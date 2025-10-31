सर्दियों में ड्राई स्किन को करें ग्लोइंग, अपनाएं ये आसान घरेलू नुस्खे

सर्दियों में स्किन बहुत जल्दी सूखने लगती है, इसलिए दिन की शुरुआत हमेशा हल्के और माइल्ड क्लींजर से करें. इसमें बहुत ज्यादा केमिकल या हार्श फेसवॉश से बचें, क्योंकि ये स्किन की नमी छीन लेते हैं. ड्राई या नॉर्मल स्किन के लिए क्रीम बेस्ड क्लींजर या फिर दूध से चेहरा साफ करना बहुत अच्छा होता है. सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले चेहरा साफ करना जरूरी है ताकि धूल-मिट्टी और ऑयल स्किन पर जमा न हो सके.