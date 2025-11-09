आंवले से ऐसे बनाएं होममेड फेस पैक, कुछ ही दिनों में दिखेगा असर

आंवला फेस पैक लगाने का तरीका यह है कि सबसे पहले चेहरे को हल्के साबुन और पानी से साफ करें. हल्के गीले चेहरे पर आंवला फेस पैक लगाएं. इसे 15 से 20 मिनट तक छोड़ दें फिर ठंडे पानी से धो लें और हल्का सा थपथपा कर सुखाएं.