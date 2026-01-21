Weather Forecast: छाए रहेंगे बादल, मौसम लेगा यूटर्न, दिल्ली, यूपी बिहार को लेकर IMD की नई चेतावनी
Weather Forecast Today: उत्तर भारत के कई इलाकों में अभी ठंड का कहर जारी है. हालांकि दिन में धूप निकलने के कारण अधिकतम तापमान बढ़ रहा है. पंजाब-हरियाणा के कुछ हिस्सों में कड़ाके की ठंड देखने को मिली.
उत्तर भारत के कई इलाकों में अभी ठंड का कहर जारी है. हालांकि दिन में धूप निकलने के कारण अधिकतम तापमान भी बढ़ रहा है. जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे उत्तरी राज्यों में शीतलहर का प्रकोप जारी है तो वहीं राजस्थान और कुछ अन्य क्षेत्रों में तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है. पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में मंगलवार को कड़ाके की ठंड देखने को मिली. चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
राजधानी दिल्ली में बुधवार (21 जनवरी) को हल्के बादल छाए रहने का अनुमान है. सुबह के समय अलग-अलग इलाकों में धुंध देखने को मिल सकती है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री रहने का अनुमान है. मौसम विभाग का कहना है कि राजधानी में अगले कुछ दिनों में धूप निकलने के साथ ही कहीं-कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है.
यूपी के तापमान में बढ़ोतरी
उत्तर प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव जारी है. मौसम विभाग के मुताबिक कोहरे और कोल्ड डे के बाद अब प्रदेश के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. अनुमान है कि अगले 2 दिनों तक प्रदेश के अलग-अलग जिलों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं आएगा. आज रात को एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा.
ग्रीन जोन में सभी जिले
लखनऊ स्थित मौसम केंद्र की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक आज (21 जनवरी) को पश्चिमी यूपी के साथ पूर्वी यूपी में भी आसमान साफ होगा. आज सभी जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है. हालांकि 23 जनवरी से यूपी में मौसम यू-टर्न लेगा. इसके बाद बादलों के गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देगी और प्रदेश के अलग-अलग जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी. 24 जनवरी को भी ये दौर कई शहरों में देखने को मिलेगा.
वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली, चित्रकुट,अमेठी, आगरा, मेरठ, झांसी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, बरेली, रामपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर, बस्ती, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और अमेठी में आज आसमान साफ रहेगा. कुछ जगहों पर सुबह के समय छिछला कोहरा दिख सकता है, लेकिन दिनभर धूप खिली रहेगी.
बिहार में भी कम होने लगी ठंड
बिहार में कड़ाके की ठंड की अब धीरे-धीरे विदाई होने लगी है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में तापमान में बढ़ोतरी के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा. आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है. मौसम वैज्ञानिक सत्तार के अनुसार, आगामी 4 दिनों में सुबह के समय हल्का कुहासा छा सकता है, जबकि दिन में धूप निकलने से ठंड का असर कम होगा.
