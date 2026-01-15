सर्दी में स्किन हो रही है रूखी और बेजान? इन 5 नेचुरल टोनर से पाएं इंस्टेंट स्किन हाइड्रेशन

एप्पल साइडर विनेगर को नेचुरल स्किन टोनर माना जाता है, क्योंकि यह स्किन का पीएच लेवल बैलेंस करने में मदद करता है. इसमें मौजूद एसिटिक एसिड स्किन को साफ करने, एक्सफोलिएट करने और बैक्टीरिया से बचाने का काम करता है. इसे बनाने के लिए एप्पल साइडर विनेगर में पानी मिलाकर रखें. इसके बाद इसे कॉटन बॉल की मदद से चेहरे पर हल्के हाथ से लगाएं.