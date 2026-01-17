मौनी अमावस्या पर पितरों का सपना शुभ है या अशुभ? स्वप्न शास्त्र से जानें संकेत और उपाय

मौनी अमावस्या माघ मास के दौरान आने वाला एक महत्वपूर्ण पर्व जो आध्यात्मिक और धार्मिक नजरिए से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है. इस साल ये पावन पर्व 18 जनवरी 2026 रविवार के दिन है. मान्यता है कि, मौनी अमावस्या की शुभ तिथि पर मौन रहकर पवित्र स्नान करने से पापों का नाश होने के साथ इच्छाओं की पूर्ति होती है. अक्सर कई लोग मौनी अमावस्या के आस-पास अपने पितरों का सपना देखते हैं, जो महज एक संयोग नहीं, बल्कि उनके द्वारा लाया गया एक खास संदेश होता है. आइए जानते हैं अमावस्या पर पूर्वजों के दिखने वाले कौन से सपने क्या संदेश देते हैं?