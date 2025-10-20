पहला लक्षण है पेट का भारीपन या सूजन. जब आप बिस्तर पर लेटते हैं और पेट में भरा-भरा या दबाव जैसा महसूस होता है, तो यह लिवर में इंफ्लेमेशन का संकेत हो सकता है. कई बार लोग इसे गैस या अपच समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि यह लीवर की गंभीर बीमारी का शुरुआती लक्षण हो सकता है.