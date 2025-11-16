एक्सप्लोरर
Men skincare: ये 7 फेस मास्क लगा लिए तो चेहरा हमेशा दिखेगा खिला-खिला, मर्दों के लिए बेस्ट
Face Masks for Men: पहले पुरुष चेहरे पर पानी लगाकर कहीं भी चल देते थे, यही उनका मेकअप होता था. लेकिन आज का दौर पूरी तरह बदल गया है, आज वे भी अपने स्किन पर ध्यान दे रहे हैं.
पुरुषों के लिए फेस मास्क अब सिर्फ कभी-कभार की सेल्फ-केयर की चीज नहीं रहे, बल्कि आज ये रूटीन स्किनकेयर का अहम हिस्सा बन चुके हैं. अब स्किनकेयर सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है, पुरुष भी समझ रहे हैं कि साफ, हेल्दी और हाइड्रेटेड स्किन किसी लग्ज़री से कम नहीं, बल्कि बेसिक मेंटेनेंस का हिस्सा है. सोशल मीडिया और डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाहों ने इस सोच को और मजबूत किया है. अब स्किनकेयर का मतलब सिर्फ चेहरा धोकर निकल जाना नहीं, बल्कि हाइड्रेशन, एक्सफोलिएशन और रिपेयर जैसी जरूरी चीजें भी शामिल हैं.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 16 Nov 2025 12:29 PM (IST)
ब्यूटी
5 Photos
आप भी पाना चाहती हैं लंबे-घने और काले बाल? अपने रूटीन में शामिल करें ये 5 आसान आदतें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
बिहार
Live: नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक की तारीख आई सामने, इस दिन सौंपेगे अपना इस्तीफा
विश्व
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
क्रिकेट
अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion