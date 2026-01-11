हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीब्यूटीArab Women Beauty Secrets: हर वक्त चमकती नजर क्यों आती हैं अरब की औरतें, क्या है उनका ब्यूटी सीक्रेट?

Beauty Secrets Of Arab Women: अरब में औरतें अपनी खूबसूरत स्किन के लिए जानी जाती हैं. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर उनकी इस ब्यूटी का सिक्रेट क्या है और आप कैसे इसको फॉलो कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 11 Jan 2026 12:49 PM (IST)
अरब महिलाओं की खूबसूरती को लेकर हमेशा जिज्ञासा रही है घने काले बाल, चमकती त्वचा और गहरी आंखें उनकी पहचान मानी जाती हैं. इसके पीछे मेकअप नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक देखभाल है.

बालों की मजबूती और चमक के लिए वे केफिर या खट्टा दूध स्कैल्प पर लगाती हैं, यह तरीका बालों को पोषण देता है और उन्हें मुलायम बनाता है. पर तैयार किया गया केफिर ज्यादा असरदार माना जाता है.
रासायनिक हेयर डाई की जगह मेंहदी का इस्तेमाल उनकी पुरानी परंपरा है. गहरे रंग के लिए मेंहदी में बस्मा मिलाई जाती है. बालों को मजबूत करने के लिए रंगहीन मेंहदी भी लगाई जाती है.
Published at : 11 Jan 2026 12:49 PM (IST)
