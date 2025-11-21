सर्दियों में स्किन के लिए बेस्ट हैं ये सुपरफूड्स, रग- रग में ला देते हैं निखार

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीब्यूटीसर्दियों में स्किन के लिए बेस्ट हैं ये सुपरफूड्स, रग- रग में ला देते हैं निखार

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 21 Nov 2025 02:37 PM (IST)
सर्दियों का मौसम अपने साथ ठंड और ठिठुरन तो लाता ही है, साथ ही यह हमारी स्किन और सेहत के लिए भी चुनौतीपूर्ण साबित होता है. इस मौसम में अक्सर स्किन रूखी और बेजान हो जाती है, और कई बार चेहरे पर दाग-धब्बे और झुर्रियां भी दिखने लगती हैं. ऐसे में सिर्फ मॉइस्चराइजिंग और क्रीम लगाना ही काफी नहीं होता, बल्कि सही खानपान भी बेहद जरूरी है.सर्दियों में स्किन को अंदर से पोषण देने के लिए कुछ सुपरफूड्स को अपनी डाइट में शामिल करना बहुत फायदेमंद होता है. ये आपकी स्किन को हेल्दी, चमकदार और फ्लोलेस बनाए रखते हैं. तो आइए जानते हैं सर्दियों में स्किन के लिए सबसे बेहतरीन सुपरफूड्स कौन से हैं.

गाजर सिर्फ हेल्थ के लिए ही नहीं, बल्कि स्किन के लिए भी बेहद फायदेमंद है. इसमें बीटा-कैरोटीन पाया जाता है, जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाकर स्किन को नेचुरल ग्लो देने में मदद करता है. रोजाना गाजर खाने से स्किन अंदर से पोषित रहती है और चेहरे का निखार लंबे समय तक बना रहता है. इसे आप सलाद, जूस या सब्जियों में शामिल कर सकते हैं.
आंवला विटामिन सी का भंडार है और यह सर्दियों में सबसे पसंदीदा फल भी है. आंवला खाने से स्किन की चमक बढ़ती है और दाग-धब्बे कम होते हैं. इसे आप मुरब्बा, अचार, चटनी या सादे रूप में भी खा सकते हैं. खाली पेट आंवला खाने से इसके फायदे और भी बढ़ जाते हैं. यह सिर्फ स्किन के लिए ही नहीं, बल्कि बालों के लिए भी फायदेमंद है.
अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन ई और जिंक भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. ये तत्व स्किन को अंदर से पोषण देने के साथ नमी बनाए रखने में मदद करते हैं. रोजाना अखरोट खाने से स्किन को गहराई से नमी मिलती है और यह रूखी नहीं होती है. आप इसे स्नैक्स के रूप में, स्मूदी में या सलाद में डालकर खा सकते हैं.
पालक सर्दियों में आसानी से अवेलेबल होता है और इसमें आयरन, फोलेट, विटामिन ए, सी और ई जैसे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं. ये पोषक तत्व स्किन को हेल्दी बनाए रखने और उसे जवान बनाए रखने में मदद करते हैं. पालक को सूप, पराठा, या सब्जी के रूप में अपनी डाइट में शामिल किया जा सकता है.
एवोकाडो हेल्दी फैट्स, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है. यह स्किन को अंदर से मॉइस्चराइज करता है और झुर्रियों को कम करने में मदद करता है. सर्दियों में एवोकाडो को स्मूदी, सलाद या ब्रेड स्प्रेड के रूप में खाया जा सकता है. आप इसे मैश करके फेस मास्क के रूप में भी यूज कर सकते हैं.
सर्दियों में बादाम, काजू, सूरजमुखी के बीज और चिया सीड्स जैसे नट्स और बीज स्किन के लिए बेहतरीन होते हैं. इनमें विटामिन ई, ओमेगा-3 और जरूरी फैटी एसिड्स होते हैं जो स्किन को अंदर से पोषण और नमी देते हैं. इन्हें आप स्नैक्स के रूप में या दही और सलाद के साथ ले सकते हैं.
Published at : 21 Nov 2025 02:37 PM (IST)
Superfoods Glowing Skin Health LIfestyle Winter Skin

Embed widget