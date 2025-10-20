एक्सप्लोरर
Early Signs of Liver disease: बिस्तर पर जाते ही दिखते हैं लिवर में सूजन के ये 5 लक्षण, 99% लोग इग्नोर करके मौत को लगा लेते हैं गले
Symptoms of liver inflammation: लिवर को लेकर आजकल दिक्कतें काफी बढ़ रही हैं. इसके कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, जिनको शुरू में हम इग्नोर कर देते हैं, जो बाद में हमारे लिए काफी घातक साबित होती है.
आजकल लिवर से जुड़ी तमाम दिक्कतें बढ़ रही हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है बदलती लाइफस्टाइल. कई लोग शुरुआत में इन समस्याओं को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन आगे चलकर यही दिक्कतें गंभीर बीमारियों का रूप ले लेती हैं. चलिए, आपको उन 5 कारणों और लक्षणों के बारे में बताते हैं जिन्हें ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं.
Published at : 20 Oct 2025 05:56 PM (IST)
