हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थEarly Signs of Liver disease: बिस्तर पर जाते ही दिखते हैं लिवर में सूजन के ये 5 लक्षण, 99% लोग इग्नोर करके मौत को लगा लेते हैं गले

Early Signs of Liver disease: बिस्तर पर जाते ही दिखते हैं लिवर में सूजन के ये 5 लक्षण, 99% लोग इग्नोर करके मौत को लगा लेते हैं गले

Symptoms of liver inflammation: लिवर को लेकर आजकल दिक्कतें काफी बढ़ रही हैं. इसके कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, जिनको शुरू में हम इग्नोर कर देते हैं, जो बाद में हमारे लिए काफी घातक साबित होती है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 20 Oct 2025 05:57 PM (IST)
Symptoms of liver inflammation: लिवर को लेकर आजकल दिक्कतें काफी बढ़ रही हैं. इसके कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, जिनको शुरू में हम इग्नोर कर देते हैं, जो बाद में हमारे लिए काफी घातक साबित होती है.

आजकल लिवर से जुड़ी तमाम दिक्कतें बढ़ रही हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है बदलती लाइफस्टाइल. कई लोग शुरुआत में इन समस्याओं को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन आगे चलकर यही दिक्कतें गंभीर बीमारियों का रूप ले लेती हैं. चलिए, आपको उन 5 कारणों और लक्षणों के बारे में बताते हैं जिन्हें ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं.

1/6
पहला लक्षण है पेट का भारीपन या सूजन. जब आप बिस्तर पर लेटते हैं और पेट में भरा-भरा या दबाव जैसा महसूस होता है, तो यह लिवर में इंफ्लेमेशन का संकेत हो सकता है. कई बार लोग इसे गैस या अपच समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि यह लीवर की गंभीर बीमारी का शुरुआती लक्षण हो सकता है.
पहला लक्षण है पेट का भारीपन या सूजन. जब आप बिस्तर पर लेटते हैं और पेट में भरा-भरा या दबाव जैसा महसूस होता है, तो यह लिवर में इंफ्लेमेशन का संकेत हो सकता है. कई बार लोग इसे गैस या अपच समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि यह लीवर की गंभीर बीमारी का शुरुआती लक्षण हो सकता है.
2/6
दूसरा लक्षण है पैरों और गुल्फ में सूजन. अगर रात में लेटते वक्त पैरों में सूजन आ जाती है और सुबह उठने पर भी यह बनी रहती है, तो इसे इग्नोर करना गलत है. यह लिवर की क्षमता कमजोर होने और बॉडी में फ्लुइड रिटेंशन का संकेत है.
दूसरा लक्षण है पैरों और गुल्फ में सूजन. अगर रात में लेटते वक्त पैरों में सूजन आ जाती है और सुबह उठने पर भी यह बनी रहती है, तो इसे इग्नोर करना गलत है. यह लिवर की क्षमता कमजोर होने और बॉडी में फ्लुइड रिटेंशन का संकेत है.
3/6
तीसरा लक्षण है स्किन और आंखों का पीला पड़ना. जब लिवर सही से काम नहीं करता तो शरीर में बिलीरुबिन बढ़ने लगता है. इसके कारण आंखों का सफेद हिस्सा और स्किन पीली हो जाती है. यही नहीं, यूरिन का रंग भी गहरा होने लगता है. यह जॉन्डिस का साफ संकेत है.
तीसरा लक्षण है स्किन और आंखों का पीला पड़ना. जब लिवर सही से काम नहीं करता तो शरीर में बिलीरुबिन बढ़ने लगता है. इसके कारण आंखों का सफेद हिस्सा और स्किन पीली हो जाती है. यही नहीं, यूरिन का रंग भी गहरा होने लगता है. यह जॉन्डिस का साफ संकेत है.
4/6
चौथा लक्षण है ज्यादा थकान और कमजोरी. कई बार लोग सोने के बाद भी थका-थका महसूस करते हैं या दिमाग सुस्त लगता है. इसे ब्रेन फॉग भी कहा जाता है. यह लिवर डिजीज का एक छिपा हुआ संकेत है, जिसे अक्सर लोग हल्के में ले लेते हैं.
चौथा लक्षण है ज्यादा थकान और कमजोरी. कई बार लोग सोने के बाद भी थका-थका महसूस करते हैं या दिमाग सुस्त लगता है. इसे ब्रेन फॉग भी कहा जाता है. यह लिवर डिजीज का एक छिपा हुआ संकेत है, जिसे अक्सर लोग हल्के में ले लेते हैं.
5/6
पांचवां लक्षण है पेट में फ्लुइड जमा होना यानी एस्काइटिस. जब लिवर बुरी तरह प्रभावित होता है तो पेट के अंदर तरल भरने लगता है. इससे बिस्तर पर लेटते समय सांस लेने में तकलीफ और असामान्य भारीपन महसूस होता है. यह लिवर डिजीज का एडवांस स्टेज का लक्षण है.
पांचवां लक्षण है पेट में फ्लुइड जमा होना यानी एस्काइटिस. जब लिवर बुरी तरह प्रभावित होता है तो पेट के अंदर तरल भरने लगता है. इससे बिस्तर पर लेटते समय सांस लेने में तकलीफ और असामान्य भारीपन महसूस होता है. यह लिवर डिजीज का एडवांस स्टेज का लक्षण है.
6/6
अगर इन लक्षणों को समय रहते पहचान लिया जाए और डॉक्टर से सलाह ली जाए तो गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है. लेकिन इन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक है, क्योंकि लिवर डिजीज अक्सर चुपचाप बढ़ती है और बाद में जानलेवा भी साबित हो सकती है.
अगर इन लक्षणों को समय रहते पहचान लिया जाए और डॉक्टर से सलाह ली जाए तो गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है. लेकिन इन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक है, क्योंकि लिवर डिजीज अक्सर चुपचाप बढ़ती है और बाद में जानलेवा भी साबित हो सकती है.
Published at : 20 Oct 2025 05:56 PM (IST)
Tags :
Liver Inflammation Symptoms Of Liver Inflammation Early Signs Of Liver Disease

