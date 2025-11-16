हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Men skincare: ये 7 फेस मास्क लगा लिए तो चेहरा हमेशा दिखेगा खिला-खिला, मर्दों के लिए बेस्ट

Men skincare: ये 7 फेस मास्क लगा लिए तो चेहरा हमेशा दिखेगा खिला-खिला, मर्दों के लिए बेस्ट

Face Masks for Men: पहले पुरुष चेहरे पर पानी लगाकर कहीं भी चल देते थे, यही उनका मेकअप होता था. लेकिन आज का दौर पूरी तरह बदल गया है, आज वे भी अपने स्किन पर ध्यान दे रहे हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 16 Nov 2025 12:29 PM (IST)
पुरुषों के लिए फेस मास्क अब सिर्फ कभी-कभार की सेल्फ-केयर की चीज नहीं रहे, बल्कि आज ये रूटीन स्किनकेयर का अहम हिस्सा बन चुके हैं. अब स्किनकेयर सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है, पुरुष भी समझ रहे हैं कि साफ, हेल्दी और हाइड्रेटेड स्किन किसी लग्ज़री से कम नहीं, बल्कि बेसिक मेंटेनेंस का हिस्सा है. सोशल मीडिया और डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाहों ने इस सोच को और मजबूत किया है. अब स्किनकेयर का मतलब सिर्फ चेहरा धोकर निकल जाना नहीं, बल्कि हाइड्रेशन, एक्सफोलिएशन और रिपेयर जैसी जरूरी चीजें भी शामिल हैं.

खास बात ये है कि भारतीय ब्रांड्स ने भी इस बदलते ट्रेंड को बखूबी अपनाया है. वे देसी, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को आधुनिक साइंस के साथ जोड़कर असरदार स्किनकेयर बना रहे हैं. आयुर्वेदिक कंपनियां अब पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न फॉर्मूलेशन में बदल रही हैं, जबकि नए लोकल ब्रांड्स ने स्किनकेयर को जेंडर-न्यूट्रल और मिनिमल बना दिया है. हल्के टेक्सचर, बेहतर रिज़ल्ट और क्लीन एक्सपीरियंस अब भारतीय प्रोडक्ट्स भी ग्लोबल लेवल पर मुकाबला कर रहे हैं. चलिए आपको कुछ फेस मास्क के बारे में बताते हैं.
अगर आप चेहरे पर नेचुरल फ्रेशनेस चाहते हैं तो Forest Essentials Facial Ubtan Roop Nikhar & Gulab एक बढ़िया विकल्प है. इसमें गुलाब, चंदन और हल्दी जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो डिटॉक्स तो करते हैं लेकिन स्किन को ड्राई नहीं करते. यह हल्का एक्सफोलिएशन देता है और हर इस्तेमाल के बाद चेहरा साफ़ और निखरा दिखता है. कोई केमिकल खुशबू नहीं, बस सुकून देने वाली फ्रेश स्किन.
जब चेहरा डल और सूखा लगे, तो Kama Ayurveda Vanasara Rose Hydrating Yoghurt Mask तुरन्त नमी लौटाता है. दही और गुलाब का यह मिश्रण स्किन को गहराई तक मॉइस्चराइज करता है. इसका क्रीमी टेक्सचर आसानी से लग जाता है और धोने के बाद त्वचा मुलायम, ठंडी और हाइड्रेटेड महसूस होती है. यह उन दिनों के लिए परफेक्ट है जब स्किन को तुरंत रिफ्रेश करने की जरूरत हो.
धूप या प्रदूषण से चेहरा मुरझा गया है तो Clay Co. Brightening Rice Pack with AHA + BHA आपकी मदद करेगा. चावल बेस्ड यह पैक हल्के एसिड (AHA, BHA) से स्किन को क्लीन और टैन को दूर करता है. यह जल्दी असर दिखाता है और चेहरे को फ्रेश बनाता है. जो लोग रोज बाहर रहते हैं, उनके लिए यह एकदम ज़रूरी स्किन रेस्क्यू है.
अगर समय की कमी है तो BiE DND Overnight Mask आपके लिए बना है. बस इसे क्रीम की तरह लगाइए और सो जाइए, सुबह उठते ही स्किन स्मूथ, हाइड्रेटेड और ब्राइट लगेगी. हायल्यूरॉनिक एसिड और नायसिनामाइड इसमें स्किन रिपेयर करते हैं. न तो चिपचिपाहट और न ही किसी झंझट की जरूरत सीधा असर और फ्रेश चेहरा.
थकी हुई स्किन को तुरन्त फ्रेश दिखाने के लिए The Dearist Brightening Mask बढ़िया है. इसमें नायसिनामाइड और प्लांट एक्सट्रैक्ट्स हैं जो चेहरे की रंगत एक जैसी करते हैं और हल्की सी चमक देते हैं. इसका टेक्सचर क्रीमी है, धोने के बाद स्किन साफ और ग्लोइंग दिखती है. बिना खुशबू वाला यह मास्क सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी सुरक्षित है.
अगर आपकी स्किन ऑयली या कंबिनेशन टाइप की है, तो 82°E Manjishtha Mud Mask आपके लिए बेस्ट है. मंजिष्ठा और मिनरल क्ले से बना यह मास्क चेहरे से एक्स्ट्रा ऑयल और गंदगी निकाल देता है. हफ्ते में एक बार इसका इस्तेमाल पोर्स क्लीन करता है और चेहरा स्मूथ बनाता है. इसका लुक और फील आधुनिक है, लेकिन असर पारंपरिक नुस्खों जैसा गहरा.
अगर चेहरा भारी, ऑयली या पसीने से चिपचिपा लगे, तो O3+ Professional Purifying Sulfur Cooling Facial Masque तुरंत राहत देता है. यह स्किन को शांत करता है, दाने कम करता है और पोर्स को क्लीन करता है. जिम के बाद या धूप में निकले दिन के बाद के लिए यह परफेक्ट है. तेल संतुलित करता है और चेहरा ताजा दिखाता है.
Published at : 16 Nov 2025 12:29 PM (IST)
ब्यूटी फोटो गैलरी

