पंचांग के अनुसार, आज 16 जनवरी को माघ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और चतुर्दशी तिथि का संयोग रहेगा, जिस कारण मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत दोनों व्रत रखें जाएंगे. लेकिन शिवजी की कृपा पाने के लिए आज भक्तों को भूलकर भी कोई गलती नहीं करनी चाहिए. इसलिए इन नियमों का पालन जरूर करें.