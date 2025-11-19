हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Hair Breakage At Night: सोते वक्त बाल खुले रखें या बांधकर? ये 5 टिप्स आजमाए तो बाल होंगे मजबूत

Hair Breakage At Night: सोते वक्त बाल खुले रखें या बांधकर? ये 5 टिप्स आजमाए तो बाल होंगे मजबूत

Should You Tie Hair At Nigh: इंसान के लिए आजकल अपने बालों को संभालना काफी मुश्किल काम होता जा रहा है. दरअसल इसके पीछे कारण यह है कि उनको पता ही नहीं होता है कि इसकी देखभाल कैसे करनी है.

By : सोनम  | Updated at : 19 Nov 2025 11:29 AM (IST)
Should You Tie Hair At Nigh: इंसान के लिए आजकल अपने बालों को संभालना काफी मुश्किल काम होता जा रहा है. दरअसल इसके पीछे कारण यह है कि उनको पता ही नहीं होता है कि इसकी देखभाल कैसे करनी है.

आज की तेज रफ्तार जिंदगी में बालों की समस्याएं आम होती जा रही हैं, खासकर युवाओं में. फ्रिज से लेकर हेयर फॉल तक इनमें से कई परेशानियां हमारी रोजमर्रा की छोटी-छोटी गलत आदतों से जुड़ी होती हैं. इन्हीं में एक सवाल अक्सर उठता है. सोते वक्त बाल खुले रखना ठीक है या बांधकर? जवाब आपके बालों की सेहत पर बड़ा असर डाल सकता है.

अगर आपके बाल छोटे हैं, तो उन्हें खुला रखकर सोने से ज्यादा नुकसान नहीं होता. लेकिन लंबे या घने बाल वालों के लिए यह आदत काफी नुकसानदेह साबित हो सकती है. रात में खुले बाल तकिए से रगड़ खाते हैं, जिससे उलझन, फ्रिज और टूटना बढ़ता है.
लगातार होने वाली यही रगड़ जड़ों को भी कमजोर करती है और हेयर फॉल बढ़ा देती है. इसलिए लंबे बाल वालों के लिए खुले बालों के साथ सोना सही विकल्प नहीं माना जाता.
एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लंबे बालों को खुला छोड़कर सोने से टूटने, रूखेपन और स्प्लिट एंड्स जैसी दिक्कतें बढ़ जाती हैं. धीरे-धीरे बाल बेजान और खुरदुरे दिखने लगते हैं.
लंबे बालों वालों के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि सोने से पहले बालों की एक ढीली चोटी बना लें. हल्की चोटी बालों को उलझने से बचाती है और रगड़ भी कम करती है, जिससे सुबह बाल संभालना आसान हो जाता है.
ढीली चोटी का एक फायदा यह भी है कि इससे स्कैल्प पर खिंचाव नहीं पड़ता और रातभर बाल आराम की स्थिति में रहते हैं.
ध्यान रखने वाली बात यह है कि बालों को ज्यादा कसकर बांधने की गलती न करें. बहुत कसकर बांधने से जड़ों पर दबाव पड़ता है, फॉलिकल कमजोर होते हैं और लंबे समय में ट्रैक्शन एलोपेशिया तक हो सकती है.
बालों की रात की देखभाल में एक और आसान टिप है. सिल्क या सैटिन की पिलोकेस का इस्तेमाल करना. इससे फ्रिक्शन कम होता है और टूटने-फ्रिज की समस्या में राहत मिलती है. इसके अलावा अगर अगली सुबह बाल धोने वाले हों, तो रात में हल्का सा तेल लगाना स्कैल्प को पोषण देता है और बालों को मजबूत बनाता है.
Published at : 19 Nov 2025 11:29 AM (IST)
