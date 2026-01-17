हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mauni Amavasya 2026 Daan: मौनी अमावस्या पर गुप्त दान से 7 पुश्तें रहती हैं खुशहाल, इन चीजों का करें दान

Mauni Amavasya 2026 Daan: मौनी अमावस्या पर गुप्त दान से 7 पुश्तें रहती हैं खुशहाल, इन चीजों का करें दान

Mauni Amavasya 2026 Daan: मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 को है. शास्त्रों के अनुसार अमावस्या पर दिया गुप्त दान 7 पुश्तों को सुख-समृद्धि का वरदान प्रदान करता है. जानें मौनी अमावस्या पर क्या दान करें.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 17 Jan 2026 07:50 AM (IST)
Mauni Amavasya 2026 Daan: मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 को है. शास्त्रों के अनुसार अमावस्या पर दिया गुप्त दान 7 पुश्तों को सुख-समृद्धि का वरदान प्रदान करता है. जानें मौनी अमावस्या पर क्या दान करें.

मौनी अमावस्या गुप्त दान

1/6
मौनी अमावस्या माघ महीने में आती है, और माघ में दान का महत्व दोगुना फल देता है. ऐसे में मौनी अमावस्या पर सुपात्र को गुप्त दान (बिना किसी दिखावे और निस्वार्थ भाव से दिया गया दान) देना चाहिए. ये न सिर्फ व्यक्ति को संकटों से बचाता है बल्कि बुरे कर्मों के प्रभाव को भी कम करता है. पितरों का आशीर्वाद मिलता है.
मौनी अमावस्या माघ महीने में आती है, और माघ में दान का महत्व दोगुना फल देता है. ऐसे में मौनी अमावस्या पर सुपात्र को गुप्त दान (बिना किसी दिखावे और निस्वार्थ भाव से दिया गया दान) देना चाहिए. ये न सिर्फ व्यक्ति को संकटों से बचाता है बल्कि बुरे कर्मों के प्रभाव को भी कम करता है. पितरों का आशीर्वाद मिलता है.
2/6
मौनी अमावस्या पर चारपाई, अन्न, कपड़े, धन, जूते-चप्पल आदि का गुप्त तरीके से सुपात्र (किसी जरुरतमंद) को दान दें. इससे सूर्य और शनि मजबूत होते हैं और जीवन में आर्थिक तरक्की होती है.
मौनी अमावस्या पर चारपाई, अन्न, कपड़े, धन, जूते-चप्पल आदि का गुप्त तरीके से सुपात्र (किसी जरुरतमंद) को दान दें. इससे सूर्य और शनि मजबूत होते हैं और जीवन में आर्थिक तरक्की होती है.
Published at : 17 Jan 2026 07:50 AM (IST)
