हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली से देहरादून जाने वालों के लिए खुशखबरी! सिर्फ ढाई घंटे में पूरा होगा 6 घंटों का सफर

दिल्ली से देहरादून जाने वालों के लिए खुशखबरी! सिर्फ ढाई घंटे में पूरा होगा 6 घंटों का सफर

Delhi News: यह एक्सप्रेसवे दिल्ली के NCT खास तौर पर खजूरी खास और इसके आसपास के इलाकों में ट्रैफिक के दबाव को कम करेगा और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे समेत अन्य प्रमुख मार्गों पर बोझ घटाएगा.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 02 Dec 2025 07:24 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली-देहरादून के बीच सफर करने वालों के लिए एक बड़ी ही अच्छी खबर है. दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून एक्सप्रेसवे पर ट्रायल रन शुरू हो गया है. 210 किलोमीटर लंबी इस परियोजना आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर 2021 को रखी थी.

जिसका काम अब पूरा हो चुका है और अब इसे बीते रविवार की रात 12 बजे ट्रायल के आधार पर वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है. इससे पहले गीता कॉलोनी के पास एक्सप्रेसवे के बैरिकेड्स हटा दिए गए. ट्रायल रन के पूरा हो जाने के बाद इसे पूरी तरह से सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए खोल दिया जाएगा.

इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से अब दिल्ली से देहरादून की दूरी जल्दी और काफी कम समय मे तय हो सकेगी. जहां पहले दिल्ली से देहरादून तक जाने में 6 घंटों का समय लगता था अब इससे महज ढाई घन्टे में देहरादून का सफर दिल्ली से तय हो सकेगा.

वाहनों का दबाव होगा कम, जाम से मिलेगी निजात

अधिक्कारियों के मुताबिक यह एक्सप्रेसवे दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) खास तौर पर खजूरी खास और इसके आसपास के इलाकों में ट्रैफिक के दबाव को कम करेगा और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे समेत अन्य प्रमुख मार्गों पर बोझ घटाएगा. हाईवे के पूर्ण रूप से संचालित होने से यात्रा का समय आधा हो जाएगा जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और उत्तराखंड आने-जाने वाले पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी.

12 हजार करोड़ की लागत से बने हाई-स्पीड एक्सप्रेसवे से ढाई घंटे में पूरा होगा सफर

यह अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के मेट्रो स्टेशन के पास जहां से यह दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे से जुड़ता है से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के बागपत, बरौत, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर से गुजरते हुए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून तक पहुंचेगा. यह एक्सप्रेसवे गीता कॉलोनी से एलिवेटेड कॉरिडोर के रूप में शुरू हो जाता है इस कारण दिल्ली के वाहनों को जाम से राहत मिल जाएगी.

11,800 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुए इस हाई-स्पीड एक्सप्रेसवे यात्रा समय को वर्तमान 6.5 घंटे से घटाकर मात्र 2.5 घंटे कर देगा. इसकी अधिकतम गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है. परियोजना में हरिद्वार के लिए एक अलग मार्ग का भी प्रावधान है जो चार धाम राजमार्ग से भी जुड़ेगा, जिससे उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिल स्टेशनों एवं धार्मिक स्थलों तक पहुंच और भी सुगम हो जाएगी.

एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर

पर्यावरणीय संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर एशिया का सबसे लंबा, 12 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर भी बनाया गया है, जिससे वन्यजीव आसानी से नीचे से आवागमन कर सकेंगे और उन्हें तेज रफ्तार वाहनों से किसी भी प्रकार का खतरा भी नहीं होगा.

वही, बंदरों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए पेड़ों को आपस में जोड़ते हुए विशेष मंकी लैडर तैयार किए गए हैं, ताकि वे बिना सड़क पर उतरे आराम से पार जा सकें और दुर्घटनाएं रोकी जा सकें. मुख्य मार्ग में जंगली जानवरों की प्रवेश रोकने के लिए सुरक्षात्मक बाड़ लगाई गई है, जिससे वाहनों और वन्यजीवों के बीच संभावित टकराव में कमी आएगी. इसके साथ ही, कीटों को आकर्षित होने से रोकने के लिए गैर-अतिक्रमणकारी पीली रोशनी का उपयोग किया गया है. ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु एक्सप्रेस-वे के किनारों पर साउंड बैरियर भी स्थापित किए गए हैं.

इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना से न केवल उत्तर भारत की कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, बल्कि पर्यावरण, तीर्थाटन और आर्थिक विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी.

और पढ़ें
Published at : 02 Dec 2025 07:24 PM (IST)
Tags :
Dehradun News DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या दुनिया में होने वाली महाविनाशकारी जंग? एलन मस्क की इस भविष्यवाणी ने उड़ाई सभी की नींद
क्या दुनिया में होने वाली महाविनाशकारी जंग? एलन मस्क की इस भविष्यवाणी ने उड़ाई सभी की नींद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP के इन 14 जिलों के अस्पतालों की बदलेगी सूरत, योगी सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
UP के इन 14 जिलों के अस्पतालों की बदलेगी सूरत, योगी सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले PAK टीम का बड़ा फैसला, पूर्व वर्ल्ड चैंपियन के साथ सीरीज कंफर्म; शेड्यूल जारी
टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले PAK टीम का बड़ा फैसला, पूर्व वर्ल्ड चैंपियन के साथ सीरीज कंफर्म
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म को रिक्रिएट नहीं करना चाहते बेटे अभिषेक बच्चन, कहा- 'बनाने का कोई मतलब नहीं है'
अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म को रिक्रिएट नहीं करना चाहते बेटे अभिषेक बच्चन, जानें वजह
Advertisement

वीडियोज

श्रीलंका में दितवाह तूफान का कहर, अब तक 390 लोगों की हुई मौत
Bandhan Gold & Silver ETF Full Review | NFO Details, Returns Logic, Rally Explained | Money Live
Khabar Filmy Hain: मृणाल ठाकुर डेटिंग लाइफ को लेकर एक बार फिर गॉशिप गलियारों लगी आग
Salman Khan, The Intensity, Songs, and Success Behind Tere Naam, Sameer Anjaan Interview
Delhi News: चोरी का सनसनीखेज मामला! अस्पताल में महिला के शव से गहने गायब | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या दुनिया में होने वाली महाविनाशकारी जंग? एलन मस्क की इस भविष्यवाणी ने उड़ाई सभी की नींद
क्या दुनिया में होने वाली महाविनाशकारी जंग? एलन मस्क की इस भविष्यवाणी ने उड़ाई सभी की नींद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP के इन 14 जिलों के अस्पतालों की बदलेगी सूरत, योगी सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
UP के इन 14 जिलों के अस्पतालों की बदलेगी सूरत, योगी सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले PAK टीम का बड़ा फैसला, पूर्व वर्ल्ड चैंपियन के साथ सीरीज कंफर्म; शेड्यूल जारी
टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले PAK टीम का बड़ा फैसला, पूर्व वर्ल्ड चैंपियन के साथ सीरीज कंफर्म
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म को रिक्रिएट नहीं करना चाहते बेटे अभिषेक बच्चन, कहा- 'बनाने का कोई मतलब नहीं है'
अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म को रिक्रिएट नहीं करना चाहते बेटे अभिषेक बच्चन, जानें वजह
विश्व
पाकिस्तान को खून के आंसू रुला रहा BLF, हमले में पहली बार महिला फिदायीन का किया इस्तेमाल, चीनी प्रोजेक्ट बना निशाना
पाकिस्तान को खून के आंसू रुला रहा BLF, हमले में पहली बार महिला फिदायीन का किया इस्तेमाल, चीनी प्रोजेक्ट बना निशाना
न्यूज़
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
ट्रेंडिंग
ट्रेंड सेट कर देते हैं गुजराती.. बीच सड़क पर दूल्हे के सामने गजब थिरकी दुल्हन, प्यार लुटाते दिखे यूजर्स
ट्रेंड सेट कर देते हैं गुजराती.. बीच सड़क पर दूल्हे के सामने गजब थिरकी दुल्हन, प्यार लुटाते दिखे यूजर्स
शिक्षा
बिहार विधानसभा अध्यक्ष बने प्रेम कुमार, जानें कहां से और कितनी की है पढ़ाई-लिखाई
बिहार विधानसभा अध्यक्ष बने प्रेम कुमार, जानें कहां से और कितनी की है पढ़ाई-लिखाई
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Embed widget