 को जन्में जकीम पोलार्ड का पूरा नाम जकीम जेवियर पोलार्ड है. वह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और वेस्टइंडीज की युवा क्रिकेट व्यवस्था से निकलकर सामने आए हैं. पिछले कुछ महीनों में उन्होंने अंडर-19 लेवल पर लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसकी बदौलत उन्हें वर्ल्ड कप टीम में जगह मिली.

जकीम ने श्रीलंका, आयरलैंड और इंग्लैंड अंडर-19 टीमों के खिलाफ खेलते हुए अपनी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया. खास तौर पर इंग्लैंड के खिलाफ यूथ वनडे में उन्होंने 8 ओवर में 39 रन देकर 3 विकेट झटके थे. इसी प्रदर्शन के बाद उनका नाम तेजी से चर्चा में आया और चयनकर्ताओं ने उन पर भरोसा जताया.

बता दें कि अंडर-19 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज को ग्रुप डी में रखा गया है. 

Published at : 21 Jan 2026 06:37 AM (IST)
