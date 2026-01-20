OUT या नॉट आउट, दिल्ली-मुंबई के मैच में तगड़ा बवाल; बीच मैदान में जबरदस्त ड्रामा

मंगलवार को वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस का मैच खेला गया. इस मुकाबले में लिजेल ली का स्टम्प आउट होना, बहुत बड़े विवाद का कारण बन गया है. थर्ड अंपायर के फैसले लिजेल ली ने खूब नाराजगी भी जाहिर की. दिल्ली टीम की दृष्टि से उनका विकेट बेहद अहम रहा, क्योंकि वो 46 रन बनाकर आउट हुईं. इस मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने 155 रनों का लक्ष्य रखा था.

यह मामला दिल्ली कैपिटल्स की पारी के 11वें ओवर का है, जिसमें MI की ओर से अमनजोत कौर गेंदबाजी कर रही थीं. तीसरी गेंद वाइड रही, जिसे लिजेल ली ने आगे बढ़कर लेग साइड में टहलाने की कोशिश की. मगर गेंद उनसे मिस हो गई और विकेटकीपर राहिला फिरदौस ने गिल्लियां बिखेर दीं.

रिप्ले में जब साइड एंगल दिखाया गया, तो ऐसा लगा जैसे लिजेल ली का बैट गिल्लियां बिखरने से पहले जमीन पर टिक गया था. मगर जब सामने का कैमरा एंगल दिखाया गया, तो बल्ला हवा में नजर आया. थर्ड अंपायर अजितेश अरगल ने इसी एंगल को देखते हुए दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाज को आउट करार दिया. मगर थर्ड अंपायर द्वारा साइड एंगल को नजरअंदाज किए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है.

थर्ड अंपायर के फैसले से लिजेल ली काफी नाराज दिखीं और काफी देर तक ग्राउंड अंपायर से बहस भी करती दिखीं. उन्होंने 28 गेंद में 46 रनों की पारी खेली. सोशल मीडिया भी इस रन आउट को लेकर 2 गुटों में बंट गया है.

सोशल मीडिया पर रिएक्शन

लिजेल ली के रन आउट पर एक फैन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें गलत आउट दिया गया, क्योंकि थर्ड अंपायर शायद उनका पैर देखना ही भूल गया था, जो सफेद रेखा के ऊपर था. वहीं किसी ने कहा कि ये फैसला पक्षपात का एक उदाहरण रहा. यह भी दावा किया जा रहा है कि लिजेल ली का बल्ला पहले जमीन पट टिक गया था, फिर दोबारा से हवा में आया.

OUT or NOT OUT? 🤔



Lizelle Lee is absolutely livid with the verdict and trudges off in frustration 👀#WPL2026 #DCvsMI #DelhiCapitals #LizelleLee pic.twitter.com/XsEelhSisx — Asma bano (@Asmabano317344) January 20, 2026

There’s no way Lizelle Lee was out — that was clearly a biased decision. — Eshwar (@ej_memezz__) January 20, 2026

OUT or NOT OUT 🧐



- Lizelle Lee got Frustrated with this decision 😨 pic.twitter.com/ejQJOSjyhn — Viratology (@Nafees_22) January 20, 2026

