हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मक्या आप जानते हैं कीड़ों को मारना आपके कर्म पर असर डालता है? देखिए फोटो

क्या आप जानते हैं कीड़ों को मारना आपके कर्म पर असर डालता है? देखिए फोटो

हिंदू धर्म में कर्म करने को काफी महत्व दिया गया है. क्या आपको पता है कि, मच्छरों को मारना, कॉकरोचों को कुचलना और चींटियों को नुकसान पहुंचाने से आपके कर्म फल प्रभावित हो सकते हैं. जानिए इसका कारण.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 14 Nov 2025 08:15 AM (IST)
हिंदू धर्म में कर्म करने को काफी महत्व दिया गया है. क्या आपको पता है कि, मच्छरों को मारना, कॉकरोचों को कुचलना और चींटियों को नुकसान पहुंचाने से आपके कर्म फल प्रभावित हो सकते हैं. जानिए इसका कारण.

कीड़ों को मारने से बिगड़ सकता है कर्म

1/5
हममें से ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि, चींटियों पर पैर रखना, मच्छर को मारना, कॉकरोचों को कुचलना और किसी भी कीड़े को बेवजह मारना से हमारे कर्म प्रभावित होते हैं.
हममें से ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि, चींटियों पर पैर रखना, मच्छर को मारना, कॉकरोचों को कुचलना और किसी भी कीड़े को बेवजह मारना से हमारे कर्म प्रभावित होते हैं.
2/5
हिंदू प्राचीन ग्रंथ और मनुस्मृति व जैन आगम जैसे आध्यात्मिक ग्रंथों में अंहिसा केवल इंसानों के बारे में ही नहीं, बल्कि इसमें छोटे छोटे जीव भी शामिल हैं.
हिंदू प्राचीन ग्रंथ और मनुस्मृति व जैन आगम जैसे आध्यात्मिक ग्रंथों में अंहिसा केवल इंसानों के बारे में ही नहीं, बल्कि इसमें छोटे छोटे जीव भी शामिल हैं.
3/5
कीड़ों को बेवजह मारने से प्राण हत्या दोष लगता है, जो आपकी सात्विक ऊर्जा को कमजोर करने के साथ तमस, आलस, भ्रम और नकारात्मक आभा को बढ़ाता है.
कीड़ों को बेवजह मारने से प्राण हत्या दोष लगता है, जो आपकी सात्विक ऊर्जा को कमजोर करने के साथ तमस, आलस, भ्रम और नकारात्मक आभा को बढ़ाता है.
4/5
मच्छर को मारने की वजह हर्बल रिपेलेंट, नीम के पत्ते और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. चींटियों को दूर भगाने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान दें. हल्दी व कॉफी पाउडर का छिड़काव करें. सड़कों पर सावधानी के साथ चलें. कॉकरोज को दूर करने के लिए बेकिंग सोडा और चीनी युक्त मिश्रण का प्रयोग करें. नालियों की नियमित साफ सफाई करें.
मच्छर को मारने की वजह हर्बल रिपेलेंट, नीम के पत्ते और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. चींटियों को दूर भगाने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान दें. हल्दी व कॉफी पाउडर का छिड़काव करें. सड़कों पर सावधानी के साथ चलें. कॉकरोज को दूर करने के लिए बेकिंग सोडा और चीनी युक्त मिश्रण का प्रयोग करें. नालियों की नियमित साफ सफाई करें.
5/5
हत्या तभी उचित मानी जाती है, जब जीवन खतरे में हो, जैसे जहरीले कीड़े या खतरनाक संक्रमण वाले जीव, लेकिन तभी क्षमा मंत्र का जाप करें. क्षमा मंत्र ॐ क्षमापनाय नमः
हत्या तभी उचित मानी जाती है, जब जीवन खतरे में हो, जैसे जहरीले कीड़े या खतरनाक संक्रमण वाले जीव, लेकिन तभी क्षमा मंत्र का जाप करें. क्षमा मंत्र ॐ क्षमापनाय नमः
Published at : 14 Nov 2025 08:15 AM (IST)
Tags :
Hinduism Karma

धर्म फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
हरियाणा
Haryana News: दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test Live Streaming: आज कब कितने बजे शुरू होगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच, कहां देखें लाइव, जानिए
आज कब कितने बजे शुरू होगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच, कहां देखें लाइव, जानिए
विश्व
दुबई में भारतीय गैंगस्टरों के बीच पहली गैंगवॉर! लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्या का दावा
दुबई में भारतीय गैंगस्टरों के बीच पहली गैंगवॉर! लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्या का दावा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

शादी की पार्टी में दूल्हे पर LIVE अटैक !
Pune Accident: पुणे में बड़ा हादसा, टक्कर के बाद गाड़ियों मे लगी भीषण आग | Maharashtra | Breaking
Bihar Election: जातियों के रुझान...अनुमान या अंतिम परिणाम?| NDA | JDU | JJD | AIMIM |Chitra Tripathi
Bihar Election: बिहार का 'टाइगर' कौन? | Tejashwi Yadav | Nitish Kumar | NDA | BJP | JJD | PK
Sandeep Chaudhary: सत्ता के विरुद्ध लहर या 'विकास' पर मुहर? किसके साथ है बिहार? | Bihar Election

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
हरियाणा
Haryana News: दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test Live Streaming: आज कब कितने बजे शुरू होगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच, कहां देखें लाइव, जानिए
आज कब कितने बजे शुरू होगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच, कहां देखें लाइव, जानिए
विश्व
दुबई में भारतीय गैंगस्टरों के बीच पहली गैंगवॉर! लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्या का दावा
दुबई में भारतीय गैंगस्टरों के बीच पहली गैंगवॉर! लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्या का दावा
बॉलीवुड
Thursday Box Office Collection: 'हक'- 'द गर्लफ्रेंड' का दबदबा कायम, दम तोड़ रही 'थामा'- 'एक दीवाने की दीवानियत', जानें- थर्सडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
'हक' के आगे दम तोड़ रही 'थामा'- 'एक दीवाने की दीवानियत', जानें- थर्सडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
बिजनेस
8वां वेतन आयोग: अब इन सरकारी कर्मचारियों को शामिल करने की उठ रही मांग, PM मोदी से मदद की गुहार
8वां वेतन आयोग: अब इन सरकारी कर्मचारियों को शामिल करने की उठ रही मांग, PM मोदी से मदद की गुहार
जनरल नॉलेज
Lowest Place on Earth: धरती की सबसे नीची जगह कौन सी है, जानें कितनी है इसकी गहराई?
धरती की सबसे नीची जगह कौन सी है, जानें कितनी है इसकी गहराई?
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget