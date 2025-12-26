स्किनिमलिज्म होगा 2026 का नया ट्रेंड, जानिए स्किनकेयर में क्या बदलेगा?

अगर हम एक्सपर्ट्स की मानें, तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बड़े बदलाव आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, जिसके तहत लोग अब सिर्फ अपनी बाहरी सुंदरता पर ध्यान देने के बजाय अपनी त्वचा की अंदरूनी खूबसूरती और मजबूती, यानी त्वचा की हेल्थ पर ज्यादा फोकस करेंगे.