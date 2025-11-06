आप भी पाना चाहती हैं लंबे-घने और काले बाल? अपने रूटीन में शामिल करें ये 5 आसान आदतें

इसके अलावा बालों की असली सेहत आपकी थाली से शुरू होती है. बालों को मजबूत और काला बनाए रखने के लिए डाइट में प्रोटीन, आयरन और बायोटिन से भरपूर चीजें शामिल करनी चाहिए. अंडे, दाल, हरी सब्जियां, पनीर और आंवला बालों के लिए बेहतरीन माना जाता है . बालों को हेल्दी रखने के लिए रोज पर्याप्त पानी पीना चाहिए, क्योंकि हाइड्रेशन से स्कैल्प हेल्दी रहता है और बालों की नेचुरली साइन बनी रहती है..