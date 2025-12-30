अच्छी बात यह है कि प्याज के रस को कुछ नेचुरल चीजों के साथ मिलाकर इसकी गंध को काफी हद तक कम किया जा सकता है. एलोवेरा जेल, नारियल तेल या नींबू का रस इसमें मिलाने से बदबू कम होती है और बालों को अतिरिक्त पोषण भी मिलता है.