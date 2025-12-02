क्या दुनिया में होने वाली महाविनाशकारी जंग? एलन मस्क की इस भविष्यवाणी ने उड़ाई सभी की नींद

बिना फिल्टर के अपनी राय सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार एलन मस्क ने एक बड़ी भविष्यवाणी कर डाली है. उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में दुनिया जल्द एक ग्लोबल वॉर में फंसने वाली है. उन्होंने एक पोस्ट का जवाब देते हुए, यह भविष्यवाणी की है.

इस पोस्ट पर ग्लोबल गवर्नेंस में परमाणु निवारण के असर की चर्चा की गई थी. इसे एक हंटर नाम के यूजर ने पोस्ट किया था. इसमें कहा गया था कि दुनिया भर की सरकारें युद्ध के किसी भी बाहरी खतरे की कमी के चलते गवर्नेंस में कम असरदार थीं.

सोशल मीडिया पर क्या कहा?

यूजर ने अपने पोस्ट में लिखा, सभी सरकारें बेकार हैं क्योंकि न्यूक्लियर हथियार अब पावरफुल देशों के बीच युद्ध या उसके खतरे को रोकते हैं. अबकी सरकारों पर किसी तरह का बाहरी या बाजार का दबाव नहीं है.

इस पर एलन मस्क ने जवाब देते हुए इतना कहा कि युद्ध होने वाला है. मस्क के अनुसार युद्ध आने वाले 5 से 10 साल के बीच में होने वाला है.

हालांकि यह पुष्टी नहीं हो सकी है कि मस्क ने यह जबाव मजाक में दिया, या फिर गंभीर रूप से इस बारे में चर्चा की है.

AI Chat Bot ग्रॉक ने क्या बताया

उनके इस बयान पर कुछ लोगों ने AI चैटबॉट ग्रोक पर विश्लेषण मांगा तो ग्रोक ने लिखा कि एलन ने उस पोस्ट में पार्टियों या वजहों को नहीं बताया है. हमने उनके पिछले बयानों में यूरोप और यूके में बड़े पैमाने पर माइग्रेशन और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या ताइवान पर यूएस-चीन या यूक्रेन-रूस युद्ध को तीसरे विश्वयुद्ध तक बढ़ने के ग्लोबल वॉर की चेतावनी दी है.

War is inevitable.



5 years, 10 at most. — Elon Musk (@elonmusk) December 1, 2025

DOGE के मास्टरमाइंड रह चुके हैं मस्क

मस्क स्पेस एक्स के मालिक रहे हैं. इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में उनका बड़ा हस्तक्षेप था. लेकिन उनके इस बयान को गंभीरता से इसलिए भी लिया जा रहा है, क्योंकि वह यूएस प्रेसीडेंट के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (DOGE) के मास्टरमाइंड रह चुके हैं. उनके काम को देखते हुए उनकी टिप्पणी ने सीधा ध्यान खींचा है.