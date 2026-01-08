एक्सप्लोरर
15 दिनों तक रोज बर्फ के पानी में डालें चेहरा, होने लगेगा यह बदलाव
शुरुआत में थोड़ा डर लगा, लेकिन धीरे-धीरे इसके फायदे साफ नजर आने लगे. अगर सही तरीके और सीमित समय के लिए किया जाए, तो यह स्किन के लिए फायदेमंद हो सकता है.
आजकल स्किन केयर में एक आसान लेकिन असरदार तरीका काफी चर्चा में है. रोज चेहरे को बर्फ के ठंडे पानी में डुबोना, सोशल मीडिया पर कई ब्यूटी एक्सपर्ट और कंटेंट क्रिएटर इसे नेचुरल स्किन ट्रीटमेंट बता रहे हैं. मेकओवर कंटेंट क्रिएटर गुनीत कौर ढिंगरा ने भी 15 दिनों तक यह तरीका अपनाया और अपने अनुभव साझा किए. उनका कहना है कि शुरुआत में थोड़ा डर लगा, लेकिन धीरे-धीरे इसके फायदे साफ नजर आने लगे. अगर सही तरीके और सीमित समय के लिए किया जाए, तो यह स्किन के लिए फायदेमंद हो सकता है. तो आइए जानते हैं कि 15 दिनों तक रोज बर्फ के ठंडे पानी में चेहरा डालने से क्या-क्या बदलाव हो सकते हैं.
Published at : 08 Jan 2026 07:23 AM (IST)
