हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'एजेंसियां तो अपना काम करेंगी', I-PAC दफ्तर में ED रेड पर बोले धर्मेंद्र प्रधान, abp न्यूज के मंच से ममता बनर्जी पर बोला हमला

'एजेंसियां तो अपना काम करेंगी', I-PAC दफ्तर में ED रेड पर बोले धर्मेंद्र प्रधान, abp न्यूज के मंच से ममता बनर्जी पर बोला हमला

Dharmendra Pradhan: केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि CM ममता बनर्जी की स्टैटजी भ्रष्टाचार वाली है. एजेंसियां तो अपना काम करेंगी. भ्रष्टाचार करोगे और फिर सीनाजोरी करोगे तो कैसे चलेगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 20 Jan 2026 07:37 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार (20 जनवरी, 2026) को एबीपी नेटवर्क की ओर से आयोजित इंडिया 2047 यूथ कॉन्क्लेव के मंच से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जमकर हमला किया है. उन्होंने ममता बनर्जी पर हाल ही में कोलकाता में I-PAC डायरेक्टर प्रतीक जैन के ऑफिस और घर पर ईडी की रेड में दखल देने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि एजेंसियां तो अपना काम करेंगी ही.

उन्होंने आई-पैक के दफ्तर में ईडी की छापेमारी को लेकर कहा कि हम ममता बनर्जी की राजनीति के खिलाफ हैं. हिंसा और भ्रष्टाचार, ये पश्चिम बंगाल की जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं है. यही हमारा भी मुद्दा रहा है और हम इसी पर चुनाव भी लड़ रहे हैं.

पहले भ्रष्टाचार और फिर सीनाजोरी करोगे तो कैसे चलेगा- केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, ‘मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) चुनाव आयोग की एक नियमित प्रक्रिया है. वहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की स्टैटजी भ्रष्टाचार वाली है. एजेंसियां तो अपना काम करेंगी. भ्रष्टाचार करोगे और फिर सीनाजोरी करोगे तो कैसे चलेगा.’

दीदी का समय समाप्त होने वाला है- धर्मेंद्र प्रधान

धर्मेंद्र प्रधान ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल में दीदी (ममता बनर्जी) का समय अब बहुत जल्द ही समाप्त होने वाला है. राज्य में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व में नया उदय होगा. बस अगले दो-तीन महीनों का ही इंतजार है.’

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता को भ्रष्टाचार और हिंसा बिल्कुल भी पसंद नहीं है. बंगाल की जनता राज्य में सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार बैठी है. बंगाल में जहां अराजकता और भ्रष्टाचार का बोलबाला है. वहां, पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) का वोट बैंक बढ़ा है.

ED की छापेमारी में ममता बनर्जी ने डाला था दखल

उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में कोयला घोटाला से जुड़े मामले में राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म I-PAC के डायरेक्टर प्रतीक जैन के ऑफिस और घर पर छापेमारी अभियान चलाया था. वहीं, ईडी की छापेमारी के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ प्रतीक जैन के ऑफिस और घर पहुंची और कई फाइलों को लेकर चली गई थीं.

यह भी पढ़ेंः 'रिट अदालतें सभी समस्याओं का समाधान नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर की याचिका पर कहा

Published at : 20 Jan 2026 07:37 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Pradhan IPAC ED WEST BENGAL MAMATA BANERJEE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका में शामिल हो गया ग्रीनलैंड? डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया हैरान कर देने वाला नक्शा, NATO का उड़ाया मजाक
अमेरिका में शामिल हो गया ग्रीनलैंड? डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया हैरान कर देने वाला नक्शा, NATO का उड़ाया मजाक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Greater Noida सेक्टर 150 मामले में गिरफ्तारी के बीच युवराज मेहता के पिता राजकुमार ने कर दी बड़ी मांग, क्या मानेगी सरकार?
Greater Noida सेक्टर 150 मामले में गिरफ्तारी के बीच युवराज मेहता के पिता राजकुमार ने कर दी बड़ी मांग, क्या मानेगी सरकार?
विश्व
MBZ ने पीएम मोदी से अकेले में क्या बात की? UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
क्रिकेट
BCCI सिर्फ इन 2 क्रिकेटरों को देता है रोहित-कोहली के बराबर सैलरी, मिलते हैं इतने करोड़
BCCI सिर्फ इन 2 क्रिकेटरों को देता है रोहित-कोहली के बराबर सैलरी, मिलते हैं इतने करोड़
Advertisement

वीडियोज

ChitraTripathi: Nitin Nabin को लेकर BJP से डिबेट में क्यों भिड़े Sapa प्रवक्ता? | BJP New President
नेहा कक्कड़ ने तलाक की अफवाह को किया खारिज, शेयर की नई इंस्टाग्राम स्टोरी
Landlocked States के Export Boost | सरकार का बड़ा Mission | Paisa Live
PPFAS का नया Parag Parikh Large Cap Fund | Safe & Strong Investing Option | Paisa Live
ChitraTripathi: 'अंकिता भंडारी, सड़कों पर छात्र...केवल Nitin Nabin ही युवा'- Congress |BJP President
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका में शामिल हो गया ग्रीनलैंड? डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया हैरान कर देने वाला नक्शा, NATO का उड़ाया मजाक
अमेरिका में शामिल हो गया ग्रीनलैंड? डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया हैरान कर देने वाला नक्शा, NATO का उड़ाया मजाक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Greater Noida सेक्टर 150 मामले में गिरफ्तारी के बीच युवराज मेहता के पिता राजकुमार ने कर दी बड़ी मांग, क्या मानेगी सरकार?
Greater Noida सेक्टर 150 मामले में गिरफ्तारी के बीच युवराज मेहता के पिता राजकुमार ने कर दी बड़ी मांग, क्या मानेगी सरकार?
विश्व
MBZ ने पीएम मोदी से अकेले में क्या बात की? UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
क्रिकेट
BCCI सिर्फ इन 2 क्रिकेटरों को देता है रोहित-कोहली के बराबर सैलरी, मिलते हैं इतने करोड़
BCCI सिर्फ इन 2 क्रिकेटरों को देता है रोहित-कोहली के बराबर सैलरी, मिलते हैं इतने करोड़
बॉलीवुड
आउटसाइडर होने की वजह से बॉलीवुड में रकुल प्रीत ने झेली परेशानी? एक्ट्रेस बोलीं- कास्टिंग डायरेक्टर्स फोन नहीं उठाते थे
आउटसाइडर होने की वजह से बॉलीवुड में रकुल प्रीत ने झेली परेशानी? एक्ट्रेस बोलीं- कास्टिंग डायरेक्टर्स फोन नहीं उठाते थे
हेल्थ
ABP Youth Conclave 2047: क्या सच में हमारे इमोशंस हमें कर सकते हैं बीमार, जानें क्या कहते हैं डॉक्टर?
क्या सच में हमारे इमोशंस हमें कर सकते हैं बीमार, जानें क्या कहते हैं डॉक्टर?
जनरल नॉलेज
स्कैमर्स के पास कैसे पहुंचता है आपका नंबर? जानें 'डिजिटल अरेस्ट' और साइबर फ्रॉड के पीछे का सच
स्कैमर्स के पास कैसे पहुंचता है आपका नंबर? जानें 'डिजिटल अरेस्ट' और साइबर फ्रॉड के पीछे का सच
ट्रेंडिंग
पानी में रहकर ले लिया मगरमच्छ से बैर, फिर उसके बाद जो हुए देखने के लिए कलेजा चाहिए- वीडियो वायरल
पानी में रहकर ले लिया मगरमच्छ से बैर, फिर उसके बाद जो हुए देखने के लिए कलेजा चाहिए- वीडियो वायरल
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Embed widget