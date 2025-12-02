World Best Whisky 2025: एशिया स्पिरिट्स रेटिंग्स 2025 में द क्राफ्ट आइरिश व्हिस्की कंपनी की बनाई द डॉन के 23वें एडिशन को दुनिया की सबसे अच्छी व्हिस्की का खिताब मिला है. स्कॉटलैंड, जापान और अमेरिका की दुनिया की बड़े कंपनियों से भरे इस कॉम्पिटीशन में इस आयरिश सिंगल माल्ट को जीत मिली है.

एक बड़ी जीत

द डॉन ने पहले एशिया स्पिरिट्स रेटिंग में जीत हासिल की और एशिया के जाने माने रिटेल एक्सपर्ट्स, ट्रेड बायर्स और मास्टर टेस्टर्स द्वारा जज किए गए टॉप ऑनर्स हासिल किए. इसने न सिर्फ व्हिस्की ऑफ द ईयर जीता बल्कि अपनी कैटेगरी में गोल्ड मेडल भी हासिल किया. इस व्हिस्की की खास बात यह है कि इसकी क्वालिटी, वैल्यू और प्रेजेंटेशन को अच्छे से बैलेंस किया गया है.

इस जीत से कंपनी की रेपुटेशन को और मजबूती मिली है. आपको बता दें कि द डॉन ने 2023 ग्लोबल स्पिरिट्स मास्टर्स ब्लाइंड टेस्टिंग में वर्ल्ड्स बेस्ट आइरिश व्हिस्की और 2024 में यूएसए स्पिरिट्स रेटिंग में सिंगल माल्ट आइरिश व्हिस्की ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था.

द डॉन क्यों है खास

द डॉन को काफी डिटेल के साथ बनाया गया है. इसके मैच्योर होने का सफर एक्स बोर्बन बैरल, टॉनी पोर्ट पाइप, हेवी टोस्टेड बोर्बन कास्क और पेड्रो जिमेनेज बैरल से होकर गुजरता है. इसकी खुशबू में डार्क बेरीज और रिच क्रिसमस पुडिंग का अहसास मिलता है. कैरामल, ट्रीकल और वनीला का स्वाद बीच में हिस्से पर काफी ज्यादा हावी है, जिसे इसके अलग-अलग कास्क फिनिश से मिठास और कंपलेक्सिटी की परतों का सपोर्ट मिलता है. 46.15 एबीवी के साथ यह इंटेंस के साथ-साथ स्मूद भी है.

लगभग $350 की कीमत और लिमिटेड क्वांटिटी में प्रोड्यूस होने वाली यह व्हिस्की आयरलैंड और यूके के बाहर आसानी से नहीं मिलती. यूनाइटेड स्टेट्स की डिस्टिल्ड स्पिरिट्स काउंसिल के मुताबिक सुपर प्रीमियम आइरिश व्हिस्की मार्केट 2003 से 1874% बड़ा है. अब एशिया में भी इसी तरह के पैटर्न देखने को मिल रहे हैं. द डॉन की यह उपलब्धि इसकी ग्लोबल पॉपुलैरिटी को और भी बढ़ा सकती है. द डॉन की जीत ने कई लोगों को हैरान किया है. इसके पीछे बजाज की क्वालिटी नहीं बल्कि इसलिए कि यह रेडब्रेस्ट, बुशमिल्स या मिडलटन जैसे जाने माने नामों के बजाय एक बुटीक आयरिश प्रोड्यूसर से आता है. लेकिन पिछले 3 सालों में इसके अवार्ड जीतने के सिलसिले से पता चलता है कि यह कोई तुक्का नहीं है.

