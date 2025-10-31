हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीब्यूटीसर्दियों में ड्राई स्किन को करें ग्लोइंग, अपनाएं ये आसान घरेलू नुस्खे

सर्दियों में ड्राई स्किन को करें ग्लोइंग, अपनाएं ये आसान घरेलू नुस्खे

इस मौसम में चेहरे की नमी जल्दी खत्म हो जाती है, जिससे स्किन रूखी, खुरदरी और बेजान दिखने लगती है. खासतौर पर ड्राई स्किन वालों के लिए यह मौसम किसी चुनौती से कम नहीं होता है.

By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 31 Oct 2025 08:52 AM (IST)
सर्दियों का मौसम आते ही ठंडी हवाएं और कम नमी हमारी स्किन पर असर डालने लगती हैं. इस मौसम में चेहरे की नमी जल्दी खत्म हो जाती है, जिससे स्किन रूखी, खुरदरी और बेजान दिखने लगती है. खासतौर पर ड्राई स्किन वालों के लिए यह मौसम किसी चुनौती से कम नहीं होता है. ठंडे मौसम में स्किन का नेचुरल ऑयल बैलेंस बिगड़ जाता है और चेहरा अपना नेचुरल ग्लो खो देता है. लेकिन कुछ आसान घरेलू नुस्खों और स्किन केयर टिप्स को अपनाकर आप सर्दियों में भी अपनी स्किन को मुलायम, हाइड्रेटेड और ग्लोइंग बना सकती हैं. तो आइए सर्दियों में ड्राई स्किन की खास केयर के आसान और असरदार तरीके जानते हैं.

सर्दियों में स्किन बहुत जल्दी सूखने लगती है, इसलिए दिन की शुरुआत हमेशा हल्के और माइल्ड क्लींजर से करें. इसमें बहुत ज्यादा केमिकल या हार्श फेसवॉश से बचें, क्योंकि ये स्किन की नमी छीन लेते हैं. ड्राई या नॉर्मल स्किन के लिए क्रीम बेस्ड क्लींजर या फिर दूध से चेहरा साफ करना बहुत अच्छा होता है. सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले चेहरा साफ करना जरूरी है ताकि धूल-मिट्टी और ऑयल स्किन पर जमा न हो सके.
क्लींजिंग के बाद टोनर लगाना स्किन के लिए बेहद जरूरी है. टोनर स्किन के पोर्स को टाइट करता है और ऑयल बैलेंस बनाए रखता है. ड्राई स्किन के लिए गुलाब जल या एलोवेरा बेस्ड टोनर सबसे बेहतर रहता है. अगर चाहें तो घर पर ही गुलाब जल में थोड़ा सा ग्लिसरीन मिलाकर टोनर बना सकती हैं. इससे चेहरा फ्रेश और सॉफ्ट दिखेगा.
बहुत से लोग सर्दियों में यह सोचकर सनस्क्रीन नहीं लगाते कि धूप कम है, लेकिन यह गलती नहीं करनी चाहिए. सर्दियों में भी सूरज की यूवी किरणें स्किन को नुकसान पहुंचाती हैं. ऐसे में बाहर निकलने से पहले कम से कम SPF 30 वाला सनस्क्रीन जरूर लगाएं. यह आपकी स्किन को टैनिंग, झुर्रियों और रूखापन से बचाता है.
सर्दियों में मॉइस्चराइजर स्किन का सबसे अच्छा दोस्त होता है. नहाने के तुरंत बाद जब स्किन थोड़ी नम होती है, तब मॉइस्चराइजर लगाएं ताकि नमी स्किन में लॉक हो जाए. ड्राई स्किन के लिए ऐसे मॉइस्चराइजर चुनें जिसमें एलोवेरा, हायल्यूरोनिक एसिड, शिया बटर या नारियल तेल हो. दिन में 2 से 3 बार हल्का मॉइस्चराइजर लगाना स्किन को नरम और ग्लोइंग रखेगा.
डेड स्किन सेल्स को हटाने के लिए एक्सफोलिएशन जरूरी है. आप घर पर ही नेचुरल स्क्रब बना सकती हैं जैसे ओट्स और शहद का या फिर कॉफी और एलोवेरा जेल का स्क्रब. हफ्ते में 2 से 3 बार हल्के हाथों से स्क्रब करें. इससे स्किन साफ, मुलायम और नेचुरल ग्लो वाली बनेगी.
रात में सोने से पहले स्किन को पोषण देना बहुत जरूरी होता है. इसलिए पहले चेहरे को अच्छी तरह साफ करें, फिर हल्का मॉइस्चराइजर या नाइट क्रीम लगाएं. चाहें तो बादाम तेल या नारियल तेल से हल्की मालिश भी कर सकती हैं. यह स्किन को रातभर रिपेयर करने में मदद करता है और सुबह चेहरा फ्रेश दिखता है.
स्किन को सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी पोषण देना जरूरी है. रोजाना कम से कम 2–3 लीटर पानी पिएं ताकि शरीर में हाइड्रेशन बना रहे. अपनी डाइट में मौसमी फल, हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स और विटामिन ई से भरपूर चीजें शामिल करें. ज्यादा तले-भुने और जंक फूड से बचें, क्योंकि ये स्किन को डल बना देते हैं.
Published at : 31 Oct 2025 08:52 AM (IST)
Winter Skin Care Skin Tips: Health LIfestyle

