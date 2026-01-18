हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीब्यूटीHair Care Secrets: बालों की देखभाल में ये छोटी-छोटी गलतियां बन सकती हैं बड़ी समस्या, जानें कैसे सुधारें?

Hair Care Secrets: बालों की देखभाल में ये छोटी-छोटी गलतियां बन सकती हैं बड़ी समस्या, जानें कैसे सुधारें?

अक्सर लोग बालों की सही देखभाल नहीं कर पाते, और छोटी-छोटी गलत आदतें धीरे-धीरे बालों की सेहत पर बड़ा असर डाल देती हैं.अगर समय रहते हम इन आदतों को बदल लें.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 18 Jan 2026 09:33 PM (IST)
अक्सर लोग बालों की सही देखभाल नहीं कर पाते, और छोटी-छोटी गलत आदतें धीरे-धीरे बालों की सेहत पर बड़ा असर डाल देती हैं.अगर समय रहते हम इन आदतों को बदल लें.

बाल हमारी पर्सनैलिटी का जरूरी हिस्सा हैं और उन्हें हेल्दी रखना सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं बल्कि उनकी मजबूती और शाइन के लिए भी जरूरी है. अक्सर लोग बालों की सही देखभाल नहीं कर पाते, और छोटी-छोटी गलत आदतें धीरे-धीरे बालों की सेहत पर बड़ा असर डाल देती हैं. अगर समय रहते हम इन आदतों को बदल लें, तो बाल फिर से मजबूत, चमकदार और स्वस्थ बन सकते हैं.

1/6
कई लोग अपने बालों को रोजाना या बहुत बार धोते हैं. इससे बालों की प्राकृतिक नमी खत्म हो जाती है और वे रूखे, बेजान और कमजोर दिखने लगते हैं. बालों को जरूरत के अनुसार ही धोना चाहिए. हर रोज नहीं, बल्कि 2–3 दिन में एक बार बाल धोएं. बालों के लिए हल्के शैम्पू का यूज करें. अगर तेल लगाया है, तो शैम्पू के साथ अच्छे से धोएं, लेकिन ज्यादा जोर न लगाएं.
कई लोग अपने बालों को रोजाना या बहुत बार धोते हैं. इससे बालों की प्राकृतिक नमी खत्म हो जाती है और वे रूखे, बेजान और कमजोर दिखने लगते हैं. बालों को जरूरत के अनुसार ही धोना चाहिए. हर रोज नहीं, बल्कि 2–3 दिन में एक बार बाल धोएं. बालों के लिए हल्के शैम्पू का यूज करें. अगर तेल लगाया है, तो शैम्पू के साथ अच्छे से धोएं, लेकिन ज्यादा जोर न लगाएं.
2/6
गीले बाल सबसे कमजोर होते हैं. धोने के तुरंत बाद या गीले बालों में जोर से कंघी करने से बाल टूटने लगते हैं. बाल धोने के बाद उन्हें हल्के तौलिये से थपथपा कर सुखाएं. गीले बालों को बहुत धीरे-धीरे और हल्के हाथ से कंघी करें. अगर बाल बहुत उलझे हैं, तो चौड़े दांत वाली कंघी का यूज करें.
गीले बाल सबसे कमजोर होते हैं. धोने के तुरंत बाद या गीले बालों में जोर से कंघी करने से बाल टूटने लगते हैं. बाल धोने के बाद उन्हें हल्के तौलिये से थपथपा कर सुखाएं. गीले बालों को बहुत धीरे-धीरे और हल्के हाथ से कंघी करें. अगर बाल बहुत उलझे हैं, तो चौड़े दांत वाली कंघी का यूज करें.
Published at : 18 Jan 2026 09:33 PM (IST)
Tags :
Hair Care Healthy Hair Hair Care Tips Hair Care Tips.

ब्यूटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अपने ही देश के राज्य में सेना को क्यों तैनात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, किस बात का डर? जानें पूरा मामला
अपने ही देश के राज्य में सेना को क्यों तैनात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, किस बात का डर? जानें पूरा मामला
राजस्थान
राजस्थान: कोटपूतली में केमिकल से भरे टैंकर और ट्रेलर की टक्कर, आग लगने से मची अफरा-तफरी
राजस्थान: कोटपूतली में केमिकल से भरे टैंकर और ट्रेलर की टक्कर, आग लगने से मची अफरा-तफरी
क्रिकेट
आईसीसी ने सुलझाया वीजा का टेंशन?, टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत आएंगे 42 ‘पाकिस्तानी’
आईसीसी ने सुलझाया वीजा का टेंशन?, टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत आएंगे 42 ‘पाकिस्तानी’
बॉलीवुड
कंगना रनौत को मसाबा गुप्ता ने राम जन्मभूमि दर्शन के लिए नहीं दी साड़ी, एक्ट्रेस बोलीं- 'छी! कितना घिनौना है'
राम जन्मभूमि दर्शन के लिए नहीं दी साड़ी, डिजाइनर मसाबा गुप्ता पर भड़कीं कंगना रनौत
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sansani: पिंटू के प्यार में... दिव्या का 'डेंजर गेम' ! | Crime News
Blue Box Murder: प्रेमिका को मारकर नीले बक्से में भरा, फिर सबूत मिटाने के लिए लगा दी आग! | UP
BJP President: नामांकन प्रक्रिया शुरू...सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे Nitin Nabin? PM Modi
Manikarnika Ghat: साजिश या गंदी राजनीति..मूर्ति खंडित के पीछे क्या असली वजह? | Kashi | CM Yogi
Bollywood News: संजय लीला भंसाली की ‘लव एंड वॉर’ में भव्य संगीत का तड़का, रणबीर-आलिया-विक्की पर शूट होंगे दो मेगा गाने (18.01.2026)

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अपने ही देश के राज्य में सेना को क्यों तैनात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, किस बात का डर? जानें पूरा मामला
अपने ही देश के राज्य में सेना को क्यों तैनात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, किस बात का डर? जानें पूरा मामला
राजस्थान
राजस्थान: कोटपूतली में केमिकल से भरे टैंकर और ट्रेलर की टक्कर, आग लगने से मची अफरा-तफरी
राजस्थान: कोटपूतली में केमिकल से भरे टैंकर और ट्रेलर की टक्कर, आग लगने से मची अफरा-तफरी
क्रिकेट
आईसीसी ने सुलझाया वीजा का टेंशन?, टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत आएंगे 42 ‘पाकिस्तानी’
आईसीसी ने सुलझाया वीजा का टेंशन?, टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत आएंगे 42 ‘पाकिस्तानी’
बॉलीवुड
कंगना रनौत को मसाबा गुप्ता ने राम जन्मभूमि दर्शन के लिए नहीं दी साड़ी, एक्ट्रेस बोलीं- 'छी! कितना घिनौना है'
राम जन्मभूमि दर्शन के लिए नहीं दी साड़ी, डिजाइनर मसाबा गुप्ता पर भड़कीं कंगना रनौत
इंडिया
सऊदी अरब से तनाव के बीच UAE के राष्ट्रपति का भारत दौरा, PM नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात
सऊदी अरब से तनाव के बीच UAE के राष्ट्रपति का भारत दौरा, PM नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात
इंडिया
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना की आतंकियों के साथ मुठभेड़, तीन जवान घायल, सर्च ऑपरेशन जारी
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना की आतंकियों के साथ मुठभेड़, तीन जवान घायल, सर्च ऑपरेशन जारी
ट्रेंडिंग
Video: खूंखार अजगर ने अपने मुंह से उगली गोयरे की लाश, वीडियो देख थरथराने लगेगा कलेजा, यूजर्स हैरान
खूंखार अजगर ने अपने मुंह से उगली गोयरे की लाश, वीडियो देख थरथराने लगेगा कलेजा, यूजर्स हैरान
हेल्थ
सर्दियों में लगती है बार-बार भूख, जानें चिप्स या पॉपकॉर्न में से आपके लिए क्या है बेहतर?
सर्दियों में लगती है बार-बार भूख, जानें चिप्स या पॉपकॉर्न में से आपके लिए क्या है बेहतर?
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Embed widget