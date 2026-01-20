"लेकिन हमारे बॉस तो आप ही हैं" PM मोदी ने नितिन नबीन को बोला अपना बॉस तो सोशल मीडिया पर आए मजेदार रिएक्शन

बीजेपी को आखिर अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल ही गया. बीजेपी कार्यालय में नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं के सामने इसे लेकर भाषण भी दिया. इस भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने नितिन नबीन के लिए जो कहा उसे सुनकर सोशल मीडिया पर यूजर्स के बीच चर्चाएं होने लगीं. आपको बता दें कि भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नितिन नबीन मेरे बॉस हैं और मैं एक कार्यकर्ता हूं. वीडियो इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन को कहा अपना बॉस

दरअसल, नितिन नबीन के बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भावुक संदेश पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया. इस दौरान नरेंद्र मोदी ने न केवल नितिन नबीन को 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी बल्कि ये भी कह डाला कि जहां पार्टी की बात आ जाती है वहां नितिन नबीन मेरे बॉस हैं और मैं एक कार्यकर्ता हूं. इतना ही नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि पार्टी में पद नहीं बल्कि कार्यकर्ता की भावना सबसे ऊपर है.

भाषण में नितिन नबीन को दी बधाई

पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत नितिन नबीन को शुभकामनाएं देकर की. उन्होंने कहा कि नितिन नबीन का विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष चुना जाना पूरे संगठन के लिए गर्व का विषय है. प्रधानमंत्री ने इस मौके पर उन्हें दिल से बधाई देते हुए कहा "विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष चुने जाने पर नितिन नबीन को हार्दिक बधाई, अब नितिन नबीन जी हम सभी के अध्य्क्ष हैं." वीडियो को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल से शेयर किया है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: शराब पीकर बाइक पर झूम रहा था शख्स, अचानक सामने आया ट्रक और हो गया खेल- डरा देगा वीडियो

यूजर्स बोले, हमारे बॉस तो आप ही हैं

वीडियो जैसे ही वायरल हुआ इसे लाखों लोगों ने देखा है तो कई लोगों ने इसे लाइक भी किया. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...नितिन नबीन भले ही आपके बॉस हों, लेकिन हमारे बॉस तो आप ही हो. एक और यूजर ने लिखा...इस तरह से पार्टी अध्यक्ष को पीएम ने इज्जत दी है, वाकई गर्व का विषय है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...प्रधानमंत्री ने ऐसा कहकर लोगों का दिल जीत लिया है.

यह भी पढ़ें: "कयामत है कयामत" इन हसीनाओं के ठुमके देख दिल हार बैठेंगे आप, यूजर्स बोले, कोई तो रोक लो- वीडियो वायरल