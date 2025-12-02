बलूचिस्तान के चगाई जिले में हथियारबंद विद्रोही संगठन बलूच लिबरेशन फ्रंट (BLF) ने महिला फिदायीन के जरिए पाकिस्तान फ्रंटियर कॉर्प्स के सुरक्षा परिसर पर हमला किया. यह परिसर चीनी कंपनियों द्वारा संचालित कॉपर और गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट्स का मुख्य केंद्र था. रविवार शाम को हुए इस हमले में कम से कम छह पाकिस्तानी जवानों की मौत हुई. यह हमला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि BLF ने पहली बार महिला फिदायीन का इस्तेमाल किया.

जरीना रफीक ने दिया हमले को अंजाम

BLF ने आत्मघाती हमलावर जरीना रफीक (उर्फ ट्रांग माहू) की तस्वीर जारी की. संगठन के मुताबिक जरीना ने मुख्य परिसर में प्रवेश कर सुरक्षा बैरियर को तोड़ने के लिए खुद को उड़ा लिया. यह हमला चीनी और कनाडाई कंपनियों के प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाकर किया गया.

सद्दो ऑपरेशन बटालियन की भूमिका

BLF ने कहा कि इस हमले को उनकी सुसाइड यूनिट 'सद्दो ऑपरेशन बटालियन (SOB)' ने अंजाम दिया, जिसे शहीद कमांडर वाजा सद्दो के नाम पर रखा गया है. इस हमले से BLF की रणनीति और सैन्य क्षमता का अंदाजा मिलता है.

BLA के कई हमले और नियंत्रण का दावा

दूसरी ओर, बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने भी 28-29 नवंबर के बीच कई हमलों का दावा किया. समूह ने बताया कि इन हमलों में 27 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और उन्होंने एक मोटरवे पर नियंत्रण भी स्थापित किया. ग्वादर के पासनी इलाके में BLA ने कोस्ट गार्ड कैंप पर ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल किया.

BLA ने कहा कि जिवानी इलाके में उन्होंने मिलिट्री इंटेलिजेंस कर्मियों को रिमोट-कंट्रोल IED से निशाना बनाया. मस्तंग शहर में एक पाकिस्तानी मेजर के घर पर हमला किया गया और क्वेटा में सेना के ठिकानों पर छह धमाके हुए.