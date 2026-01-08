15 दिनों तक रोज बर्फ के पानी में डालें चेहरा, होने लगेगा यह बदलाव

जब आप पहली बार बर्फ के ठंडे पानी में चेहरा डालते हैं, तो शरीर और दिमाग दोनों को एक झटका-सा लगता है. इससे नींद खुल जाती है और पूरा चेहरा फ्रेश महसूस करता है. पहली ही डुबकी में उन्हें ऐसा लगा जैसे चेहरा तुरंत जाग गया हो, थकान और सुस्ती कम हो गई और स्किन में नई एनर्जी आ गई.