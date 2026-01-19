16 जनवरी को सिनेमाघरों दो कॉमेडी फिल्मों वरुण शर्मा और पुलकित सम्राट की 'राहु केतु' और वीर दास की 'हैप्पी पटेल' का क्लैश हुआ था. शुरुआत से ही इनके बीच बॉक्स ऑफिस पर सीधी टक्कर देखने को मिली. हालांकि, वीकेंड खत्म होते-होते साफ हो गया कि दोनों फिल्मों की कमाई लगभग बराबरी की रही, लेकिन मामूली बढ़त 'राहु केतु' के हिस्से आई.चलिए जानते हैं वीकेंड पर इन फिल्मों की बॉक्स ऑफिस परफॉरमेंस कैसी रही है?

'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' ने वीकेंड पर कितनी कमाई की?

'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की. फिल्म की ओपनिंग डे पर 1.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. वहीं दूसरे दिन दर्शकों की संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी हुई और फिल्म ने करीब 1.60 करोड़ रुपए की कमाई की. हालांकि, तीसरे दिन यानी रविवार को इसकी रफ्तार कुछ धीमी पड़ गई और फिल्म लगभग 1.50 करोड़ रुपए ही कमा सकीय. इस तरह तीन दिनों में फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करीब 4.35 करोड़ रुपए तक पहुंच सका है.

बता दें कि फिल्म में वीर दास मुख्य भूमिका में नजर आए हैं और उन्होंने ही फिल्म का निर्देशन भी किया है. इस फिल्म से इमरान खान ने भी एक्टिंग में सालों बाद कमबैक किया है. वहीं फिल्म में आमिर खान का भी स्पेशल कैमियो है. इसकी कहानी एक आम से दिखने वाले आदमी हैप्पी पटेल की है, जो हालात के चलते एक खतरनाक जासूस बन जाता है. फिल्म में कॉमेडी के साथ-साथ हल्का सा एक्शन और इमोशन भी देखने को मिलता है.

'राहु केतु' ने वीकेंड पर कितना किया कलेक्शन?

वहीं दूसरी ओर, पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की 'राहु केतु' ने बॉक्स ऑफिस पर थोड़ी बेहतर पकड़ बनाई. फिल्म ने पहले दिन 1 करोड़ रुपए की कमाई की थी, लेकिन दूसरे दिन फिल्म को लेकर लोगों में उत्सुकता बढ़ी और कलेक्शन बढ़कर 1.65 करोड़ रुपए तक पहुंच गया. रविवार को भी फिल्म ने अपनी रफ्तार बनाए रखी और लगभग 1.75 करोड़ रुपए का कारोबार किया. इस तरह तीन दिनों में 'राहु केतु' ने कुल 4.40 करोड़ रुपए कमा लिए है. बता दें कि इस फिल्म में पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की जोड़ी एक बार फिर कॉमेडी करते नजर आई है, जिसे दर्शक पहले भी पसंद कर चुके हैं.