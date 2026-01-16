हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Shivratri-Pradosh Vrat 2026: मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत का संयोग, आज ये 4 नियम टूटे तो होगा अनर्थ

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 16 Jan 2026 04:40 AM (IST)
शिवरात्रि और प्रदोष व्रत 2026

16 जनवरी 2026 का दिन धार्मिक दृष्टि और खासकर शिव पूजन के लिए बहुत ही शुभ है. क्योंकि एक ही तिथि पर शिवजी को समर्पित दो व्रत पड़ रहे हैं. आज मासिक शिवरात्रि के साथ शुक्र प्रदोष व्रत भी है.
16 जनवरी 2026 का दिन धार्मिक दृष्टि और खासकर शिव पूजन के लिए बहुत ही शुभ है. क्योंकि एक ही तिथि पर शिवजी को समर्पित दो व्रत पड़ रहे हैं. आज मासिक शिवरात्रि के साथ शुक्र प्रदोष व्रत भी है.
पंचांग के अनुसार, आज 16 जनवरी को माघ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और चतुर्दशी तिथि का संयोग रहेगा, जिस कारण मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत दोनों व्रत रखें जाएंगे. लेकिन शिवजी की कृपा पाने के लिए आज भक्तों को भूलकर भी कोई गलती नहीं करनी चाहिए. इसलिए इन नियमों का पालन जरूर करें.
पंचांग के अनुसार, आज 16 जनवरी को माघ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और चतुर्दशी तिथि का संयोग रहेगा, जिस कारण मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत दोनों व्रत रखें जाएंगे. लेकिन शिवजी की कृपा पाने के लिए आज भक्तों को भूलकर भी कोई गलती नहीं करनी चाहिए. इसलिए इन नियमों का पालन जरूर करें.
Published at : 16 Jan 2026 04:40 AM (IST)
Shiv Ji Pradosh Vrat 2026 Masik Shivratri 2026 Shukra Pradosh Vrat 2026

