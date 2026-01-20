OUT या नॉट आउट, दिल्ली-मुंबई के मैच में तगड़ा बवाल; बीच मैदान में जबरदस्त ड्रामा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026OUT या नॉट आउट, दिल्ली-मुंबई के मैच में तगड़ा बवाल; बीच मैदान में जबरदस्त ड्रामा

Lizelle Lee Run Out Controversy: WPL 2026 में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के मैच में लिजेल ली का रन आउट बड़े विवाद का कारण बन गया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 20 Jan 2026 11:20 PM (IST)
मंगलवार को वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस का मैच खेला गया. इस मुकाबले में लिजेल ली का स्टम्प आउट होना, बहुत बड़े विवाद का कारण बन गया है. थर्ड अंपायर के फैसले लिजेल ली ने खूब नाराजगी भी जाहिर की. दिल्ली टीम की दृष्टि से उनका विकेट बेहद अहम रहा, क्योंकि वो 46 रन बनाकर आउट हुईं. इस मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने 155 रनों का लक्ष्य रखा था. 

यह मामला दिल्ली कैपिटल्स की पारी के 11वें ओवर का है, जिसमें MI की ओर से अमनजोत कौर गेंदबाजी कर रही थीं. तीसरी गेंद वाइड रही, जिसे लिजेल ली ने आगे बढ़कर लेग साइड में टहलाने की कोशिश की. मगर गेंद उनसे मिस हो गई और विकेटकीपर राहिला फिरदौस ने गिल्लियां बिखेर दीं.

रिप्ले में जब साइड एंगल दिखाया गया, तो ऐसा लगा जैसे लिजेल ली का बैट गिल्लियां बिखरने से पहले जमीन पर टिक गया था. मगर जब सामने का कैमरा एंगल दिखाया गया, तो बल्ला हवा में नजर आया. थर्ड अंपायर अजितेश अरगल ने इसी एंगल को देखते हुए दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाज को आउट करार दिया.  मगर थर्ड अंपायर द्वारा साइड एंगल को नजरअंदाज किए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है.

थर्ड अंपायर के फैसले से लिजेल ली काफी नाराज दिखीं और काफी देर तक ग्राउंड अंपायर से बहस भी करती दिखीं. उन्होंने 28 गेंद में 46 रनों की पारी खेली. सोशल मीडिया भी इस रन आउट को लेकर 2 गुटों में बंट गया है.

सोशल मीडिया पर रिएक्शन

लिजेल ली के रन आउट पर एक फैन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें गलत आउट दिया गया, क्योंकि थर्ड अंपायर शायद उनका पैर देखना ही भूल गया था, जो सफेद रेखा के ऊपर था. वहीं किसी ने कहा कि ये फैसला पक्षपात का एक उदाहरण रहा. यह भी दावा किया जा रहा है कि लिजेल ली का बल्ला पहले जमीन पट टिक गया था, फिर दोबारा से हवा में आया.

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 20 Jan 2026 11:20 PM (IST)
Delhi Capitals DC Vs MI Lizelle Lee MUMBAI INDIANS WOMENS PREMIER LEAGUE WPL 2026
Embed widget