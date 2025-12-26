एक्सप्लोरर
स्किनिमलिज्म होगा 2026 का नया ट्रेंड, जानिए स्किनकेयर में क्या बदलेगा?
साल 2026 में स्किनकेयर का ट्रेंड बदलने वाला है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक लोग अब भारी स्किन रुटीन छोड़कर स्किनिमलिज्म अपनाएंगे, जहां कम लेकिन असरदार और क्लिनिकली प्रमाणित प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होगा.
आज के समय में लोग अपनी जिंदगी से जुड़ी हर चीज में बदलाव कर रहे हैं और ये बदलाव लोगों के स्किनकेयर और कॉस्मेटिक प्रक्रिया में भी देखने को मिल रहा है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, साल 2026 में लोग अब अपनी स्किन की देखभाल बड़ी ही समझदारी से करेंगे.
Published at : 26 Dec 2025 08:17 AM (IST)
