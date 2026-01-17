हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्ममौनी अमावस्या पर पितरों का सपना शुभ है या अशुभ? स्वप्न शास्त्र से जानें संकेत और उपाय

मौनी अमावस्या पर पितरों का सपना शुभ है या अशुभ? स्वप्न शास्त्र से जानें संकेत और उपाय

Mauni Amavasya 2026: स्वप्न शास्त्र के अनुसार, मौनी अमावस्या के मौके पर सपने में पितरों को देखने कई बातों की ओर संकेत करता है. जानिए माघ मास में आने वाले इस अमावस्या से जुड़े ये रहस्य?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 17 Jan 2026 12:50 PM (IST)
Mauni Amavasya 2026: स्वप्न शास्त्र के अनुसार, मौनी अमावस्या के मौके पर सपने में पितरों को देखने कई बातों की ओर संकेत करता है. जानिए माघ मास में आने वाले इस अमावस्या से जुड़े ये रहस्य?

मौनी अमावस्या पर पितरों के सपनों का अर्थ

1/5
मौनी अमावस्या माघ मास के दौरान आने वाला एक महत्वपूर्ण पर्व जो आध्यात्मिक और धार्मिक नजरिए से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है. इस साल ये पावन पर्व 18 जनवरी 2026 रविवार के दिन है. मान्यता है कि, मौनी अमावस्या की शुभ तिथि पर मौन रहकर पवित्र स्नान करने से पापों का नाश होने के साथ इच्छाओं की पूर्ति होती है. अक्सर कई लोग मौनी अमावस्या के आस-पास अपने पितरों का सपना देखते हैं, जो महज एक संयोग नहीं, बल्कि उनके द्वारा लाया गया एक खास संदेश होता है. आइए जानते हैं अमावस्या पर पूर्वजों के दिखने वाले कौन से सपने क्या संदेश देते हैं?
मौनी अमावस्या माघ मास के दौरान आने वाला एक महत्वपूर्ण पर्व जो आध्यात्मिक और धार्मिक नजरिए से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है. इस साल ये पावन पर्व 18 जनवरी 2026 रविवार के दिन है. मान्यता है कि, मौनी अमावस्या की शुभ तिथि पर मौन रहकर पवित्र स्नान करने से पापों का नाश होने के साथ इच्छाओं की पूर्ति होती है. अक्सर कई लोग मौनी अमावस्या के आस-पास अपने पितरों का सपना देखते हैं, जो महज एक संयोग नहीं, बल्कि उनके द्वारा लाया गया एक खास संदेश होता है. आइए जानते हैं अमावस्या पर पूर्वजों के दिखने वाले कौन से सपने क्या संदेश देते हैं?
2/5
सपने में आप अगर अपने पूर्वजों को मुख्य द्वार पर खड़े हुए देख रहे हैं या वे घर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है. यह सपना जीवन में खुशियों के आने और लंबे समय से रूके धन मिलने का संकेत है.
सपने में आप अगर अपने पूर्वजों को मुख्य द्वार पर खड़े हुए देख रहे हैं या वे घर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है. यह सपना जीवन में खुशियों के आने और लंबे समय से रूके धन मिलने का संकेत है.
Published at : 17 Jan 2026 12:50 PM (IST)
Tags :
Swapna Shastra Amavasya 2026 Mauni Amavasya 2026 Magh Maas 2026

धर्म फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इंदौर पहुंचे राहुल गांधी, बॉम्बे अस्पताल में गंदे पानी से बीमार पड़े लोगों से मिले, भागीरथपुरा के पीड़ित परिवारों से भी की मुलाकात
इंदौर पहुंचे राहुल गांधी, बॉम्बे अस्पताल में गंदे पानी से बीमार पड़े लोगों से मिले, भागीरथपुरा के पीड़ित परिवारों से भी की मुलाकात
दिल्ली NCR
आतिशी के वीडियो को लेकर सियासी घमासान, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के बयान पर AAP की सफाई
आतिशी के वीडियो को लेकर सियासी घमासान, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के बयान पर AAP की सफाई
क्रिकेट
इंदौर में कैसा है टीम इंडिया का वनडे रिकॉर्ड? जानिए कितने मैच खेले, कितने जीते और हारे? पूरी डिटेल
इंदौर में कैसा है टीम इंडिया का वनडे रिकॉर्ड? जानिए कितने मैच खेले, कितने जीते और हारे? पूरी डिटेल
बॉलीवुड
Border 2 से सनी देओल ने शेयर की अनसीन फोटोज, मूंगफली खाते हुए आए नजर
Border 2 से सनी देओल ने शेयर की अनसीन फोटोज, मूंगफली खाते हुए आए नजर
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Singer AR Rahman: AR Rahman के बयान पर बढ़ा विवाद | Ashish Kumar Singh
Atishi Video Case: Atishi के फर्जी वीडियो पर बड़ा खुलासा | AAP | Punkab Police | Vijendra Gupta
Namaste Bharat: ईरान से लौटे हिंदुस्तानी, बताया कैसे छाई थी दहशत | US Army | Deepa Bafila
BMC Election Result: BMC चुनाव हार पर राउत का शिंदे पर हमला, EVM पर फिर उठाए सवाल
Iran America War: ईरान से वापसी शुरू, लौटे भारतीयों ने बयां की जमीनी सच्चाई | ABP Report

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंदौर पहुंचे राहुल गांधी, बॉम्बे अस्पताल में गंदे पानी से बीमार पड़े लोगों से मिले, भागीरथपुरा के पीड़ित परिवारों से भी की मुलाकात
इंदौर पहुंचे राहुल गांधी, बॉम्बे अस्पताल में गंदे पानी से बीमार पड़े लोगों से मिले, भागीरथपुरा के पीड़ित परिवारों से भी की मुलाकात
दिल्ली NCR
आतिशी के वीडियो को लेकर सियासी घमासान, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के बयान पर AAP की सफाई
आतिशी के वीडियो को लेकर सियासी घमासान, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के बयान पर AAP की सफाई
क्रिकेट
इंदौर में कैसा है टीम इंडिया का वनडे रिकॉर्ड? जानिए कितने मैच खेले, कितने जीते और हारे? पूरी डिटेल
इंदौर में कैसा है टीम इंडिया का वनडे रिकॉर्ड? जानिए कितने मैच खेले, कितने जीते और हारे? पूरी डिटेल
बॉलीवुड
Border 2 से सनी देओल ने शेयर की अनसीन फोटोज, मूंगफली खाते हुए आए नजर
Border 2 से सनी देओल ने शेयर की अनसीन फोटोज, मूंगफली खाते हुए आए नजर
विश्व
'कम से कम एक करोड़ लोगों की जान बचाई', शहबाज शरीफ का नाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर लिया भारत पाकिस्तान सीजफायर का क्रेडिट
'कम से कम एक करोड़ लोगों की जान बचाई', शहबाज का नाम लेकर ट्रंप ने फिर लिया भारत- PAK सीजफायर का क्रेडिट
विश्व
‘हिंदू को वोट देना हराम...’, बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के खिलाफ मौलवियों के भड़काऊ बयान, Video वायरल
‘हिंदू को वोट देना हराम...’, बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के खिलाफ मौलवियों के भड़काऊ बयान, Video वायरल
बिजनेस
तगड़ी कमाई का इशारा कर रहा GMP! जानें BCCL IPO में पैसा लगाने वालों की हर शेयर पर होगी कितनी कमाई?
तगड़ी कमाई का इशारा कर रहा GMP! जानें BCCL IPO में पैसा लगाने वालों की हर शेयर पर होगी कितनी कमाई?
जनरल नॉलेज
भारत का अकेला रेलवे स्टेशन, जहां से पूरे देश के लिए मिलती हैं ट्रेन
भारत का अकेला रेलवे स्टेशन, जहां से पूरे देश के लिए मिलती हैं ट्रेन
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget