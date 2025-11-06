एक्सप्लोरर
आप भी पाना चाहती हैं लंबे-घने और काले बाल? अपने रूटीन में शामिल करें ये 5 आसान आदतें
बालों में तेल लगाना सेहत का भी बहुत जरूरी हिस्सा माना जाता है. हल्के गर्म नारियल तेल, सरसों तेल या आंवला तेल से सप्ताह में दो बार मालिश करने की सलाह दी जाती है. इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है.
भारतीय समाज में लंबे, घने और काले बाल सुंदरता की पहचान माने जाते हैं. पुराने समय में दादी-नानी बालों की देखभाल के लिए घंटे तेल मालिश करती थी और घर के नुस्खे अपनाती थी. उनकी यही आदतें बालों को मजबूत और चमकदार बनाती थी. ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बाल लंबे काले और घने बने तो जरूरी है कि आप कुछ आसान लेकिन नियमित आदतों को अपने रूटीन में शामिल करें. ऐसे में चलिए आज हम आपको ऐसी पांच आदतें बताते हैं जिन्हें रूटीन में शामिल करने से आपके बाल लंबे और घने बनेंगे.
06 Nov 2025
