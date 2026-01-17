माघ महीने में पड़ने वाली मौनी अमावस्या को बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है. इस साल मौनी अमावस्या रविवार, 18 जनवरी 2026 को पड़ रही है. इस पावन तिथि पर स्नान, दान, साधना, मौन व्रत और पितृ तर्पण के साथ ही दीपदान का भी विशेष महत्व है.