हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीब्यूटीआंवले से ऐसे बनाएं होममेड फेस पैक, कुछ ही दिनों में दिखेगा असर

आंवले से ऐसे बनाएं होममेड फेस पैक, कुछ ही दिनों में दिखेगा असर

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 09 Nov 2025 03:59 PM (IST)
आंवला सिर्फ सेहत के लिए ही नहीं बल्कि स्किन के लिए भी वरदान साबित हो सकता है. इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-इंफ्लामेट्री गुण होते हैं, जो चेहरे की डेड स्किन को दूर कर, झुर्रियों और दाग-धब्बों से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपकी त्वचा बेहद साफ, निखरी और दमकती लगे, तो घर पर बने आंवले के फेस पैक को अपनी ब्यूटी रूटीन में शामिल कर सकते हैं तो आइए जानते हैं आंवले से कैसे होममेड फेस पैक बनाएं.

होममेड फेस पैक बनाने के लिए आपको सिर्फ कुछ चीजों की जरूरत होगी. जैसे आंवला पाउडर, गुलाब जल और हल्दी पाउडर. अगर आप ताजा आंवले का पेस्ट बनाना चाहते हैं, तो आंवले को धोकर पीस लें और इसमें हल्दी और गुलाब जल मिलाएं.
घर पर आंवला पाउडर बनाने के लिए आंवले को अच्छी तरह धोकर छोटे टुकड़ों में काट लें, माइक्रोवेव या धूप में सुखाएं, सूखे आंवले को पाउडर में पीस लें, इस पाउडर को एयरटाइट जार में स्टोर करें ताकि यह लंबे समय तक फ्रेश रहे.
आंवला फेस पैक बनाने के लिए एक बाउल में 2 से 3 चम्मच आंवला पाउडर लें. इसमें 1 से 2 चम्मच गुलाब जल मिलाएं. अब इसमें एक चुटकी हल्दी पाउडर डालकर अच्छे से पेस्ट तैयार करें और आपका होममेड आंवला फेस पैक तैयार है.
आंवला फेस पैक लगाने का तरीका यह है कि सबसे पहले चेहरे को हल्के साबुन और पानी से साफ करें. हल्के गीले चेहरे पर आंवला फेस पैक लगाएं. इसे 15 से 20 मिनट तक छोड़ दें फिर ठंडे पानी से धो लें और हल्का सा थपथपा कर सुखाएं.
आंवला फेस पैक स्किन को गहराई से पोषण देता है, डेड स्किन सेल्स को हटाकर चेहरा चमकदार बनाता है, झुर्रियों, दाग-धब्बों और कालापन को कम करने में मदद करता है, टैनिंग और डलनेस दूर करता है, नेचुरल ग्लो और साफ-सुथरी स्किन लाता है.
आंवला फेस पैक को हफ्ते में कम से कम 2 बार जरूर लगाएं. इसके नियमित यूज से चेहरे की डीप क्लीनिंग होती है और पिगमेंटेशन कम होता है.
Published at : 09 Nov 2025 03:59 PM (IST)
Tags :
Beauty Tips Glowing Skin Tips Homemade Face Pack Amla Face Pack

