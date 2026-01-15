एक्सप्लोरर
सर्दियों में नाखून हो जाते हैं कमजोर? अपनाएं ये आसान नेल केयर टिप्स
ठंडी हवा और नमी की कमी की वजह से नाखून रूखे, बेजान और कमजोर हो जाते हैं. कई बार नाखून टूटने लगते हैं या उनमें दरारें पड़ जाती हैं. अगर समय रहते नाखूनों की सही देखभाल न की जाए.
सर्दियों का मौसम आते ही हमारी स्किन, बालों और नाखूनों पर इसका असर साफ नजर आने लगता है. ठंडी हवा और नमी की कमी की वजह से नाखून रूखे, बेजान और कमजोर हो जाते हैं. कई बार नाखून टूटने लगते हैं या उनमें दरारें पड़ जाती हैं. अगर समय रहते नाखूनों की सही देखभाल न की जाए, तो यह समस्या और बढ़ सकती है. इसलिए जरूरी है कि सर्दियों में नाखूनों की खास देखभाल की जाए.
1/6
2/6
Published at : 15 Jan 2026 10:02 AM (IST)
ब्यूटी
5 Photos
सर्दी में स्किन हो रही है रूखी और बेजान? इन 5 नेचुरल टोनर से पाएं इंस्टेंट स्किन हाइड्रेशन
ब्यूटी
5 Photos
बालों को झड़ने से है रोकना तो प्लेट से करें शुरुआत, रोज ये 5 फूड्स खाने से बाल होंगे मजबूत
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ईरान-अमेरिका में होगा युद्ध! ट्रंप की धमकी से बेपरवाह तेहरान, कहा- पड़ोसी देशों में US सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा के कई विधायक जल्द BJP में होंगे शामिल, कैबिनेट विस्तार से पहले योगी के मंत्री का बड़ा दावा
टेलीविजन
पिता को छोड़ अंश को चुनेगी प्रार्थना, पराग और रजनी को साथ देख उड़ेंगे अनुपमा के होश
क्रिकेट
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
Advertisement
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion