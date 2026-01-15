सर्दियों में नाखून हो जाते हैं कमजोर? अपनाएं ये आसान नेल केयर टिप्स

ठंड के मौसम में नाखूनों को पोषण देने के लिए नेल मास्क बहुत फायदेमंद होता है. आप घर पर ही आसान नेल मास्क बना सकते हैं. नींबू और बेकिंग सोडा को मिलाकर या अंडे में थोड़ा शहद मिलाकर नाखूनों पर लगाएं. इसे 10–15 मिनट तक लगाकर रखें और फिर हल्के गुनगुने पानी से धो लें. इससे नाखून मजबूत होंगे और उनमें नेचुरल चमक आएगी.