आप भी पाना चाहती हैं लंबे-घने और काले बाल? अपने रूटीन में शामिल करें ये 5 आसान आदतें

आप भी पाना चाहती हैं लंबे-घने और काले बाल? अपने रूटीन में शामिल करें ये 5 आसान आदतें

बालों में तेल लगाना सेहत का भी बहुत जरूरी हिस्सा माना जाता है. हल्के गर्म नारियल तेल, सरसों तेल या आंवला तेल से सप्ताह में दो बार मालिश करने की सलाह दी जाती है. इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 06 Nov 2025 11:16 AM (IST)
बालों में तेल लगाना सेहत का भी बहुत जरूरी हिस्सा माना जाता है. हल्के गर्म नारियल तेल, सरसों तेल या आंवला तेल से सप्ताह में दो बार मालिश करने की सलाह दी जाती है. इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है.

भारतीय समाज में लंबे, घने और काले बाल सुंदरता की पहचान माने जाते हैं. पुराने समय में दादी-नानी बालों की देखभाल के लिए घंटे तेल मालिश करती थी और घर के नुस्खे अपनाती थी. उनकी यही आदतें बालों को मजबूत और चमकदार बनाती थी. ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बाल लंबे काले और घने बने तो जरूरी है कि आप कुछ आसान लेकिन नियमित आदतों को अपने रूटीन में शामिल करें. ऐसे में चलिए आज हम आपको ऐसी पांच आदतें बताते हैं जिन्हें रूटीन में शामिल करने से आपके बाल लंबे और घने बनेंगे.

बालों में तेल लगाना सेहत का भी बहुत जरूरी हिस्सा माना जाता है. हल्के गर्म नारियल तेल, सरसों तेल या आंवला तेल से सप्ताह में दो बार मालिश करने की सलाह दी जाती है. इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, बालों की जड़ें मजबूत होती है और बालों का झड़ना कम होता है. वहीं तेल को रात भर लगाकर सुबह माइल्ड शैंपू से धो लेना सही तरीका माना जाता है.
बालों में तेल लगाना सेहत का भी बहुत जरूरी हिस्सा माना जाता है. हल्के गर्म नारियल तेल, सरसों तेल या आंवला तेल से सप्ताह में दो बार मालिश करने की सलाह दी जाती है. इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, बालों की जड़ें मजबूत होती है और बालों का झड़ना कम होता है. वहीं तेल को रात भर लगाकर सुबह माइल्ड शैंपू से धो लेना सही तरीका माना जाता है.
इसके अलावा बालों की असली सेहत आपकी थाली से शुरू होती है. बालों को मजबूत और काला बनाए रखने के लिए डाइट में प्रोटीन, आयरन और बायोटिन से भरपूर चीजें शामिल करनी चाहिए. अंडे, दाल, हरी सब्जियां, पनीर और आंवला बालों के लिए बेहतरीन माना जाता है . बालों को हेल्दी रखने के लिए रोज पर्याप्त पानी पीना चाहिए, क्योंकि हाइड्रेशन से स्कैल्प हेल्दी रहता है और बालों की नेचुरली साइन बनी रहती है..
इसके अलावा बालों की असली सेहत आपकी थाली से शुरू होती है. बालों को मजबूत और काला बनाए रखने के लिए डाइट में प्रोटीन, आयरन और बायोटिन से भरपूर चीजें शामिल करनी चाहिए. अंडे, दाल, हरी सब्जियां, पनीर और आंवला बालों के लिए बेहतरीन माना जाता है . बालों को हेल्दी रखने के लिए रोज पर्याप्त पानी पीना चाहिए, क्योंकि हाइड्रेशन से स्कैल्प हेल्दी रहता है और बालों की नेचुरली साइन बनी रहती है..
स्ट्रेटनर, कलर या ब्लो ड्रायर के ज्यादा इस्तेमाल से बालों की चमक और रंग फीका पड़ जाता है. ऐसे में बालों को नेचुरल रूप से सूखने दें. साथ ही हफ्ते में एक बार नेचुरल हेयर मास्क लगाएं. एलोवेरा, दही और हिबिस्कस पाउडर का मास्क बालों को मुलायम और मजबूत बनाता है.
स्ट्रेटनर, कलर या ब्लो ड्रायर के ज्यादा इस्तेमाल से बालों की चमक और रंग फीका पड़ जाता है. ऐसे में बालों को नेचुरल रूप से सूखने दें. साथ ही हफ्ते में एक बार नेचुरल हेयर मास्क लगाएं. एलोवेरा, दही और हिबिस्कस पाउडर का मास्क बालों को मुलायम और मजबूत बनाता है.
अगर आप बाल बढ़ाना चाहते हैं तो भी बालों को हर 8 से 10 हफ्तों में हल्का ट्रिम जरूर कराएं. इससे स्प्लिट्स एड्स खत्म होते हैं और बाल हेल्दी तरीके से बढ़ते हैं. साथ ही बालों को बार-बार टाइट पोनीटेल से बांधने से बचें. हल्की चोटी या खुले बाल रखने से बालों पर स्ट्रेस नहीं पड़ता है.
अगर आप बाल बढ़ाना चाहते हैं तो भी बालों को हर 8 से 10 हफ्तों में हल्का ट्रिम जरूर कराएं. इससे स्प्लिट्स एड्स खत्म होते हैं और बाल हेल्दी तरीके से बढ़ते हैं. साथ ही बालों को बार-बार टाइट पोनीटेल से बांधने से बचें. हल्की चोटी या खुले बाल रखने से बालों पर स्ट्रेस नहीं पड़ता है.
इसके अलावा जैसे हम स्किन की सुरक्षा के लिए सनस्क्रीन लगाते हैं, वैसे बालों को भी धूल और प्रदूषण से बचाना जरूरी है. घर से निकलते समय स्कार्फ या दुपट्टे से बालों को ढके. आप चाहे तो गुलाब जल, एलोवेरा और आर्गन ऑयल से बना हेयर मिस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे बाल हाइड्रेट रहते हैं और उनकी नेचुरल चमक बनी रहती है.
इसके अलावा जैसे हम स्किन की सुरक्षा के लिए सनस्क्रीन लगाते हैं, वैसे बालों को भी धूल और प्रदूषण से बचाना जरूरी है. घर से निकलते समय स्कार्फ या दुपट्टे से बालों को ढके. आप चाहे तो गुलाब जल, एलोवेरा और आर्गन ऑयल से बना हेयर मिस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे बाल हाइड्रेट रहते हैं और उनकी नेचुरल चमक बनी रहती है.
Published at : 06 Nov 2025 11:16 AM (IST)
Long Hair Tips Black Hair Care Thick Hair Growth

Embed widget