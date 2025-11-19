एक्सप्लोरर
Hair Breakage At Night: सोते वक्त बाल खुले रखें या बांधकर? ये 5 टिप्स आजमाए तो बाल होंगे मजबूत
Should You Tie Hair At Nigh: इंसान के लिए आजकल अपने बालों को संभालना काफी मुश्किल काम होता जा रहा है. दरअसल इसके पीछे कारण यह है कि उनको पता ही नहीं होता है कि इसकी देखभाल कैसे करनी है.
आज की तेज रफ्तार जिंदगी में बालों की समस्याएं आम होती जा रही हैं, खासकर युवाओं में. फ्रिज से लेकर हेयर फॉल तक इनमें से कई परेशानियां हमारी रोजमर्रा की छोटी-छोटी गलत आदतों से जुड़ी होती हैं. इन्हीं में एक सवाल अक्सर उठता है. सोते वक्त बाल खुले रखना ठीक है या बांधकर? जवाब आपके बालों की सेहत पर बड़ा असर डाल सकता है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 19 Nov 2025 11:29 AM (IST)
ब्यूटी
5 Photos
आप भी पाना चाहती हैं लंबे-घने और काले बाल? अपने रूटीन में शामिल करें ये 5 आसान आदतें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल थोड़ी देर में पहुंचेगा दिल्ली, US ने किया डिपोर्ट; NIA की टीम पहुंची एयरपोर्ट
पंजाब
'अनमोल को मिल रही लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने की सजा', चचेरे भाई का दावा- उसने नहीं कराई कोई हत्या
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट में रच सकते हैं इतिहास, श्रीनाथ का रिकॉर्ड तोड़ दिग्गज गेंदबाजों की लिस्ट में होंगे शामिल
बॉलीवुड
15 साल के करियर में इस एक्टर ने दी है सिर्फ 7 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर हालत रही है खराब
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion