Magha Amavasya 2026: माघ अमावस्या की अंधेरी रात इन जगहों पर करें दीपदान, होगा तीन पीढ़ियों का उद्धार
Magha Amavasya 2026: माघ महीन की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं. इस दिन मौन व्रत, स्नान, तर्पण, दान आदि के साथ दीपदान का भी महत्व है. 18 जनवरी को मौनी अमावस्या की रात इन स्थानों पर जरूर जलाएं दीप.
मौनी अमावस्या 2026
Published at : 17 Jan 2026 05:48 PM (IST)
