क्या आप जानते हैं कीड़ों को मारना आपके कर्म पर असर डालता है? देखिए फोटो

मच्छर को मारने की वजह हर्बल रिपेलेंट, नीम के पत्ते और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. चींटियों को दूर भगाने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान दें. हल्दी व कॉफी पाउडर का छिड़काव करें. सड़कों पर सावधानी के साथ चलें. कॉकरोज को दूर करने के लिए बेकिंग सोडा और चीनी युक्त मिश्रण का प्रयोग करें. नालियों की नियमित साफ सफाई करें.