मौनी अमावस्या माघ महीने में आती है, और माघ में दान का महत्व दोगुना फल देता है. ऐसे में मौनी अमावस्या पर सुपात्र को गुप्त दान (बिना किसी दिखावे और निस्वार्थ भाव से दिया गया दान) देना चाहिए. ये न सिर्फ व्यक्ति को संकटों से बचाता है बल्कि बुरे कर्मों के प्रभाव को भी कम करता है. पितरों का आशीर्वाद मिलता है.