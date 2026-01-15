हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सर्दियों में नाखून हो जाते हैं कमजोर? अपनाएं ये आसान नेल केयर टिप्स

सर्दियों में नाखून हो जाते हैं कमजोर? अपनाएं ये आसान नेल केयर टिप्स

ठंडी हवा और नमी की कमी की वजह से नाखून रूखे, बेजान और कमजोर हो जाते हैं. कई बार नाखून टूटने लगते हैं या उनमें दरारें पड़ जाती हैं. अगर समय रहते नाखूनों की सही देखभाल न की जाए.

By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 15 Jan 2026 10:02 AM (IST)
ठंडी हवा और नमी की कमी की वजह से नाखून रूखे, बेजान और कमजोर हो जाते हैं. कई बार नाखून टूटने लगते हैं या उनमें दरारें पड़ जाती हैं. अगर समय रहते नाखूनों की सही देखभाल न की जाए.

सर्दियों का मौसम आते ही हमारी स्किन, बालों और नाखूनों पर इसका असर साफ नजर आने लगता है. ठंडी हवा और नमी की कमी की वजह से नाखून रूखे, बेजान और कमजोर हो जाते हैं. कई बार नाखून टूटने लगते हैं या उनमें दरारें पड़ जाती हैं. अगर समय रहते नाखूनों की सही देखभाल न की जाए, तो यह समस्या और बढ़ सकती है. इसलिए जरूरी है कि सर्दियों में नाखूनों की खास देखभाल की जाए.

1/6
सर्दियों में नाखून जल्दी कमजोर हो जाते हैं. ऐसे में नेल पॉलिश लगाने से पहले बेस कोट लगाना बहुत जरूरी है. बेस कोट नाखूनों को धूल, गंदगी और प्रदूषण से बचाता है. इससे नाखूनों की सतह मजबूत रहती है और वे जल्दी टूटते नहीं हैं. अगर आप रोजाना नेल पॉलिश नहीं भी लगाते हैं, तब भी एक ट्रांसपेरेंट बेस कोट जरूर लगाएं.
सर्दियों में नाखून जल्दी कमजोर हो जाते हैं. ऐसे में नेल पॉलिश लगाने से पहले बेस कोट लगाना बहुत जरूरी है. बेस कोट नाखूनों को धूल, गंदगी और प्रदूषण से बचाता है. इससे नाखूनों की सतह मजबूत रहती है और वे जल्दी टूटते नहीं हैं. अगर आप रोजाना नेल पॉलिश नहीं भी लगाते हैं, तब भी एक ट्रांसपेरेंट बेस कोट जरूर लगाएं.
2/6
ठंड के मौसम में नाखूनों को पोषण देने के लिए नेल मास्क बहुत फायदेमंद होता है. आप घर पर ही आसान नेल मास्क बना सकते हैं. नींबू और बेकिंग सोडा को मिलाकर या अंडे में थोड़ा शहद मिलाकर नाखूनों पर लगाएं. इसे 10–15 मिनट तक लगाकर रखें और फिर हल्के गुनगुने पानी से धो लें. इससे नाखून मजबूत होंगे और उनमें नेचुरल चमक आएगी.
ठंड के मौसम में नाखूनों को पोषण देने के लिए नेल मास्क बहुत फायदेमंद होता है. आप घर पर ही आसान नेल मास्क बना सकते हैं. नींबू और बेकिंग सोडा को मिलाकर या अंडे में थोड़ा शहद मिलाकर नाखूनों पर लगाएं. इसे 10–15 मिनट तक लगाकर रखें और फिर हल्के गुनगुने पानी से धो लें. इससे नाखून मजबूत होंगे और उनमें नेचुरल चमक आएगी.
Published at : 15 Jan 2026 10:02 AM (IST)
Nail Care Tips Nail Care Nail Care In Winter Weak Nails

