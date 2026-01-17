हमारी रसोई में प्रतिदिन कई तरह के भोजन बनते हैं. उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक विभिन्न तरह व्यजंन बनाए जाते हैं. लेकिन खिचड़ी अधिकतर शनिवार के दिन ही बनाई और खाई जाती है. क्या आपने कभी सोचा है आखिर ऐसा क्यों?