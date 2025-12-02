हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: सीमा सचिन के घर आया 50 हजार रुपये लाइट का बिल! देखते ही दोनों के हुए होश फाख्ता- वीडियो वायरल

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सीमा और उनके भारतीय पति सचिन अपने घर में खड़े होकर हल्की-फुल्की नोकझोंक करते नजर आ रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 02 Dec 2025 09:06 PM (IST)
सोशल मीडिया पर आए दिन अनोखे और दिलचस्प वीडियो सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार जिस वीडियो ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, वह किसी बड़े सेलिब्रिटी का नहीं, बल्कि आम कपल सीमा और उनके भारतीय पति सचिन का है. घर बनाने के दौरान आने वाले खर्चों और रोज–रोज निकलने वाले नए बिलों पर इनके बीच होने वाली हल्की–फुल्की नोकझोंक ने लोगों को खूब हंसाया और जोड़ भी दिया.

सीमा सचिन के घर आया 50 हजार रुपये लाइट का बिल

सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सीमा और उनके भारतीय पति सचिन अपने घर में खड़े होकर हल्की-फुल्की नोकझोंक करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में सचिन अपने हाथ में एक पर्ची लिए हुए है, जिसमें उनके नए मकान में होने वाली लाइट फिटिंग का पूरा खर्च लिखा हुआ है. वह कैमरे की तरफ दिखाते हुए कहता है कि यह पर्ची वह अभी–अभी बनवाकर लाया है और इसकी कुल कीमत 50 हजार रुपये आई है. सचिन हंसते हुए कहता है कि “यह सब भरेंगे तभी घर में लाइट लगेगी.”

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Seema Sachin (@seema____sachin10)

दोनों में हुई हल्की फुल्की तकरार

इसके बाद सीमा मजाकिया अंदाज में जवाब देती है, “घर बनाना बच्चों का खेल नहीं है.” सचिन तुरंत पलटकर बोलता है, “तू तो घर पर ही रहती है, बाहर तो मैं ही जाता हूं. मुझे पता है मकान बनाना कितना बड़ा सिरदर्द है.” सीमा भी पीछे नहीं हटती, वह मुस्कुराते हुए कहती है, “पैसा तो मेरी गोदरेज अलमारी से ही जाता है, तो मुझे भी पता है कितना खर्च होता है.” इस जवाब पर दोनों हंस पड़ते हैं और वीडियो देखने वाले भी इस मजेदार तकरार का आनंद लेते हैं.

फिर दिखाने लगे अपना नया घर

इस मजाकिया बातचीत के बाद दोनों घर के अंदर जाते हैं और कैमरे को घुमाते हुए अपने नए घर की झलक दिखाते हैं. वह बताते हैं कि घर अभी बन रहा है और कई काम बाकी हैं, जैसे फॉल्स सीलिंग, लाइट फिटिंग, पेंट और वुडवर्क. इसके बाद सचिन और सीमा अपने घर का बाथरूम दिखाते हैं जिसमें उन्होंने टाइल्स का काम कराया है.

यूजर्स ने दी प्रतिक्रियाएं

वीडियो को seema____sachin10 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई घर बनाना आसान नहीं है. एक और यूजर ने लिखा...सचिन को अब मालूम चल रहा है कि शादी करके घर बनाना कितनी टेढ़ी खीर है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....50 हजार तो बहुत कम है भाई.

Published at : 02 Dec 2025 09:06 PM (IST)
Embed widget