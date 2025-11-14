एक्सप्लोरर
(Source: ECI | ABP NEWS)
क्या आप जानते हैं कीड़ों को मारना आपके कर्म पर असर डालता है? देखिए फोटो
हिंदू धर्म में कर्म करने को काफी महत्व दिया गया है. क्या आपको पता है कि, मच्छरों को मारना, कॉकरोचों को कुचलना और चींटियों को नुकसान पहुंचाने से आपके कर्म फल प्रभावित हो सकते हैं. जानिए इसका कारण.
कीड़ों को मारने से बिगड़ सकता है कर्म
धर्म
6 Photos
शुक्रवार के दिन क्यों किया जाता है मां लक्ष्मी की पूजा? जानिए धन, वैभव और सुख-समृद्धि प्राप्ति का सरल उपाय
धर्म
5 Photos
बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां मचा रहीं हैं हड़कंप, 2026 में बढ़ेगा एलियंस से संपर्क और AI का खतरा!
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
हरियाणा
दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
क्रिकेट
आज कब कितने बजे शुरू होगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच, कहां देखें लाइव, जानिए
विश्व
दुबई में भारतीय गैंगस्टरों के बीच पहली गैंगवॉर! लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्या का दावा
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion