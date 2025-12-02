IPL 2026 की नीलामी में नहीं दिखेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट के 5 सुपर स्टार, लिस्ट देख मायूस होंगे आप

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएलIPL 2026 की नीलामी में नहीं दिखेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट के 5 सुपर स्टार, लिस्ट देख मायूस होंगे आप

IPL 2026 Auction Players: आईपीएल 2026 की नीलामी 16 दिसंबर को होगी. ऑक्शन के लिए सैंकड़ों खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन कई अंतर्राष्ट्रीय स्टार इस ऑक्शन का हिस्सा नहीं होंगे.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 02 Dec 2025 07:50 PM (IST)
IPL 2026 की नीलामी 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगी. बताया जा रहा है कि ऑक्शन में कुल 1355 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, लेकिन स्लॉट सिर्फ 77 ही खाली हैं. सभी टीमों के पर्स में करोड़ों रुपये बचे हुए हैं. देश-विदेश से कई दिग्गज और युवा खिलाड़ी इस नीलामी में दिखेंगे, लेकिन कुछ इंटरनेशनल स्टार्स इस बार नीलामी में नजर नहीं आएंगे. तो यहां देखिए उन 5 इंटरनेशनल खिलाड़ियों की लिस्ट, जो आईपीएल 2026 ऑक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे.

1. ग्लेन मैक्सवेल

IPL में 13 सीजन खेलने, 2819 रन और 41 विकेट लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने खुद पुष्टि करके बताया है कि वो आईपीएल 2026 ऑक्शन का हिस्सा नहीं होंगे. हालांकि उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग से रिटायरमेंट नहीं ली है. उन्हें पंजाब किंग्स ने 2026 की नीलामी से पहले रिलीज कर दिया था.

2. आंद्रे रसेल

आंद्रे रसेल ने इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास ले लिया है. वो 2014 से ही कोलकाता नाइट राइडर्स टीम से जुड़े हुए थे. अपने पूरे आईपीएल करियर में उन्होंने 2651 रन और 123 विकेट लिए. रसेल अपने आईपीएल करियर में दिल्ली डेयरडेविल्स और KKR के लिए खेले.

3. फाफ डु प्लेसिस

आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन से अपना नाम वापस लेने वाले सबसे पहले खिलाड़ी फाफ डु प्लेसिस थे. उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वो आईपीएल 2026 ऑक्शन का हिस्सा नहीं होंगे, इसके बजाय उन्होंने PSL 2026 में खेलने का निर्णय लिया है. डु प्लेसिस पिछले सीजन दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेले थे.

4. मोईन अली

लगातार 8 सीजन से IPL में खेल रहे मोईन अली ने भी फाफ डु प्लेसिस जैसी राह चुनी है. उन्होंने भी IPL 2026 ऑक्शन में भाग ना लेने की पुष्टि की है. वो भी पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में खेलते हुए दिखेंगे. मोईन अली ने अपने IPL करियर में 73 मैच खेलकर 1167 रन बनाए और 41 विकेट लिए.

5. बेन स्टोक्स

इंग्लैंड की टीम टीम के कप्तान बेन स्टोक्स, BCCI के एक सख्त नियम के कारण ऑक्शन का हिस्सा नहीं बन पाएंगे. दरअसल पिछले साल मेगा ऑक्शन से पूर्व BCCI ने नियम बनाया था कि अगर कोई खिलाड़ी मेगा ऑक्शन का हिस्सा नहीं बनता है, तो उसे अगले 2 ऑक्शन से बैन कर दिया जाएगा. यही कारण है कि स्टोक्स चाहकर भी नीलामी का हिस्सा नहीं बन पाएंगे.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 02 Dec 2025 07:50 PM (IST)
Andre Russell GLENN MAXWELL IPL 2026 IPL 2026 Auction IPL Auction 2026
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
