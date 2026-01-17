हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Magh Gupt Navratri 2026: धन, करियर, शादी की समस्या होगी दूर! माघ गुप्त नवरात्रि में कर लें ये 4 काम

Magh Gupt Navratri 2026: माघ गुप्त नवरात्रि 19 जनवरी से शुरू हो रही है और इसका समापन 27 जनवरी को होगी. ये 9 दिन दस महाविद्या को समर्पित है. ऐसे में माता की कृपा पाने के लिए कुछ विशेष उपाय करें.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 17 Jan 2026 09:12 AM (IST)
गुप्त नवरात्रि 2026

गुप्त नवरात्रि के 9 दिन तक रोजाना शाम दीपक में लौंग डालकर माता की आरती करें और फिर इसे पूरे घर में घुमाएं मान्यता है इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है. साथ ही वैवाहिक जीवन सुख-समृद्धि आती है.
गुप्त नवरात्रि में हनुमान जी को पान का बीड़ा और माता रानी को इलायची तथा मिश्री का भोग लगाना चाहिए. कहते हैं इससे करियरल में चल रहा तनाव खत्म होता है और बॉस से रिश्तें सुधरते हैं.
Published at : 17 Jan 2026 09:12 AM (IST)
Durga Ji Navratri 2026 Magh Gupt Navratri 2026

