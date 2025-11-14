हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

तमिलनाडु का रहस्यमय अनुष्ठान 'कोलम' क्या आप जानते हैं इसका मतलब? देखें फोटो

तमिलनाडु का रहस्यमय अनुष्ठान ‘कोलम’ क्या आप जानते हैं इसका मतलब? देखें फोटो

Kolam Traditions in Tamil Nadu: तमिलनाडु में सालों से कोलम की परंपरा निभाई जा रही है. जहां हर सुबह महिलाएं घर के आगे चावल के आटे से कोलम बनाती हैं. जानिए इसके पीछे क्या कारण हैं?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 14 Nov 2025 10:00 AM (IST)
Kolam Traditions in Tamil Nadu: तमिलनाडु में सालों से कोलम की परंपरा निभाई जा रही है. जहां हर सुबह महिलाएं घर के आगे चावल के आटे से कोलम बनाती हैं. जानिए इसके पीछे क्या कारण हैं?

तमिलनाडु में कोलम परंपराएं

1/5
कोलम तमिलनाडु की धर्म और सौंदर्य की जीवंत कला है. जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं हैं, उनके लिए ये रोजमर्रा का डिजाइन हो सकता है, जो सजावट के लिए काम आता है. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है.
कोलम तमिलनाडु की धर्म और सौंदर्य की जीवंत कला है. जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं हैं, उनके लिए ये रोजमर्रा का डिजाइन हो सकता है, जो सजावट के लिए काम आता है. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है.
2/5
तमिलनाडु के ज्यादातर घरों में महिलाएं हर सुबह चावल के आटे से कोलम बनाती हैं. यह किसी सजावट या स्टाइल के लिए नहीं, बल्कि छोटे-छोटे कीड़ों को खिलाने, सकारात्मक ऊर्जा लाने और प्राकृति का सम्मान करने के लिए ऐसा किया जाता है.
तमिलनाडु के ज्यादातर घरों में महिलाएं हर सुबह चावल के आटे से कोलम बनाती हैं. यह किसी सजावट या स्टाइल के लिए नहीं, बल्कि छोटे-छोटे कीड़ों को खिलाने, सकारात्मक ऊर्जा लाने और प्राकृति का सम्मान करने के लिए ऐसा किया जाता है.
3/5
तमिलनाडु में ये कोई नई परंपरा नहीं है, बल्कि हजारों सालों से इस पवित्र रस्म को निभाया जा रहा है, जो अंहिसा, अनुशासन और ब्रह्मांडीय सद्भाव का प्रतीक है. कोलम समृद्धि, धर्म और विज्ञान का जीता जागता उदाहरण हैं.
तमिलनाडु में ये कोई नई परंपरा नहीं है, बल्कि हजारों सालों से इस पवित्र रस्म को निभाया जा रहा है, जो अंहिसा, अनुशासन और ब्रह्मांडीय सद्भाव का प्रतीक है. कोलम समृद्धि, धर्म और विज्ञान का जीता जागता उदाहरण हैं.
4/5
कोलम की ही तरह अन्य राज्यों में भी इसी से मिलती जुलती कला है, जैसे- मुग्गुलु आंध्र प्रदेश में, रंगोली महाराष्ट्र में, अल्पना बंगाल और झोटी चिता ओडिशा में प्रसिद्ध है.
कोलम की ही तरह अन्य राज्यों में भी इसी से मिलती जुलती कला है, जैसे- मुग्गुलु आंध्र प्रदेश में, रंगोली महाराष्ट्र में, अल्पना बंगाल और झोटी चिता ओडिशा में प्रसिद्ध है.
5/5
किंतु तमिलनाडु में ही कोलम को चावल के आटे से बनाया जाता है, वो भी प्रतिदिन जिसमें आध्यात्मिकता के साथ पारिस्थितिकी और ज्यामिति का मिश्रण देखने को मिलता है.
किंतु तमिलनाडु में ही कोलम को चावल के आटे से बनाया जाता है, वो भी प्रतिदिन जिसमें आध्यात्मिकता के साथ पारिस्थितिकी और ज्यामिति का मिश्रण देखने को मिलता है.
Published at : 14 Nov 2025 10:00 AM (IST)
Hinduism Tamil Nadu Traditions

धर्म फोटो गैलरी

