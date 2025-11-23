सबसे आम गलती है परफ्यूम जरूरत से ज्यादा लगाना. हल्की और सॉफ्ट खुशबू हमेशा बेहतर लगती है. बहुत ज्यादा लगाने से न सिर्फ दूसरों को असहजता होती है, बल्कि सिरदर्द या एलर्जी जैसी परेशानी भी हो सकती है. बस थोड़ा-सा परफ्यूम पल्स पॉइंट्स जैसे कलाई, गर्दन या कानों के पीछे लगाना काफी होता है.