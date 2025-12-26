हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
स्किनिमलिज्म होगा 2026 का नया ट्रेंड, जानिए स्किनकेयर में क्या बदलेगा?

स्किनिमलिज्म होगा 2026 का नया ट्रेंड, जानिए स्किनकेयर में क्या बदलेगा?

साल 2026 में स्किनकेयर का ट्रेंड बदलने वाला है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक लोग अब भारी स्किन रुटीन छोड़कर स्किनिमलिज्म अपनाएंगे, जहां कम लेकिन असरदार और क्लिनिकली प्रमाणित प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होगा.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 26 Dec 2025 08:17 AM (IST)
साल 2026 में स्किनकेयर का ट्रेंड बदलने वाला है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक लोग अब भारी स्किन रुटीन छोड़कर स्किनिमलिज्म अपनाएंगे, जहां कम लेकिन असरदार और क्लिनिकली प्रमाणित प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होगा.

आज के समय में लोग अपनी जिंदगी से जुड़ी हर चीज में बदलाव कर रहे हैं और ये बदलाव लोगों के स्किनकेयर और कॉस्मेटिक प्रक्रिया में भी देखने को मिल रहा है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, साल 2026 में लोग अब अपनी स्किन की देखभाल बड़ी ही समझदारी से करेंगे.

1/7
लोग भारी-भरकम स्किन रूटीन या केयर को सिंपल तरीके से अपनाएंगे, जिसे डर्मेटोलॉजिस्ट ‘स्किनिमलिज्म’ कह रहे हैं. इसके अनुसार, लोग कम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जिन भी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अपनी स्किन केयर के लिए करेंगे, वे असरदार साबित होंगे.
लोग भारी-भरकम स्किन रूटीन या केयर को सिंपल तरीके से अपनाएंगे, जिसे डर्मेटोलॉजिस्ट ‘स्किनिमलिज्म’ कह रहे हैं. इसके अनुसार, लोग कम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जिन भी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अपनी स्किन केयर के लिए करेंगे, वे असरदार साबित होंगे.
2/7
अगर हम एक्सपर्ट्स की मानें, तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बड़े बदलाव आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, जिसके तहत लोग अब सिर्फ अपनी बाहरी सुंदरता पर ध्यान देने के बजाय अपनी त्वचा की अंदरूनी खूबसूरती और मजबूती, यानी त्वचा की हेल्थ पर ज्यादा फोकस करेंगे.
अगर हम एक्सपर्ट्स की मानें, तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बड़े बदलाव आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, जिसके तहत लोग अब सिर्फ अपनी बाहरी सुंदरता पर ध्यान देने के बजाय अपनी त्वचा की अंदरूनी खूबसूरती और मजबूती, यानी त्वचा की हेल्थ पर ज्यादा फोकस करेंगे.
Published at : 26 Dec 2025 08:17 AM (IST)
Skincare Trends 2026 Skinimalism Trend 2026 Skincare Beauty Trends 2026

