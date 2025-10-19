दिवाली के लिए चावल से घर पर ऐसे तैयार करें DIY फेसपैक, मुड़-मुड़कर देखेंगे लोग

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीब्यूटीदिवाली के लिए चावल से घर पर ऐसे तैयार करें DIY फेसपैक, मुड़-मुड़कर देखेंगे लोग

दिवाली की साफ-सफाई के चलते चेहरे पर धूल, गंदगी और थकान का असर भी दिखने लगता है. वहीं हर महिला चाहती है कि त्योहार के मौके पर उनका चेहरा भी ग्‍लो करें. ऐसे में आप चावल का फेसपैक बना सकते हैं.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 19 Oct 2025 08:57 AM (IST)
दिवाली का त्यौहार आ गया है और घरों में सजावट और खरीदारी का उत्साह जोरों पर है. लेकिन दिवाली की साफ-सफाई के चलते इस समय में चेहरे पर धूल, गंदगी और थकान का असर भी दिखने लगता है. वहीं हर महिला चाहती है कि त्योहार के मौके पर उनका चेहरा भी ग्‍लो करें. ऐसे में बाजार के महंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का सहारा लेना जरूरी नहीं होता है. आप घर पर ही चावल का फेस पैक आसानी से बना सकते हैं, जो चेहरे की गंदगी हटाने के साथ-साथ स्किन को मॉइश्चराइजर और ग्लोइंग बनाने में मदद करता है.

चावल का फेस पैक बनाने के लिए आपको चीजों की जरूरत पड़ती है. इसमें दो चम्मच चावल का आटा, एक चम्मच शहद, आधी कटोरी गुलाब जल, एक चम्मच चिया सीड्स और पांच चम्मच कच्चा दूध शामिल है. इस मिश्रण से न सिर्फ स्कि‍न की सफाई होती है, बल्कि यह स्किन को पोषण भी देता है. फेसपैक बनाने के लिए सबसे पहले सारी चीजों को अलग-अलग कटोरी में रखें, जिससे फेसपैक सही तरीके से तैयार हो.
चावल का फेसपैक बनाने के लिए इसमें चिया सीड्स का इस्तेमाल करें. इससे स्किन ज्यादा मॉइश्चराइजिंग लगेगी. इसके लिए आधी कटोरी गुलाब जल में एक चम्मच चिया सीड को 10 मिनट तक भिगोकर रख लें. यह बेस आपके फेसपैक को स्मूद और लगाने में आसान बनाता है.
अब एक दूसरी कटोरी में दो चम्मच चावल का आटा, एक चम्मच शहद और पांच चम्मच कच्चा दूध डालकर अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद भिगोएं हुए च‍िया सीड्स का पानी इस मिश्रण में डालकर स्मूथ पेस्ट तैयार करें. इस पेस्ट का टेक्सचर थोड़ा गाड़ा रखें, ताकि यह चेहरे पर अच्छी तरह से लग सके.
अब तैयार पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और कम से कम 15 से 20 मिनट तक सूखने दें. इस दौरान पेस्ट धीरे-धीरे चेहरे की गंदगी और तेल को सोख लेता है. फेसपैक सूखने के बाद इसे हल्के गुनगुने पानी से धो लें.
चावल के फेसपैक में मौजूद नेचुरल एंजाइम चेहरे की गहराई तक जाकर डेड सेल्स हटाते हैं. वहीं इसके नियमित इस्तेमाल से ऑयली स्किन पर ऑयल कंट्रोल में रहता है, स्किन ब्राइट होती है और हल्दी या शहद मिलाकर लगाने पर दाग धब्बे कम होते हैं. यह फेसपैक स्किन को नेचुरल चमक और ठंडक भी देता है.
वहीं चावल का फेसपैक लगाते समय कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए. जैसे संवेदनशील स्किन वाले लोग चावल का फेस पैक लगाने से पहले पेच टेस्ट करना चाहिए. वहीं किसी भी तरह का इंफेक्शन या एलर्जी होने पर डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें.
Published at : 19 Oct 2025 08:57 AM (IST)
Embed widget