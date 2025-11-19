बालों की रात की देखभाल में एक और आसान टिप है. सिल्क या सैटिन की पिलोकेस का इस्तेमाल करना. इससे फ्रिक्शन कम होता है और टूटने-फ्रिज की समस्या में राहत मिलती है. इसके अलावा अगर अगली सुबह बाल धोने वाले हों, तो रात में हल्का सा तेल लगाना स्कैल्प को पोषण देता है और बालों को मजबूत बनाता है.