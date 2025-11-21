सर्दियों में स्किन के लिए बेस्ट हैं ये सुपरफूड्स, रग- रग में ला देते हैं निखार

आंवला विटामिन सी का भंडार है और यह सर्दियों में सबसे पसंदीदा फल भी है. आंवला खाने से स्किन की चमक बढ़ती है और दाग-धब्बे कम होते हैं. इसे आप मुरब्बा, अचार, चटनी या सादे रूप में भी खा सकते हैं. खाली पेट आंवला खाने से इसके फायदे और भी बढ़ जाते हैं. यह सिर्फ स्किन के लिए ही नहीं, बल्कि बालों के लिए भी फायदेमंद है.