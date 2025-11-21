एक्सप्लोरर
सर्दियों में स्किन के लिए बेस्ट हैं ये सुपरफूड्स, रग- रग में ला देते हैं निखार
इस मौसम में अक्सर स्किन रूखी और बेजान हो जाती है, और कई बार चेहरे पर दाग-धब्बे और झुर्रियां भी दिखने लगती हैं. ऐसे में सिर्फ मॉइस्चराइजिंग और क्रीम लगाना ही काफी नहीं होता है.
सर्दियों का मौसम अपने साथ ठंड और ठिठुरन तो लाता ही है, साथ ही यह हमारी स्किन और सेहत के लिए भी चुनौतीपूर्ण साबित होता है. इस मौसम में अक्सर स्किन रूखी और बेजान हो जाती है, और कई बार चेहरे पर दाग-धब्बे और झुर्रियां भी दिखने लगती हैं. ऐसे में सिर्फ मॉइस्चराइजिंग और क्रीम लगाना ही काफी नहीं होता, बल्कि सही खानपान भी बेहद जरूरी है.सर्दियों में स्किन को अंदर से पोषण देने के लिए कुछ सुपरफूड्स को अपनी डाइट में शामिल करना बहुत फायदेमंद होता है. ये आपकी स्किन को हेल्दी, चमकदार और फ्लोलेस बनाए रखते हैं. तो आइए जानते हैं सर्दियों में स्किन के लिए सबसे बेहतरीन सुपरफूड्स कौन से हैं.
Published at : 21 Nov 2025 02:37 PM (IST)
