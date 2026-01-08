हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीब्यूटी15 दिनों तक रोज बर्फ के पानी में डालें चेहरा, होने लगेगा यह बदलाव

15 दिनों तक रोज बर्फ के पानी में डालें चेहरा, होने लगेगा यह बदलाव

शुरुआत में थोड़ा डर लगा, लेकिन धीरे-धीरे इसके फायदे साफ नजर आने लगे. अगर सही तरीके और सीमित समय के लिए किया जाए, तो यह स्किन के लिए फायदेमंद हो सकता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 08 Jan 2026 07:23 AM (IST)
शुरुआत में थोड़ा डर लगा, लेकिन धीरे-धीरे इसके फायदे साफ नजर आने लगे. अगर सही तरीके और सीमित समय के लिए किया जाए, तो यह स्किन के लिए फायदेमंद हो सकता है.

आजकल स्किन केयर में एक आसान लेकिन असरदार तरीका काफी चर्चा में है. रोज चेहरे को बर्फ के ठंडे पानी में डुबोना, सोशल मीडिया पर कई ब्यूटी एक्सपर्ट और कंटेंट क्रिएटर इसे नेचुरल स्किन ट्रीटमेंट बता रहे हैं. मेकओवर कंटेंट क्रिएटर गुनीत कौर ढिंगरा ने भी 15 दिनों तक यह तरीका अपनाया और अपने अनुभव साझा किए. उनका कहना है कि शुरुआत में थोड़ा डर लगा, लेकिन धीरे-धीरे इसके फायदे साफ नजर आने लगे. अगर सही तरीके और सीमित समय के लिए किया जाए, तो यह स्किन के लिए फायदेमंद हो सकता है. तो आइए जानते हैं कि 15 दिनों तक रोज बर्फ के ठंडे पानी में चेहरा डालने से क्या-क्या बदलाव हो सकते हैं.

1/6
जब आप पहली बार बर्फ के ठंडे पानी में चेहरा डालते हैं, तो शरीर और दिमाग दोनों को एक झटका-सा लगता है. इससे नींद खुल जाती है और पूरा चेहरा फ्रेश महसूस करता है. पहली ही डुबकी में उन्हें ऐसा लगा जैसे चेहरा तुरंत जाग गया हो, थकान और सुस्ती कम हो गई और स्किन में नई एनर्जी आ गई.
जब आप पहली बार बर्फ के ठंडे पानी में चेहरा डालते हैं, तो शरीर और दिमाग दोनों को एक झटका-सा लगता है. इससे नींद खुल जाती है और पूरा चेहरा फ्रेश महसूस करता है. पहली ही डुबकी में उन्हें ऐसा लगा जैसे चेहरा तुरंत जाग गया हो, थकान और सुस्ती कम हो गई और स्किन में नई एनर्जी आ गई.
2/6
अगर सुबह उठते ही आंखों के नीचे सूजन या पफीनेस रहती है, तो ठंडा पानी इसमें काफी मदद कर सकता है. ठंडा पानी ब्लड वेसल्स को सिकोड़ता है, जिससे आंखों के आसपास की सूजन धीरे-धीरे कम होने लगती है. 10–15 दिनों में आंखें ज्यादा खुली और रिलैक्स दिखने लगती हैं.
अगर सुबह उठते ही आंखों के नीचे सूजन या पफीनेस रहती है, तो ठंडा पानी इसमें काफी मदद कर सकता है. ठंडा पानी ब्लड वेसल्स को सिकोड़ता है, जिससे आंखों के आसपास की सूजन धीरे-धीरे कम होने लगती है. 10–15 दिनों में आंखें ज्यादा खुली और रिलैक्स दिखने लगती हैं.
Published at : 08 Jan 2026 07:23 AM (IST)
Tags :
Skin Care Face With Ice Water Skin Benefits Of Cold Water Natural Skin Care Tips

