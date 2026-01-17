हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Magha Amavasya 2026: माघ अमावस्या की अंधेरी रात इन जगहों पर करें दीपदान, होगा तीन पीढ़ियों का उद्धार

Magha Amavasya 2026: माघ महीन की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं. इस दिन मौन व्रत, स्नान, तर्पण, दान आदि के साथ दीपदान का भी महत्व है. 18 जनवरी को मौनी अमावस्या की रात इन स्थानों पर जरूर जलाएं दीप.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 17 Jan 2026 05:48 PM (IST)
मौनी अमावस्या 2026

माघ महीने में पड़ने वाली मौनी अमावस्या को बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है. इस साल मौनी अमावस्या रविवार, 18 जनवरी 2026 को पड़ रही है. इस पावन तिथि पर स्नान, दान, साधना, मौन व्रत और पितृ तर्पण के साथ ही दीपदान का भी विशेष महत्व है.
अमावस्या की काली अंधेरी रात में किए गए दीपदान से न केवल जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं, बल्कि इससे पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है. मान्यता है कि माघ अमावस्या पर किए दीपदान से तीन पीढ़ियों उद्धार होता है.
Published at : 17 Jan 2026 05:48 PM (IST)
Deepdan Magh Amavasya Amavasya 2026 Mauni Amavasya 2026 Magha Amavasya 2026

