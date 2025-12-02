नाश्ते से डिनर तक क्या-क्या खाते हैं करीना कपूर और सैफ अली खान, जानें फिटनेस सीक्रेट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडनाश्ते से डिनर तक क्या-क्या खाती हैं करीना कपूर? बीवी की ही डाइट फॉलो करके सैफ अली खान भी रहते हैं फिट

Kareena Kapoor-Saif Ali Khan Diet Plan: करीना कपूर और सैफ अली खान की फिटनेस देख हर कोई हैरान रह जाता है. आज हम आपको कपल का डाइट प्लान और फिटनेस सीक्रेट बता रहे हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 02 Dec 2025 08:54 PM (IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान 45 साल की हो गई हैं लेकिन इस उम्र में भी वो बेहद फिट नजर आती हैं. वहीं उनके पति और एक्टर सैफ अली खान भी 55 साल की उम्र में काफी जवां दिखाई देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड कपल क्या-क्या खाता है और अपनी फिटनेस को कैसे मेंटेन किए हुए है? सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर ने करीना कपूर के डाइट सीक्रेट का खुलासा कर दिया है. खास बात ये है कि सैफ अली खान भी सेम डाइट ही फॉलो करते हैं.

क्या-क्या खाती हैं करीना कपूर?
द लल्लनटॉप को दिए एक इंटरव्यू में रुजुता दिवेकर ने बताया कि करीना कपूर बहुत ज्यादा डाइटिंग नहीं करतीं. बल्कि वो हर रोज परांठे और रोटी-सब्जी खाती हैं. करीना कपूर की डाइट को लेकर उन्होंने कहा- 'नाश्ते में आलू का परांठा, दोपहर में दाल-चावल और रात के खाने में खिचड़ी, पुलाव या रोटी-सब्ज़ी.' आपको इसे प्यार से खाना होगा, तभी आप ऐसी दिख सकती हैं, इंसान का वजन आलू के परांठे से नहीं, बल्कि डर से बढ़ता है.

बीवी की डाइट फॉलो करते हैं सैफ अली खान
न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर ने आगे सैफ अली खान की फिटनेस का राज भी बताया. उन्होंने खुलासा किया कि एक्टर अपनी पत्नी करीना कपूर की ही डाइट फॉलो करते हैं. सैफ को लेकर न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा- हर अच्छे पति को अपनी पत्नी की डाइट को फॉलो करना होता है. सैफ भी अपनी पत्नी की डाइट को फॉलो करते हैं, इसलिए उनकी डाइट भी करीना की तरह ही है.

कौन हैं रुजुता दिवेकर?
रुजुता दिवेकर एक पॉपुलर डाइटिशियन हैं. उन्होंने करीना कपूर खान, वरुण धवन और आलिया भट्ट सहित कई बॉलीवुड सितारों के साथ काम किया है. रजुता ने करीना को उनकी फिल्म 'टशन' (2008) में साइज जीरो फिगर बनाने में काफी मदद की थी. वो न्यूट्रिशनिस्ट होने के अलावा एक राइटर और पब्लिक हेल्थ एडवोकेट भी हैं. 

 
About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 02 Dec 2025 08:46 PM (IST)
Tags :
Diet Plan Fitness Secret SAIF ALI KHAN KAREENA KAPOOR
