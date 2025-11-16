खास बात ये है कि भारतीय ब्रांड्स ने भी इस बदलते ट्रेंड को बखूबी अपनाया है. वे देसी, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को आधुनिक साइंस के साथ जोड़कर असरदार स्किनकेयर बना रहे हैं. आयुर्वेदिक कंपनियां अब पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न फॉर्मूलेशन में बदल रही हैं, जबकि नए लोकल ब्रांड्स ने स्किनकेयर को जेंडर-न्यूट्रल और मिनिमल बना दिया है. हल्के टेक्सचर, बेहतर रिज़ल्ट और क्लीन एक्सपीरियंस अब भारतीय प्रोडक्ट्स भी ग्लोबल लेवल पर मुकाबला कर रहे हैं. चलिए आपको कुछ फेस मास्क के बारे में बताते हैं.