ब्यूटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पूरे उत्तर भारत में 5 डिग्री पहुंचेगा पारा, यूपी-दिल्ली से बिहार तक हालत खराब, मौसम विभाग की नई चेतावनी
पूरे उत्तर भारत में 5 डिग्री पहुंचेगा पारा, यूपी-दिल्ली से बिहार तक हालत खराब, मौसम विभाग की नई चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: लखनऊ से अयोध्या तक सर्दी का सितम, 25 जिलों में कोल्ड-डे! जानें आपके शहर का हाल
यूपी का मौसम: लखनऊ से अयोध्या तक सर्दी का सितम, 25 जिलों में कोल्ड-डे! जानें आपके शहर का हाल
विश्व
'अमेरिका से डरते हैं चीन-रूस, मूर्खता में...', डोनाल्ड ट्रंप ने ऑयल टैंकर पर कब्जा करने के बाद पुतिन-जिनपिंग को दी खुली चुनौती
'अमेरिका से डरते हैं चीन-रूस, मूर्खता में...', ट्रंप ने पुतिन-जिनपिंग को दी खुली चुनौती
स्पोर्ट्स
मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाला गया तो क्या बांग्लादेश ने रिद्धिमा पाठक को BPL से निकाल कर लिया बदला? जानिए सच्चाई
मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाला गया तो क्या बांग्लादेश ने रिद्धिमा पाठक को BPL से निकाल कर लिया बदला? जानिए सच्चाई
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Air Fare Hike: किराए अचानक क्यों और कैसे बढ़ गए, DGCA ने एयरलाइंस से मांगा जवाब | Breaking
Janhit with Chitra Tripathi: Turkman Gate Violence में ‘अफवाह गैंग’ का पर्दाफाश, Viral Video में कैद
Turkman Gate Row: अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन के दौरान बवाल क्यों? | Delhi
Sandeep Chaudhary ने आंकड़ों से दिखायाSourabh Malviya को आईना! | UP SIR Draft List | BJP | SP
Turkman Gate Row: मस्जिद को तोड़ने की थी साजिश..तुर्कमान गेट बवाल का असली सच क्या? | Delhi

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. विनम्र सेन सिंह
डॉ. विनम्र सेन सिंह
प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए योगी सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाए?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पूरे उत्तर भारत में 5 डिग्री पहुंचेगा पारा, यूपी-दिल्ली से बिहार तक हालत खराब, मौसम विभाग की नई चेतावनी
पूरे उत्तर भारत में 5 डिग्री पहुंचेगा पारा, यूपी-दिल्ली से बिहार तक हालत खराब, मौसम विभाग की नई चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: लखनऊ से अयोध्या तक सर्दी का सितम, 25 जिलों में कोल्ड-डे! जानें आपके शहर का हाल
यूपी का मौसम: लखनऊ से अयोध्या तक सर्दी का सितम, 25 जिलों में कोल्ड-डे! जानें आपके शहर का हाल
विश्व
'अमेरिका से डरते हैं चीन-रूस, मूर्खता में...', डोनाल्ड ट्रंप ने ऑयल टैंकर पर कब्जा करने के बाद पुतिन-जिनपिंग को दी खुली चुनौती
'अमेरिका से डरते हैं चीन-रूस, मूर्खता में...', ट्रंप ने पुतिन-जिनपिंग को दी खुली चुनौती
स्पोर्ट्स
मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाला गया तो क्या बांग्लादेश ने रिद्धिमा पाठक को BPL से निकाल कर लिया बदला? जानिए सच्चाई
मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाला गया तो क्या बांग्लादेश ने रिद्धिमा पाठक को BPL से निकाल कर लिया बदला? जानिए सच्चाई
टेलीविजन
Anupama Spoiler: राही का आशिक बनेगा अनुपमा का दामाद, अंश और प्रार्थना के इस फैसले से शो में आएगा महाट्विस्ट
राही का आशिक बनेगा अनुपमा का दामाद, अंश और प्रार्थना लेंगे बड़ा फैसला
ट्रेंडिंग
रोज 100 किमी स्कूल पढ़ाने जाता है ये शिक्षक, फिर भी नहीं चाहता ट्रांसफर- भावुक कर देगी वजह, वीडियो वायरल
रोज 100 किमी स्कूल पढ़ाने जाता है ये शिक्षक, फिर भी नहीं चाहता ट्रांसफर- भावुक कर देगी वजह
ब्यूटी
पिंपल्स के बाद रह गए गड्ढे? बिना महंगे ट्रीटमेंट के इन तरीकों से पाएं स्मूद स्किन
पिंपल्स के बाद रह गए गड्ढे? बिना महंगे ट्रीटमेंट के इन तरीकों से पाएं स्मूद स्किन
शिक्षा
इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है? पहले समझ लें BE और B Tech का अंतर
इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है? पहले समझ लें BE और B Tech का अंतर
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget