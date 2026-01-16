एक्सप्लोरर
Shivratri-Pradosh Vrat 2026: मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत का संयोग, आज ये 4 नियम टूटे तो होगा अनर्थ
Masik Shivratri-Pradosh Vrat 2026 Niyam: आज 16 जनवरी 2026 को शिव पूजन का अद्भुत संयोग बना है. आज शुक्र प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि है. भगवान शिव की कृपा पाने के लिए इन 4 नियमों का पालन जरूर करें.
शिवरात्रि और प्रदोष व्रत 2026
Published at : 16 Jan 2026 04:40 AM (IST)
