दिवाली के लिए चावल से घर पर ऐसे तैयार करें DIY फेसपैक, मुड़-मुड़कर देखेंगे लोग
दिवाली की साफ-सफाई के चलते चेहरे पर धूल, गंदगी और थकान का असर भी दिखने लगता है. वहीं हर महिला चाहती है कि त्योहार के मौके पर उनका चेहरा भी ग्लो करें. ऐसे में आप चावल का फेसपैक बना सकते हैं.
दिवाली का त्यौहार आ गया है और घरों में सजावट और खरीदारी का उत्साह जोरों पर है. लेकिन दिवाली की साफ-सफाई के चलते इस समय में चेहरे पर धूल, गंदगी और थकान का असर भी दिखने लगता है. वहीं हर महिला चाहती है कि त्योहार के मौके पर उनका चेहरा भी ग्लो करें. ऐसे में बाजार के महंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का सहारा लेना जरूरी नहीं होता है. आप घर पर ही चावल का फेस पैक आसानी से बना सकते हैं, जो चेहरे की गंदगी हटाने के साथ-साथ स्किन को मॉइश्चराइजर और ग्लोइंग बनाने में मदद करता है.
19 Oct 2025 08:57 AM (IST)