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
बिजनेस
रेखा झुनझुनवाला ने मिनटों में कमाए 67 करोड़ रुपए, जानें किन शेयरों ने कराई ऐसी जबरदस्त कमाई
रेखा झुनझुनवाला ने मिनटों में कमाए 67 करोड़ रुपए, जानें किन शेयरों ने कराई ऐसी जबरदस्त कमाई
क्रिकेट
कितनी संपत्ति के मालिक हैं विराट कोहली, गुड़गांव में इतने करोड़ का है बंग्ला; जानें टोटल नेटवर्थ
कितनी संपत्ति के मालिक हैं विराट कोहली, गुड़गांव में इतने करोड़ का है बंग्ला; जानें टोटल नेटवर्थ
बॉलीवुड
अगले एक महीने में आएंगी ये 6 हॉलीवुड फिल्में, कहानियां ऐसी कि पलक भी नहीं झपका पाएंगे
अगले एक महीने में आएंगी ये 6 हॉलीवुड फिल्में, कहानियां ऐसी कि पलक भी नहीं झपका पाएंगे
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Khabar Gawah Hai: मार दी गोली.. काली हुई दिवाली!
बिहार चुनाव को लेकर Congress की नई लिस्ट जारी, Mahagathbandhan में फंसा पेंच!
पीएम मोदी ने नौ सेना जवानों के साथ खास अंदाज में मनाई दिवाली
Diwali 2025 : दिवाली पर जवानों के बीच पीएम मोदी | Goa | INS Vikrant | ABP News
Diwali 2025: कतई न चूकें! दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का सही समय क्या है? |ABPLIVE

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
बिजनेस
रेखा झुनझुनवाला ने मिनटों में कमाए 67 करोड़ रुपए, जानें किन शेयरों ने कराई ऐसी जबरदस्त कमाई
रेखा झुनझुनवाला ने मिनटों में कमाए 67 करोड़ रुपए, जानें किन शेयरों ने कराई ऐसी जबरदस्त कमाई
क्रिकेट
कितनी संपत्ति के मालिक हैं विराट कोहली, गुड़गांव में इतने करोड़ का है बंग्ला; जानें टोटल नेटवर्थ
कितनी संपत्ति के मालिक हैं विराट कोहली, गुड़गांव में इतने करोड़ का है बंग्ला; जानें टोटल नेटवर्थ
बॉलीवुड
अगले एक महीने में आएंगी ये 6 हॉलीवुड फिल्में, कहानियां ऐसी कि पलक भी नहीं झपका पाएंगे
अगले एक महीने में आएंगी ये 6 हॉलीवुड फिल्में, कहानियां ऐसी कि पलक भी नहीं झपका पाएंगे
इंडिया
VIDEO: दिवाली पर राहुल गांधी ने बनाए इमरती और बेसन के लड्डू, दुकान के मालिक बोले- ‘बस आपकी शादी का इंतजार’
VIDEO: दिवाली पर राहुल गांधी ने बनाए इमरती और बेसन के लड्डू, दुकान के मालिक बोले- ‘बस आपकी शादी का इंतजार’
लाइफस्टाइल
Bhai Dooj Surprise Ideas: भाई दूज पर बहनों को ऐसे करें सरप्राइज, ये हैं बेहतरीन गिफ्ट आइडिया
भाई दूज पर बहनों को ऐसे करें सरप्राइज, ये हैं बेहतरीन गिफ्ट आइडिया
ट्रेंडिंग
पाकिस्तानी हसीना के ठुमको ने लगाई आग! हुस्न और जोश देखकर दिवाने हो जाएंगे आप- वायरल हो रहा वीडियो
पाकिस्तानी हसीना के ठुमको ने लगाई आग! हुस्न और जोश देखकर दिवाने हो जाएंगे आप- वायरल हो रहा वीडियो
जनरल नॉलेज
Cheapest Cashews: इस जिले में टमाटर के भाव में मिलते हैं काजू, रेट सुनकर नहीं होगा यकीन
इस जिले में टमाटर के भाव में मिलते हैं काजू, रेट सुनकर नहीं होगा यकीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget